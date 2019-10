Los pitos a Sánchez y el incidente del paracaidista protagonizan el desfile del 12 de octubre

Publicada el 12/10/2019 a las 11:59 Actualizada el 12/10/2019 a las 14:34

150 vehículos y 4.200 militares, guardias civiles, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de instituciones civiles, componen el desfile terrestre del #12deOctubre en #Madrid #ComprometidosConLaPaz pic.twitter.com/d7BQwgiMPa — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 12, 2019

Aqui tenéis la espectacular última pasada para cerrar el desfile del #DiadelaFiestaNacional . Un abrazo para todos y Viva España pic.twitter.com/2ycMzqEFzv — Patrulla Águila (@patrullaguila) October 12, 2019

Losal presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, elque portaba la bandera de España y laentonando La muerte no es el final han sido los protagonistas del desfile que ha recorrido este sábado el centro de Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional, según recoge Europa Press.La sorpresa de la jornada ha llegado al inicio del acto cuando el paracaidista encargado de descender con la enseña nacional, el cabo primero Luis Fernando Pozo,sobre una de las tribunas de invitados y ha tenido que ser rescatado por un vehículo-grúa VAMTAC del Ejército de Tierra. El incidente ha quedado en un susto y el militarpese al fuerte golpe y haber permanecido durante unos minutos colgado de la farola. Tanto él como el paracaidista que ejercía de guía -con casi 1.000 saltos de experiencia- han sido saludados al finalizar el desfile por el rey, la reina y el presidente del Gobierno. El cabo primero Pozo ha recibido emocionado este reconocimiento.Precisamente Pedro Sánchez ha sido otro de los protagonistas involuntarios de la jornada al ser recibido con los, como ya ocurriera el año pasado . Los ciudadanos situados en las zonas más próximas a las tribunas de autoridades -en una zona a la que se accedía con invitación- han manifestado su rechazo al presidente en funciones con gritos de "fuera, fuera" e incluso algún insulto, pese a que no ha sido anunciado en ningún momento por megafonía.Pese al pequeño accidente del paracaidista, el desfile ha continuado según lo previsto y la bandera nacional ha sido izada para rendir honores a los caídos por España, que ha culminado con. En esta edición la soprano Arteta ha sido la encargada de entonar La muerte no es el final. También ha habido un especial recuerdo para el comandante Francisco Marín, fallecido el pasado mes de agosto en un accidente aéreo. Durante el desfile han sido evocados además el comandante Daniel Melero y la alférez alumna Rosa María Almirón, también fallecidos recientemente en un accidente.En la parada militar han desfilado unosde los Ejércitos y la Armada, así como de la Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y Salvamento Marítimo, además de. Los ciudadanos de Madrid han llenado de banderas de España desde primera hora de la mañana los dos kilómetros de recorrido.El acto ha estado presidido por, la princesa Leonor y la infanta Sofía. También ha asistido. La representación de los partidos políticos ha corrido a cargo de los líderes de cada formación --, excepto el presidente de Podemos, Pablo Iglesias, que igual que en años anteriores no ha asistido al desfile y ha delegado la representación en los dirigentes morados Gloria Elizo y Txema Guijarro.También han estado presentes, Quim Torra e Iñigo Urkullu. Y se han estrenado como anfitriones la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.Ello ha abierto un componente mecanizado integrado por 102 vehículos en el que han participado representaciones de veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, del personal discapacitado y de reservistas voluntarios. A continuación, una patrulla temática con vehículos de apoyo similar a los que han desplegado en zonas de operaciones, como Afganistán o Iraq, ha realizado el mismo recorrido seguida de vehículos especiales del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, UME, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Salvamento Marítimo y Protección Civil.Finalizado el desfile de vehículos, se ha dado paso al desfile de a pie de las cuatro agrupaciones de las diferentes unidades del los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil. Como novedad este año, lashan desfilado en un lugar preferente como países invitados.También este año ha desfilado la bandera del buque escuela Juan Sebastián de Elcano con motivo del, además de la bandera del Tercio Viejo de Sicilia que cumple 300 años. Por otro lado, también ha participado en el desfile una representación de los guiones de las unidades que han colaborado en misiones internacionales, a modo de homenaje por el. También ha habido una representación de militares que recientementepor sus intervenciones en misiones internacionales, sus méritos, servicios, acciones distinguidas o intervenciones en misiones internacionales.Como cada año, los más aplaudidos han sido los, que en esta ocasión han desfilado acompañados por el chivo Pacoli como mascota.En un segundo bloque, han participado, que como todos los años, estará la sección hipomóvil de la Batería Real y el Escuadrón de Sables de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. El tercer bloque lo ha cerrado de nuevo lay el arriado de la bandera española en honor a los fallecidos.