Directo | Todo listo para la exhumación del dictador

Publicada el 24/10/2019 a las 09:00 Actualizada el 24/10/2019 a las 10:01

info Libre

09.43.

09.21.

09.19.

09.05.

Hoy ningún partido tiene derecho a hablar de victoria ni a atribuirse méritos. Aun no se ha hecho justicia con las víctimas. Hoy es el día para dar las gracias a las asociaciones de víctimas y a los colectivos de memoria que han empujado y que empujarán la dignidad y la justicia — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 24, 2019

09.00.

08.47.

08.44.

07.20.

08. 00.

07.30.

07.00.

El dictadoreste jueves de la tumba en la que fue enterrado hace ahora casi 44 años. Los restos serán trasladados al panteón de Mingorrubio, en el que ya está enterrada su viuda, Carmen Polo. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, estará presente durante la exhumación, el traslado y el entierro de Franco en su condición de notaria mayor del Reino. El Gobierno estima en alrededor de 11.000 euros el coste de los trabajos para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.Sigue minuto a minuto entoda esta histórica jornada:La primera tanda de los 22de Francisco Franco que asistirán a la exhumación de los restos del dictador han accedido sobre las 9.30 horas de este jueves al Valle de los Caídos.El consejero de Economía y Hacienda del, Pedro Azpiazu, ha afirmado que era "democráticamente urgente" que se exhumaran los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, transcurridos 44 años de su entierro, el 24 de noviembre de 1975, cuatro días después de su muerte., con la ministra de Justicia a la cabeza, Dolores Delgado, se encontraban pasadas las 09.00 horas de la mañana en el recinto del Valle de los Caídos, ha informado Moncloa. Se espera que en los próximos minutos suban a la explanada y accedan a la basílica.El líder de Podemos,, ha exigido que nadie se atribuya méritos por la exhumación de los restos del dictador y ha señalado que "aún no se ha hecho justicia con las víctimas". "Hoy ningún partido tiene derecho a hablar de victoria ni a atribuirse méritos. Aun no se ha hecho justicia con las víctimas", ha insistido en un mensaje en su perfil en redes sociales, horas antes de que se inicien los trabajos para sacar el féretro. [Ampliación] El cuerpo de Franco se conserva dentro de, introducida a su vez en un ataúd de madera que podría estar deteriorado por el paso del tiempo. El Gobierno ha previsto por ello otra caja de madera para, en caso necesario, pasar el féretro al nuevo ataúd antes de trasladarlo a Mingorrubio. En cambio, el Ejecutivo ve probable que la caja de zinc se conserve en buen estado. De ser así, no se abrirá para comprobar que efectivamente es el cuerpo de Franco el que se conserva en su interior.El Gobierno ha gastadoen acondicionar el panteón del cementerio de Mingorrubio El Pardo. A pesar de que se trata de un panteón propiedad en la actualidad de Patrimonio del Estado, está reservado al uso de la familia Franco. Sin embargo, su estado hasta la intervención del Gobierno era de cierto abandono y en los últimos años ningún miembro de la familia pidió la llave para visitar la tumba de Carmen Polo, desvelan fuentes del Gobierno.La vicepresidenta en funciones del Gobierno,, ha confirmado que "todo está listo" para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, al tiempo que ha apuntado que "todo parece" que el traslado se realizará con helicóptero, ya que las condiciones climáticas lo permiten.Más dede varias nacionalidades han llegado, sobre las 7.00 horas de este jueves, al Valle de los Caídos. Los informadores han acudido en tres autobuses fletados por Presidencia del Gobierno, que han partido poco después de las 6.00 desde el Palacio de la Moncloa para cubrir la exhumación del dictador, prevista a partir de las 10.30 horas.Los trabajos de exhumación se iniciarán a lasy se prolongarán entre una hora, en el mejor de los pronósticos, y tres horas si surge algún contratiempo. Con la ayuda de un gato hidráulico los operarios retirarán la lápida de la tumba de Franco, que pesa 1.500 kilos, y que una grúa se llevará posteriormente del Valle de los Caídos a un lugar que el Gobierno ha rehusado precisar, pero donde nadie podrá visitarla porque en ningún caso se expondrá al público.El Gobierno ha instalado un escáner y un detector de metales para que nadie pueda grabar imágenes o sonido en los actos de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. De esta forma, los 22 familiares de Franco, las autoridades y operarios que participarán en la operación habrán de pasar por un detector de metales y sus pertenencias por el escáner.El Gobierno ha organizado un operativo con la recogida en distintos puntos de Madrid en minibuses del parque móvil del Estado deen la exhumación, fundamentalmente sus nietos con sus cónyuges e hijos respectivos, entre los que figura Luis Alfonso de Borbón. Para una mayor garantía en el caso de la exhumación sobre la actual tumba de Franco en la Basílica del Valle se ha colocado una carpa cubierta hasta con techo en la que sólo se permitirá el acceso de los operarios que trabajen en el levantamiento de la lápida (entre cuatro y seis), de dos familiares, y de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que podrán acompañar el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaño, y el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo.