Las mujeres firman solo tres de cada diez columnas de opinión en los digitales más leídos de España

Las mujeres representan la mitad de la población española, pero firman menos de tres de cada diez columnas de opinión en los diez principales medios digitales del país. Un recuento de los columnistas activos durante la semana del 19 al 25 de junio en diez de las cabeceras con mayor audiencia media diaria según GfK Media —de El Mundo a La Razón— arroja 83 mujeres sobre un total de 305 columnistas identificados: el 27,2%.

La cifra supera ligeramente la que la consultora Planner Media registró en sus dos primeras ediciones del informe ColumnistAs, presentado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en 2018 y 2019, cuando la presencia femenina en columnas y tribunas de 25 periódicos españoles se situaba en el 21%. Pero la mejora es modesta: siete años después, y con datos propios de esta semana, ninguno de los diez medios analizados alcanza la paridad.

Elespanol.com y eldiario.es lideran una clasificación de mínimos

El medio con mayor porcentaje de columnistas mujeres es elespanol.com, con un 40% —cuatro de diez firmas—, seguido de eldiario.es, con el 37,5%. Ambos responden a perfiles editoriales muy distintos: elespanol.com fue fundado en 2015 por Pedro J. Ramírez, exdirector y fundador de El Mundo, con una línea claramente de derechas, mientras que eldiario.es —fundado tres años antes por Ignacio Escolar, a partir de las ruinas del desaparecido diario Público—, se posiciona en la zona izquierda del espectro. El País, cabecera insignia del grupo Prisa, dirigida hoy por Jan Martínez Ahrens tras la destitución de Pepa Bueno en junio de 2025, ocupa la tercera posición con el 36,5% de firmas femeninas sobre 63 columnistas analizados.

En el extremo opuesto se sitúa elconfidencial.com, con solo dos mujeres entre 20 columnistas: el 10%. El medio, creado en 2001 —acaba de celebrar su 25 aniversario—, de orientación liberal-conservadora, es el que presenta la brecha más amplia de los diez analizados. Le siguen okdiario.com —17,6%— y La Razón —19,4%—. Okdiario.com fue fundado por Eduardo Inda, también exdirector de El Mundo, en 2015, con una línea editorial marcadamente de derechas. La Razón pertenece al Grupo Planeta, está dirigida por Francisco Marhuenda y en noviembre cumplirá 28 años.

Los medios de derechas concentran los peores datos

Los cuatro medios con menor representación femenina —elconfidencial.com (10%), okdiario.com (17,6%), La Razón (19,4%) y Abc (24,3%)— tienen todos orientación de derecha, derecha extrema o derecha liberal. Abc, del grupo Vocento y dirigido por Julián Quirós, publica a nueve mujeres entre 37 columnistas. El Mundo, del grupo italiano RCS MediaGroup, y dirigido por Joaquín Manso, comparte ese mismo 24,3%.

Pero la tendencia no se invierte del todo en el otro extremo ideológico. El diario catalán El Periódico, propiedad de la cadena regional Editorial Prensa Ibérica, del empresario Javier Moll, y con orientación de centro-izquierda, alcanza el 25,6%. 20 Minutos —en manos del grupo Henneo, propiedad a su vez de la familia Yarza, que posee el Heraldo de Aragón, con Fernando de Yarza López-Madrazo al frente— con perfil de derecha moderada, llega al 28,6%. Ningún medio de izquierda o centroizquierda de la muestra supera el 40%.

El informe ColumnistAs de Planner Media ya detectó hace siete años que las secciones con mayor presencia de opinión femenina eran Estilo de vida, Educación y Sociedad, mientras que los contenidos de política —los más jerarquizados en las portadas— registraban la menor representación femenina. Los datos recogidos esta semana por infoLIbre no permiten desglosar por sección, pero la distribución general apunta en la misma dirección: la opinión política, núcleo de las páginas de opinión de todos los medios analizados, sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino.

Una anomalía general

La brecha en las columnas de opinión reproduce una desigualdad más amplia en el sector. El informe sobre mujeres y liderazgo en los medios informativos del Reuters Institute, publicado en 2024, señaló que apenas el 24% de las jefaturas de 240 grandes medios en 12 mercados estaban en manos de mujeres, pese a que ellas representaban en promedio el 40% del total de periodistas en esos mismos mercados.

Más allá de eso, y pensando en las lectoras, los datos de GfK del mes de abril sitúan a El Mundo en cabeza de audiencia media diaria con 2,6 millones de lectores, seguido de elespanol.com y El País (2,49 millones cada uno), elconfidencial.com (1,77 millones) y okdiario.com (1,75 millones), pero no existen datos públicos desglosados por sexo en la medición de audiencia diaria de medidor para estos medios.

La marcha de Àngels Barceló deja a la SER como la cadena de radio con menos mujeres directoras y presentadoras Ver más

No obstante, el Digital News Report España 2026, elaborado por la Universidad de Navarra para el Reuters Institute a partir de una encuesta realizada a 2.008 adultos a finales de febrero de 2026, sí permite observar patrones de consumo diferenciados. Las mujeres consumen noticias en proporciones similares a los hombres, pero los medios que más voces femeninas ofrecen en sus páginas de opinión no son necesariamente los que lideran la audiencia.

El informe ColumnistAs subrayó en su día que en los contenidos sobre ciencia, deporte y economía la presencia masculina rozaba el 90%. La columna de opinión generalista —el formato más visible y mejor pagado del periodismo de ideas— sigue siendo, siete años después, un espacio donde la voz de la mitad de la población llega con cuentagotas.

El recuento de esta semana no es una fotografía definitiva: los columnistas rotan, algunos escriben con periodicidad irregular y la muestra puede variar semana a semana. Pero la consistencia del patrón —ningún medio por encima del 40%, ocho de los diez por debajo del 30%— sugiere que el desequilibrio no es accidental ni coyuntural. Es estructural.