Los incendios de Ávila y Madrid están "técnicamente estabilizados"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este miércoles que los incendios de Ávila y Madrid, que han arrasado más de 70.000 hectáreas, se encuentran "técnicamente estabilizados".

Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navalcarnero (Madrid) el ministro ha presidido este miércoles la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil y ha señalado que tras una semana del inicio de la emergencia la Dirección Operativa de la misma, es decir, la UME, apoyada en informes técnicos regionales y territoriales, da por "técnicamente estabilizados" los incendios.

Con todo, Marlaska ha dejado claro que "sin perjuicio" de este criterio técnico, los efectivos siguen trabajando sobre las zonas afectadas y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos y, por tanto, se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en Ávila y Madrid.

"Se realizarán las valoraciones y las evaluaciones y cuando proceda se tomarán las decisiones oportunas, siempre en términos de lo que es proporcional y adecuado", ha explicado el ministro.

Respecto a la investigación del incendio originado en Burgohondo (Ávila), el mayor de la historia con unas 50.000 hectáreas calcinadas, en el que fue detenido el dueño de una máquina que presuntamente desató las llamas, Marlaska ha pedido cautela.

"Dejemos que la investigación se vaya desarrollando con todos los elementos de análisis necesarios para poder determinar el origen sin duda alguna y, evidentemente, también las responsabilidades", ha defendido.

Se decreta el fin de la evacuación en 14 localidades y urbanizaciones de Ávila y Madrid

Asimismo, se ha establecido el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de doce localidades de Ávila y Madrid y dos urbanizaciones, una en Comunidad de Madrid y otra de la provincia abulense.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Interior ha establecido que pueden volver a sus casas los vecinos de la urbanización del Encinar del Alberche, en Villa del Prado, y en La pedanía de Peralejo, en El Escorial.

En el caso de Ávila, se establece el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de todas las localidades que permanecían en esa situación. Se trata de La Adrada, Gavilanes, Casavieja, Casillas, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Mijares, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

Además, se establece el fin del confinamiento, con carácter inmediato, de todas las localidades que permanecían en esa situación en la provincia de Ávila, que son El Tiemblo y Cebreros.

Este nuevo alivio de las restricciones autoriza el regreso a sus hogares de otros 1.500 vecinos evacuados, tras la evolución favorable del incendio.

El ministro de Interior ha precisado que la medida se adopta una vez garantizadas las condiciones de seguridad en las zonas afectadas y ha explicado que en este momento los técnicos están realizando valoraciones en las áreas afectadas.

Así, las limitaciones continuarán en el resto de zonas afectadas hasta que los técnicos determinen que no ha habido reproducciones en 48 horas, que no queda ningún punto caliente y que las vías de movilidad sean "adecuadas" para garantizar las condiciones de seguridad "necesarias".

Marlaska ha detallado que se levantan todas las medidas tanto de evacuación como de confinamiento respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila, lo que implica el fin de las limitaciones de movilidad en dichas localidades.

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Respecto a la Comunidad de Madrid, ha explicado que se mantienen las medidas de evacuación en Valdemaqueda y en Robledo de Chavela, así como en cinco urbanizaciones que pertenecen a San Martín de Valdeiglesias y otras dos en Pelayos de la Presa.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha atribuido estos avances al trabajo de los servicios de emergencia y ha agradecido el comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía. Ha destacado que ya han podido regresar a sus casas 24.000 personas evacuadas y que otras 20.000 han dejado de estar confinadas.

No obstante, ha pedido "un esfuerzo más" a los cerca de 9.500 vecinos que siguen evacuados, al asegurar que las restricciones solo se levantarán cuando existan condiciones de seguridad. También ha trasladado su solidaridad a los afectados por los importantes daños materiales causados por el fuego.