La marcha de Àngels Barceló deja a la SER como la cadena de radio con menos mujeres directoras y presentadoras

Las mujeres presentan el 44,2% de los informativos y programas de actualidad en las nueve cadenas de televisión y emisoras de radio con más audiencia de España. Pero la cifra global esconde diferencias muy amplias entre un medio y otro.

En televisión, la media sube al 50,9%. En radio cae al 35,7%. Tres de las cinco cadenas analizadas superan el 50% de presentadoras. Ninguna de las cuatro emisoras de radio lo consigue.

El recuento incluye los informativos diarios y los principales programas de actualidad de mañana, mediodía, tarde y noche en RTVE, Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE. Cuando un espacio tiene dos presentadores, cada uno cuenta como una persona sobre el total de la cadena o emisora. No se incluyen colaboradores, tertulianos ni presentadores invitados, solo los titulares de cada espacio.

Sumados los nueve medios, hay 61 presentadores en los espacios analizados. 28 son mujeres y 33 son hombres.

La televisión se acerca a la mitad

RTVE reparte ocho espacios entre 11 presentadores. Seis son mujeres. Silvia Intxaurrondo dirige en solitario La Hora de La 1, Alejandra Herranz el Telediario 1 y Pepa Bueno el Telediario 2.

Jesús Cintora y Xabier Fortes presentan en solitario Malas Lenguas y La Noche en 24 Horas (en este caso, en la cadena de noticias 24 Horas). Los otros tres espacios, el Telediario Matinal, Mañaneros 360 y Directo al Grano, los comparte un hombre con una mujer. El resultado es un 54,5%.

Antena 3 es la cadena con más presentadoras de todo el análisis. Susana Griso, Sandra Golpe y Sonsoles Ónega dirigen en solitario Espejo Público, Antena 3 Noticias yY ahora, Sonsoles. Solo Manu Sánchez presenta en solitario un espacio, el informativo de la mañana.

La segunda edición del informativo de noche la conducen Vicente Vallés y Esther Vaquero. Antena 3 llega al 66,7% de mujeres.

En La Sexta ocurre lo contrario. Antonio García Ferreras, Rodrigo Blázquez y Joaquín Castellón presentan en solitario Al Rojo Vivo, La Sexta Noticias de las 20 horas y La Sexta Clave. Helena Resano conduce sola el informativo de las 14 horas y Cristina Pardo compartía Más Vale Tarde con Iñaki López (acaba de abandonar el programa para preparar un proyecto en Antena 3). La Sexta se queda en el 33,3% (menos si se tiene en cuenta la salida de Pardo).

Atresmedia, si se suman sus dos cadenas, reparte sus doce puestos casi al 50%. Pero ese resultado global esconde un desequilibrio entre canales. Antena 3 dobla el porcentaje de presentadoras de La Sexta.

Telecinco también supera la media. Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo e Isabel Jiménez presentan en solitario cuatro de los siete espacios analizados. Ángeles Blanco comparte el informativo de las 21 horas con Carlos Franganillo. Solo Bricio Segovia y Joaquín Prat dirigen en solitario un espacio cada uno. El resultado es un 62,5%.

Cuatro reparte sus cinco espacios en tres parejas y dos programas presentados en solitario por hombres, Nacho Abad en En Boca de Todos y Risto Meijide en Todo es Mentira. Marta Reyero, Mónica Sanz y Carmen Porter comparten informativo o programa con un compañero. Cuatro se queda en el 37,5%.

Mediaset repite el patrón de Atresmedia. Sumadas Telecinco y Cuatro, el grupo se sitúa en el 50%, con Telecinco muy por encima y Cuatro por debajo.

Los espacios de primera hora de la mañana están presentados sobre todo por hombres. Manu Sánchez lo hace en solitario en Noticias de la Mañana en Antena 3 y Bricio Segovia en los Informativos T5 Matinal en Telecinco. El Telediario Matinal de RTVE es la única franja matinal con una mujer, Mireia Alzaría, y la comparte con Álex Barreiro.

El cálculo cambia poco si en lugar de la media de los cinco porcentajes de televisión se cuentan los 39 presentadores de las cinco cadenas en conjunto. El resultado es un 51,3% de mujeres, una décima por encima de la media por cadena.

En radio ocurre algo parecido. Sobre los 22 presentadores de las cuatro emisoras, las mujeres son el 36,4%, frente al 35,7% que sale de la media de los cuatro porcentajes por separado.

De los 39 presentadores de televisión, 20 son mujeres. De los 22 de radio, lo son solamente 8. La diferencia entre un medio y otro no está en el número de espacios analizados, similar en ambos casos, sino en quién los dirige.

La radio no llega ni a un tercio

En la Cadena SER, tras la salida de Àngels Barceló, solo Mara Torres dirige en solitario un espacio, El Faro, que se emite de madrugada. José Luis Sastre, Javier Casal, Carles Francino y Aimar Bretos presentan los otros cuatro programas. La SER tiene el porcentaje más bajo de todo el análisis, un 20%.

En COPE, Pilar García de la Granja y Pilar García Muñiz conducen en solitario los informativos de mediodía y el programa de la tarde. Carlos Moreno, Carlos Herrera y Ángel Expósito dirigen los otros tres espacios. La emisora llega al 40% de peso femenino al frente de sus programas informativos y de actualidad.

Onda Cero reparte sus cinco programas entre dos mujeres, Gemma Ruiz en No Son Horas y María Hernández en el informativo de mediodía, y tres hombres, Carlos Alsina, Carlos Cantizano y Rafa Latorre. El resultado es también un 40%.

RNE es la emisora que más se acerca a la paridad dentro de la radio, aunque tampoco la alcanza. Sandra Urdín presenta en solitario el informativo de las 14 horas y Rosa María Molló el de las 24 horas. Marta Solano comparte Las Tardes con David Cantero.

Gorka Rodríguez, Juan Ramón Lucas y Carlos Núñez dirigen en solitario El Despertador, Las Mañanas y Mediodía. De los siete presentadores de RNE, tres son mujeres. El resultado es un 42,9% de cuota femenina en la emisora pública.

Las cuatro radios comparten un mismo rasgo. Las mujeres dirigen en solitario los informativos de mediodía de COPE y Onda Cero y los de RNE de las 14 y las 24 horas. En el resto de la franja, de la mañana a la noche, los programas de actualidad están presentados por hombres, salvo El Faro en la SER, que se emite de madrugada.

RTVE y RNE pertenecen a la misma corporación pública, la Corporación de Radio y Televisión Española. La televisión del grupo supera la paridad con el 54,5%. Su radio se queda en el 42,9%.

Tres cadenas por encima del 50%, ninguna radio

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Si se ordenan los nueve medios de mayor a menor porcentaje de mujeres, el resultado queda así. Antena 3 encabeza la lista con el 66,7%, seguida de Telecinco con el 62,5% y RTVE con el 54,5%. Esas tres son las únicas que superan el umbral de la paridad.

Por debajo del 50% y de la media global del 44,2% se sitúa RNE, con el 42,9%. El resto queda por detrás. Cuatro y La Sexta rondan el 35%, COPE y Onda Cero se quedan en el 40% y la Cadena SER cierra la tabla con el 20%.

Si el umbral de referencia es la paridad, el 50%, solo tres de los nueve medios analizados lo alcanzan, y los tres son de televisión. Los otros seis, dos cadenas y las cuatro emisoras de radio, se quedan por debajo. Ninguna radio se acerca siquiera a esa cifra.