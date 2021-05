Mamen del Cerro, nombre clave en la nueva dirección de RTVE

Publicada el 26/05/2021 a las 16:00 Actualizada el 26/05/2021 a las 18:26

Cambios relevantes en el nuevo organigrama de RTVE. Desaparecen las direcciones de TVE, RNE y Comunicación, y se abre paso una novedosa estructura, en la que destaca el nombramiento de Mamen del Cerro como sucesora de Enric Hernández en la dirección de Actualidad e Información. Otros nombres importantes en el esquema presentado al Consejo de Administración son los de Amalia Martínez de Velasco en contenidos y canales de televisión y Marta Torralvo en la dirección general corporativa, mientras Alfonso Morales, actual presidente del Consejo de Administración de Telemadrid, será el nuevo secretario general. Se trata de una lista de primer nivel, sin que hasta el momento se conozcan los nombres de los equipos que han de desarrollar a pie de obra cometidos esenciales tanto en informativos como en programas tanto en televisión como en radio.

Los cambios, que han sido sometidos al Consejo de Administración en la reunión que ha tenido lugar en Alcalá de Henares, serán objeto de análisis en la sesión de control parlamentario prevista para la tarde de este jueves. De momento, las reacciones del personal de TVE y RNE plantean más preguntas que juicios rotundos, aunque en una y otra sede se traslada la duda de si podría tratarse de un intento de contentar a todos los partidos políticos, y una cierta desconfianza entre quienes esperaban cambios más radicales, aunque todos mantienen cierta expectación ante los nombramientos de segundo nivel.

Para la mayoría, el nombre más significativo es el de Mamen del Cerro, ya que sucede a Enric Hernández, profesional que cosechó juicios negativos desde el momento de su llegada, que no fue aprobada en las consultas a las redacciones, y que ha venido cosechando críticas políticas tanto por diversos contenidos de los Informativos como por apadrinar los llamados programas de infoentretenimiento, en buena parte sostenidos por la participación de personal externo a RTVE. A partir de ahora se ocupará de la dirección de RTVE Noticias, departamento del que depende el centro de innovación digital.

Del Cerro es una histórica de la empresa, tras más de cuarenta años de desempeño. Ha sido corresponsal de RNE en Washington, jefa del área de Política y corresponsal parlamentaria en el Canal 24 Horas. Ocupaba la dirección de Informativos de RNE desde el pasado año, tras la crisis motivada por nombramientos en los centros territoriales de RTVE. Entonces recibió el apoyo de dos de cada tres de sus compañeros en el referéndum no vinculante que organizó el Consejo de Informativos, con una muy baja participación. En sus escasas declaraciones públicas, ha apostado siempre por la aplicación de criterios profesionales en los informativos. A pesar de su larga trayectoria, no se ha significado nunca políticamente.

Una de sus principales decisiones tendrá que ver con el mantenimiento, o no, de espacios como La Hora de La 1 y Las Cosas Claras, ambos programas creados bajo el mando de Hernández, y a los que en clave interna se da pocas semanas de vida una vez que Pérez Tornero afirmara, en sede parlamentaria, que es necesario "distinguir entre periodismo de calidad e info-show". Y añadiera, tal y como informó infoLibre, que "el periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE".

Esta primera oleada de nombramientos se produce mientras RTVE mantiene una situación muy delicada por la ausencia de un contrato marco, una financiación puesta en cuestión, unos índices de audiencia de en torno al ocho por ciento y un continuado descenso de sus informativos diarios. Tanto en el cómputo global como en los telediarios, se sitúa en tercer lugar, tras Antena 3 y Telecinco, como ha destacado la oposición en el Parlamento.

En aquella sesión, Pérez Tornero defendió que "no hay que dar por hecho que RTVE no es influyente. Es relevante, lo sigue siendo. Lo podemos ser con claridad y mucho más. El camino hay que hacerlo muy pronto. Somos la televisión consultada continuamente por todos los españoles. El 83% de la audiencia acaba yendo a RTVE. El objetivo no es recuperar únicamente la audiencia, sino la relevancia que corresponde a un medio de comunicación público. Vamos a subir mucho en relevancia y poco a poco en audiencia. Sin audiencia no hay relevancia, necesitamos audiencia suficiente para tener relevancia de calidad, pero no nos vale tener audiencia a costa de cualquier cosa".