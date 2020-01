Los Goya celebran la carrera de Pedro Almodóvar

Publicada el 26/01/2020 a las 02:08 Actualizada el 26/01/2020 a las 02:50

La gala de la 34ª edición de los Premios Goya fue una ceremonia de homenajes. El principal, a Pedro Almodóvar, con quien la Academia de Cine ha sido generosa —acumulaba hasta la noche del sábado tres estatuillas a su labor y otras tres a sus películas— pero que también le ha negado ciertos triunfos. El director manchego había llegado a dejar de asistir a las galas e incluso a darse de baja como académico, pero si las tensiones han ido suavizándose en los últimos años, esta ceremonia las daba por cerradas: el reconocimiento a Dolor y gloria, que se hizo con siete estatuillas, entre las que se encontraban las de mejor película, dirección, guion original, actor protagonista y actriz de reparto, permite enterrar definitivamente el hacha de guerra. El carácter de Dolor y gloria, una película de claros tonos autobiográficos sobre un director de cine que supera una crisis creativa y vital gracias a la pulsión creativa y la memoria, permitían también leer los premios como un aplauso a toda la carrera del director de Volver, Todo sobre mi madre o Mujeres al borde de un ataque de nervios.

La noche empezaba reñida y terminaba de forma desigual. La Academia repartió suerte de maneras distintas entre las tres favoritas de la noche, Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y La trinchera infinita, de Aitor Aguirre, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga. Con cinco estatuillas, Mientras dure la guerra reunía los que suelen considerarse Goyas técnicos —dirección artística, de producción, maquillaje y peluquería y vestuario—, pero también el de actor de reparto, para Eduard Fernández, que encarnaba a Millán-Astray. Y al equipo de La trinchera infinita, película triunfadora en la gala de los premios Forqué, los premios de los productores, se le iba torciendo el gesto según avanzaba la noche: de sus 15 galardones, se hizo con dos, el cantadísimo premio a mejor actriz protagonista para Belén Cuesta, por su papel como mujer represaliada por el fascismo tras la Guerra Civil, y el de mejor sonido, un reto en una película grabada entre susurros.

El discurso de la actriz llegaba entre lágrimas y en el que puede considerarse aún el inicio de su carrera, una situación distinta de la de Antonio Banderas, que recibía el premio equivalente por su trabajo en Dolor y gloria, nominado también a un Oscar que se decidirá el 9 de febrero —compite también el filme en la categoría de mejor película de habla no inglesa, donde se enfrenta a la favorita, la surcoreana Parásitos—. Era el primer Goya en competición del actor malagueño, pero su discurso, pronunciado en su ciudad natal, sonaba con la solemnidad del Goya de Honor que recogió en 2015. El actor celebraba, cabezón en mano, que el 25 de enero de hace tres años sobrevivía a un ataque al corazón —“No solo estoy vivo, sino que me siento vivo”—, pero también aprovechaba para agradecer la confianza de Pedro Almodóvar, haciendo explícito lo que tantos han pensado viendo su papel como Salvador Mayo, alter ego del manchego: “Nunca he tenido la oportunidad de conocer a un artista con la lealtad que tú le tienes a tu cine. Nunca te has traicionado, por nada. Los mejores trabajos los he hecho contigo, tú me has entendido mejor que nadie”.

Entre los premios de Dolor y gloria estaba también otro que sonaba a homenaje: el otorgado a la actriz Julieta Serrano, que a los 86 años y con 60 películas a sus espaldas —además de las obras de teatro que le valieron el Premio Nacional en 2018, y trabajos en televisión— recogió el sábado su primer Goya. El cabezón no era solo una celebración de su trabajo en Dolor y gloria, donde encarna a la madre de Salvador Mayo, trasunto del propio director, sino a toda una carrera. Una carrera desarrollada, en parte, junto a Almodóvar, en películas como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Mujeres al borde de un ataque de nervios y ¡Átame! Desde esta última, estrenada en 1990, no trabajaban juntos realizador y actriz, pero Dolor y gloria ha supuesto también para el cineasta un reencuentro actoral, la reunión de algunos de sus intérpretes fetiche, entre quienes se encuentra Penélope Cruz, nominada a mejor actriz protagonista —pese a que su personaje, la madre de Mayo durante su infancia, difícilmente puede considerarse protagónico—.

Otro homenaje más que obvio era el dedicado a la gran ausente de la noche, cuya asistencia hubiera sido más que deseada por asistentes y cinéfilos por igual, pero que estaba descartada casi desde el principio. Pepa Flores, conocida como Marisol, merecedora del Goya de Honor de esta edición, no renunció al que, según Mariano Barroso, presidente de la Academia, ha sido su gran triunfo personal: abandonar la fama y la escena, disolviéndose entre la clase obrera de la que siempre se sintió parte y a la que siempre reivindicó. Para encarnar su ausencia estaban sus tres hijas, María y Tamara Esteve y Celia Flores. Esta última cantó un breve fragmento de “Estando contigo”, pero también interpretó una de sus canciones la música Amaia Romero, que ha reconocido en numerosas ocasiones la influencia de Marisol en su iniciación en la música. Las hijas recibieron el largo aplauso en pie del auditorio, y recordaron a su madre, tanto por su trabajo como actriz —la Academia eligió un clip de su carrera como adulta, no de sus trabajos infantiles— como por su coherencia en la decisión de alejarse de los focos y vivir “en un lugar tranquilo”.

Y no sería exactamente un homenaje, pero el aplauso a Benedicta Sánchez sabía a algo parecido. A sus 84 años, la mujer recibía una estatuilla como paradójica actriz revelación por su labor en O que arde, el filme de Oliver Laxe aplaudido en Cannes y que se convirtió en una de las sorpresas de las nominaciones. El reconocimiento no parecía ser solamente para Benedicta Sánchez como actriz, que se lleva el mérito de haber llenado de alma la película del gallego, sino seguramente para Benedicta Sánchez como encarnación de la vida que el cine aspira a capturar, y también como encarnación de la tierra, de “Galiza, a miña terra meiga”, personaje central del filme. Su homólogo en la categoría masculina, Enric Auquer, ganador por Quien a hierro mata, de Paco Plaza, se encuentra en una posición profesional diametralmente opuesta. En la pasada gala de los Premios Feroz, el actor salió en dos ocasiones a recoger estatuilla, por su trabajo en este filme y por su rol en la serie Vida perfecta, de Leticia Dolera, y con el Goya cierra un 2019 redondo que permite presentarle como nuevo niño bonito del audiovisual español.

Quitando el suspense de saber por qué película se inclinaría la Academia, la gala se desarrolló sin estridencias y sin grandes desastres, pero también sin momentos especialmente memorables. La ceremonia comenzaba puntual a las diez de la noche con el que ha sido uno de los mejores números musicales de la historia de los Goya —aunque eso quizás no sea decir mucho—, un homenaje autorreferencial a la historia del cine español en voz de Ana Mena y Rayden, con referencias a Segundo de Chomón y al destape, al cine quinqui y a Bienvenido, Mister Marshall, a películas como Amanece que no es poco, Jamón, jamón, El día de la Bestia, Tesis o Mar adentro. Tras este, y de la mano experta de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que repetían como presentadores por segundo año consecutivo, la ceremonia intentaba mantener el vuelo, aunque la lastraban decisiones de dirección un tanto cuestionables. ¿Por qué presentaba la nadadora Ona Carbonell O que arde o Carles Puyol Intemperie? ¿Qué les unía a esas películas o al cine español, qué les hacía unos presentadores idóneos? Los directores de la gala sin duda querían mostrar el apoyo de la sociedad al cine español, pero habría que preguntarse si esta era la mejor manera de hacerlo. Y ¿por qué Pablo Alborán aparecía para cantar una balada cuando la gala apenas empezaba a ganar ritmo, por mucho que el tema fuera “Sobreviviré”, de Manzanita, banda sonora de la película del mismo nombre?

Los discursos políticos, habituales en la historia de la gala, estuvieron también presentes en esta ceremonia, aunque no cohesionados en torno a un mismo tema, como ocurrió con el famoso No a la guerra, pero también como la gala de 2018, donde la asociación de mujeres del audiovisual CIMA dirigió las miradas al papel de las creadoras en el cine. CIMA renunció en esta ocasión a continuar con las performances de los últimos dos años, aunque, como recordó Silvia Abril, en la categoría de mejor dirección no hubiera ninguna mujer —y no era la única, había seis categorías mixtas en las que no competía ninguna mujer—. Sin embargo, Belén Funes subió a recoger un cabezón en la categoría de dirección novel, y también fueron mujeres las ganadoras en mejor película documental (Nata Moreno por Ara Malikian, una vida entre las cuerdas), cortometraje de ficción (Irene Moray por Suc de síndria) y cortometraje documental (Silvia Venegas por Nuestra vida como niños refugiados en Europa). Ganaron también creadoras en las categorías mixtas de montaje (Teresa Font), dirección de producción (Carla Pérez de Albéniz), vestuario (Sonia Grande) y maquillaje y peluquería (Ana López-Puigcerver y Belén López-Puigcerver, junto a Nacho Díaz). En conjunto, y a falta de los eslóganes de otros años, quizás fuera esta la reivindicación feminista más efectiva, sin olvidar el discurso de Irene Moray, que recordó que las mujeres víctimas de agresiones sexuales son algo más que eso, y que tienen derecho a rehacer su vida y a volver a reencontrase con el placer.

Quizás otro de los más obvios en su reivindicación política fuera Enric Auquer, ganador del Goya a mejor actor revelación por su papel en Quien a hierro mata, que dedicó su premio a “todas las antifascistas del mundo”, pero también estaba el actor Juan Diego Botto, presentador de uno de los premios, que con ocasión de la canción “Sobreviviré”, interpretada por Pablo Alborán, hizo mención a “la tolerancia, el amor y el derecho de cada uno de amar a quien quiera independientemente del sexo, raza o lugar de nacimiento”, algo “en lo que, a pesar de cualquier censura, sigue mereciendo la pena educar a futuras generaciones”. Hablaba igualmente alto y claro Silvia Venegas, directora del cortometraje documental ganador, Nuestra vida como niños refugiados en Europa, para los oídos, entre otros, del presidente de la Junta de Andalucía, el conservador Juanma Moreno, que ocupa su puesto en parte gracias al poyo de Vox: “Los niños y niñas refugiados son ante todo niños, y por eso tienen que estar protegidos”. Y volvía a decirlo Ara Malikian, violinista libanés de ascendencia armenia llegado a Europa como refugiado: “Hoy en día quieren hacer creer que los inmigrantes son los culpables de todos los males de nuestra sociedad: espero que no les creáis”.

Una de las sorpresas de las candidaturas, por su carácter experimental, O que arde, se llevaba su pedazo de tarta: el mencionado premio a mejor actriz revelación para Benedicta Sánchez, pero también el premio a mejor fotografía. Intemperie, que contaba con seis nominaciones, se conformaba con no tan poco. Para este wéstern patrio iba el Goya mejor canción original y a mejor guion adaptado, por su trabajo sobre la novela homónima de Jesús Carrasco que firmaba el director Benito Zambrano junto a los hermanos Daniel y Pablo Remón, este último dramaturgo y director teatral en auge. Quien a hierro mata, con tres nominaciones, se llevaba una estatuilla, la de Enric Auquer, algo similar a lo que le ocurría a El hoyo, ópera prima de Galder Gaztelu-Urrutia, que de tres candidaturas se llevó el galardón a los mejores efectos especiales.

Con el protagonismo de una película como Dolor y gloria, un canto al poder de la creación y del cine como vía de transformación personal —y, a partir de esta, social—, era inevitable que el final de la gala quedara algo autorreferencial. Pedro Almodóvar abandonaba las gafas de sol oscuras, que había llevado para ocultar la emoción durante el discurso de Antonio Banderas, para insistir una vez más en el rol central del celuloide en su existencia: “El cine ha sido la experiencia más importante de mi vida, tanto como espectador como con director. Yo no concibo la vida sin seguir rodando”. Como recordaba el cineasta, otros sí tendrán que conformarse con mirar la gran pantalla desde lejos: “El cine de autor, independiente, el que se hace fuera de los márgenes de las televisiones y las plataformas”, decía “está en serias vías de extinción y necesita la protección del Estado”. Se lo decía a Pedro Sánchez, que estaba en el patio de butacas. La pelota queda en su tejado.

