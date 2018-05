Rivera sólo ve españoles, y Rajoy... casos aislados

La sentencia dictada este jueves por la Audiencia Nacionaly digna de tal nombre. Por primera vez en España, un partido nacional es condenado por haberse beneficiado económicamente de la comisión de graves delitos de corrupción. Ese partido es el PP, y su presidente es quien nombró al tesorero ahora condenado a 33 años de cárcel, el mismo a quien dio ánimos y apoyo expreso incluso después de saber que escondía más de cuarenta millones de euros en Suiza. Mariano Rajoy tendría que dimitir de inmediato (ya que ha despreciado tantas oportunidades de hacerlo) y convocar elecciones anticipadas. Pero… Rajoy sólo ve “diez o quince casos aislados” , del mismo modo que, el hombre que con una mano lo sostiene en el poder mientras con la otra lo empuja a la salida,. Ambos, Rajoy y Rivera o viceversa, ven exactamente lo que quieren ver, y comparten un ojo clínico para seleccionar tesoreros.La sentencia de la primera temporada de la serie Gürtel (vendrán más y se juzgarán asuntos aún más vergonzantes) establece yade los ciudadanos (incluso de los españoles):que el PP y la trama dirigida por Francisco Correa crearon “un auténtico y eficaza través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del partido”. Vamos, lo que viene a ser “un sistema de corrupción”. Nada de casos aislados.A lo largo de las 1.687 páginas de la sentencia , se describe “” en el queeran piezas fundamentales, ya que “tenían posibilidades de influir en los procedimientos dede determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”. Vamos, lo que viene a ser robar dinero público de forma organizada. Nada de “manzanas podridas” ni “cuatro ranas”.que las comisiones exigidas a empresarios a cambio de adjudicaciones no sólo iban a parar a los bolsillos de Bárcenas, Correa y compañía “también otras cantidades sirvieron parao similares del Partido Popular…”. Vamos,. Nada de “diez o quince chorizos” que “se nos han colado” en el PP.que no se trata de un latrocinio de carácter aislado en determinados municipios madrileños, porque otras cantidades del dinero exigido a las empresas “… fueron a parar como, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”. Vamos, lo que viene a ser el(asunto de gran calado que queda pendiente de juzgar en la siguiente temporada de esta serie). Nada de “unos cuantos sobres para gastos de representación”.el mecanismo de la corrupción, que arranca con la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones, pero que no acaba ahí: “Mediante elque se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas [los millonarios y constantes sobreprecios], la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero… de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”. Vamos, lo que viene a ser recibir sobornos en metálico o todo tipo de prebendas que incluyen, del estilo de ese Jaguar del marido deque la exministra de la máxima confianza de Rajoy nunca vio en su garaje. Nada de “cuatro botellas de vino por Navidad”.el testimonio que en su día prestó Mariano Rajoy en sede judicial. Dudan que sea "verosímil" su versión y la de otros testigos que negaron la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos, que por cierto no sólo existían sino que eran "opacos" a Hacienda. Vamos, lo que viene a serdel presidente del PP y del Gobierno.Así que más allá de los titulares que hablan de las condenas penales y de las multas que tendrán que pagar los culpables (incluidos el PP y Ana Mato como partícipes a título lucrativo) la importancia medular de esta sentencia es que reflejaque ha funcionado durante casi tres décadas a nivel nacional, autonómico y local en los dominios del Partido Popular. Podrán recurrir al Tribunal Supremo, acogiéndose a algunos argumentos delsiquiera como testigo. Pero el cúmulo de datos, documentos, testimonios, pruebas y confesiones ofrece una base firme para las altas penas de cárcel decididas y supone la confirmación del trabajo que hace casi diez años inició el juez(y le costó la carrera) y del que de forma concienzuda y discreta desarrolló el juezantes de solicitar una plaza menos sometida a presiones políticas y a los focos mediáticos.Mariano Rajoy tiene que asumir responsabilidades políticas sobre ese “sistema de corrupción institucional” de una vez por todas, porque además. Luis Bárcenas ha demostrado ser el ‘tesorero-bomba’ que no sólo iba cargado de dinero negro y contabilidades paralelas, sino de suficiente información como para volar políticamente la sede de Génova. Ahora pueden entrarle más ganas de cantar que a su hijo en Taburete, al ver a su mujer. La sentencia, en un párrafo que respira esa “formación de género” tan reclamada, rechaza el argumento de que Rosalía Iglesias no tenía conocimientos para ejecutar las acciones que se le imputan:. (Este tribunal, porque el del caso Nóos, pese a estar formado por mujeres, no aplicó esa lógica a la infanta Cristina).

Los efectos políticos

info Libre

Rajoy prefiere seguir viendo “casos aislados”, y más aún teniendo ya aprobados unos Presupuestos que dilatan su calendario político hasta el mismo año 2020 en que acaba la legislatura. Si en el PP han sido capaces de dibujar al detenidocomo una especie de troyano de Ciudadanos con un Bárcenas que conoce al milímetro las alcantarillas de Aznar (mudo) y las de Rajoy (en modo avión).Ha salido de inmediato Albert Rivera diciendo cosas tan sonoras como raras: “Esto [la sentencia] marca un antes y un después en la relación del Gobierno con la oposición” y. Daría hasta miedo, o provocaría una hecatombe en las bolsas y en la prima de riesgo si no fuera porque; que este ‘sorprendido’ Rivera ya le exigió a Rajoy en aquella investidura frustrada de Pedro Sánchez en marzo de 2016 que se fuera, que era “el presidente de la corrupción”., le espetó, inclusoporque “jamás” apoyaría Ciudadanos a Rajoy. ¿Por qué? Por “esto”, por la Gürtel, por la financiación ilegal, por la corrupción institucional… Por todo lo que todos sabíamos, incluido Rivera, que nunca vio “casos aislados” y que ahora se lleva las manos a la cabeza porque una sentencia dice que “¡en este casino se juega!”Rivera pone el grito en el cielo contra Rajoy pocas horas después de haber puesto su voto (junto al PNV) para aprobar. El pasado domingo, en el acto con el que Ciudadanos presentaba su macroniana plataforma #EspañaCiudadana , Rivera hizo un discurso que ha provocado la hilaridad en las redes sociales durante días:. No veo a jóvenes o mayores, veo españoles…” Sería para reírse si no fuera para llorar. En mi humilde opinión, el varapalo más contundente para Rajoy y el PP esta semana no es la sentencia de la Gürtel (políticamente ya amortizada por escandaloso que nos parezca), sino el informe del mismísimo Banco de España en el que, negro sobre blanco, puede comprobarse que. Es el resumen más significativo e indignante de la cacareada ‘recuperación económica’: el dato que. Rivera, claro, prefiere no ver “trabajadores o empresarios”, ni jóvenes o pensionistas, sino sólo “españoles” y, si es posible, españoles cegados, exaltados y enfebrecidos por una pulsión nacionalista tuneada de patriotismo. En realidad, si se le aplicara el suero de la verdad,Para que esta sentencia fuera de verdad “un antes y un después” tendría que aceptar el PSOE la propuesta de Unidos Podemos para presentar. Lograra o no los apoyos suficientes para hacer caer al Gobierno, desde luegoy a demostrar si está o no dispuesto a “trastocar todos los planes de la legislatura”. Tiene sus riesgos para Pedro Sánchez, tancomo preocupado por perder los votos de esos “españoles” que, también desde la izquierda, consideran más prioritario frenar al independentismo unilateral que reducir la indecente brecha de desigualdad. Como si ambas tareas fueran incompatibles. Claro que, para abordarlas, es imprescindible mirar más a las personas y menos a los “españoles”.Además de compartir Presupuestos y pactos anticorrupción, Rajoy y Rivera también comparten. Si no fuera por la sentencia de la Gürtel, este artículo se habría centrado en los datos desvelados enporsobre Carlos Cuadrado , responsable de las finanzas de Ciudadanos y empresario que parece tener la muy española y poco patriótica costumbre de mentir. Afronta varios procesos judiciales por sus negocios en Brasil, y sobre su existencia faltó a la verdad en sede parlamentaria , lo cual es un delito. Tiene toda la razón el PP al trasladar a la justicia los datos que hemos publicado y al reclamar que actúe la Fiscalía. ¿Qué dice Albert Rivera? Que se trata de una cuestión “privada” de su tesorero y un caso. Vamos, que sólo ve “españoles”. (Seguiremos informando).