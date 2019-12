Sánchez promete "más acción y ambición" de España en la inauguración de la cumbre del clima de Madrid

Publicada el 02/12/2019 a las 11:55 Actualizada el 02/12/2019 a las 12:04

Jefes de Estado y de Gobierno, ministros, representantes de gobiernos de 196 países, ONG's, grandes empresas, medios... ya están todos en Ifema, en Madrid, dondeLa inauguración oficial, tras el traspaso de la presidencia del ministro del Clima de Polonia a la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, ha comenzado a las 11 horas entre una gran expectación de observadores, prensa y el resto de Estados. "O marcamos un punto de inflexión o dejaremos detrás un punto de no retorno", ha declarado el presidente del país anfitrión, Pedro Sánchez, tras lo cual ha anunciado quesin aclarar si se trata de los objetivos ya plasmados en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, aún sin aprobar por el Congreso, o de otros nuevos.Se intuía que España, que está haciendo un gran esfuerzo de "diplomacia pública" como anfitriona para venderse como un país comprometido con la acción climática, iba a defender su trabajo desde el primer día. El último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del que se hizo eco el Ministerio para la Transición Ecológica, llamaba a los países a ir más allá en sus promesas, las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC's). El Gobierno reconocía que tendría que triplicar su recorte de emisiones para ser coherente con dicho informe, que señalaba la brecha existente entre los esfuerzos declarados por las Partes y lo que tendrían que hacer para contener de manera efectiva el cambio climático. Por ahora, sin embargo,España lo hará, según declaró Sánchez, "sin dejar a nadie atrás"., afirmó, ante los cientos de Jefes de Estado, representantes de cada país, líderes políticos españoles y observadores de Naciones Unidas. "La neutralidad climática requiere audacia y multilateralismo. No hay muro lo suficientemente alto que proteja a un país, por poderoso que sea, de esta amenaza", aseguró, en clara referencia al Gobierno de Estados Unidos.El presidente del Gobierno en funciones llamó a hacer de la cumbre del clima de Madrid "un antes y un después", "un hito"., reclamó. Al principio de su intervención hizo una referencia al "puñado de fanáticos" que aún niega la mano del hombre detrás del cambio climático, y reivindicó, con óptima feminista, que los desafíos relacionados con el medio ambiente tienen mucho que ver con la mujer, que afronta desafíos diferenciados. "La Humanidad ha llegado a un punto, delegados y delegadas, en que apostar por su supervivencia equivale a luchar por un mundo más justo. Ese es nuestro desafío, para que las generaciones del mañana, al mirar atrás, puedan decir que, en esta hora crucial, la Humanidad estuvo a la altura", concluyó el líder del Ejecutivo, ejerciendo de maestro de ceremonias del encuentro.La primera intervención del acto de inauguración ha corrido a cargo del presidente del IPCC –el principal órgano científico sobre cambio climático de Naciones Unidas–, Hoesung Lee, que ha advertido de las consecuencias, adelantadas y narradas por cientos de investigadores a lo largo y ancho del globo, de un calentamiento global por encima de los 1,5 grados. "". "Las opciones de adaptación son solo abordables con un gran descenso de emisiones". Repitió la frase más recordada del último gran informe del organismo: Se necesitan "cambios sin precedentes en todos los ámbitos de la sociedad".El presidente de Chile,, no ha acudido a Madrid: sin embargo, dejó grabado un mensaje de vídeo que se proyectó durante la inauguración de la COP. Además de agradecer la acogida de la cumbre a "España y sus autoridades", denunció la "violencia criminal" de las manifestaciones en su país, que le han impedido viajar, aunque reconoció "la demanda legítima de una nueva agenda social" por parte de los jóvenes y reivindicó "el completo respeto a los Derechos Humanos" de su Gobierno.El secretario general de Naciones Unidas,, fue tan contundente como suele ser a la hora de hablar de cambio climático. El papel de la ONU es el de presionar a los países para que sus compromisos contra el calentamiento global sean lo más ambiciosos posible: y no defraudó en ese sentido. "Podemos elegir", dijo, "entre el camino de la rendición" o "el camino de la esperanza" a través de una ambición que alcance la neutralidad de carbono en 2050. Recordó el informe reciente de su institución sobre la brecha de emisiones –la diferencia entre las promesas de los países y lo que realmente se necesita para abordar la crisis climática– para recordar que "si los países hubieran hecho su trabajo, tendrían que reducir cada año un 3% sus emisiones. Pero no lo hicieron. Ahora deben aumentar sustancialmente su ambición"Previo a la inauguración oficial, se ha producido el traspaso de poderes de la presidencia: el órgano encargado de liderar las negociaciones. En esta ocasión, ha pasado de Polonia, anterior anfitriona de la COP, a Chile. La ministra de Medio Ambiente del país andino,. Ha recordado que los compromisos acordados en 2015 en el Acuerdo de París no son suficientes y ha invitado a todos los gobiernos del mundo entero y al resto de actores a unirse a la Alianza por la Ambición Climática, una iniciativa que lidera el país junto a España, para actualizar en 2020 las contribuciones nacionales de reducción de gases de efecto invernadero (NDC) y comprometerse a la neutralidad climática en 2050. No hay muchas esperanzas de que se registren avances relevantes en cuanto al recorte de emisiones de los principales países contaminadores, pero la esperanza es lo último que se pierde. España, según ha anunciado el presidente, ya ha dado el primer paso.