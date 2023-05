La ETA y los 'chemtrails'

La ETA no existe, pero colea. Hace unos días, los amables señores de Bildu presentaron unas listas electorales trufaditas de asesinos convictos y hubo quien se molestó. Los putos ofendiditos. Sesudísimo debate sobre la reinserción, los derechos civiles y el sursuncorda. Los unos, que si no hay que entrometerse en las listas ajenas. Los otros, que es la confirmación de que el gobierno está en manos de la kale borroka. Algo tiene el terrorismo con barniz izquierdoso, que encandila. Cuando los chicuelos de Falange presentaron al candidato García Juliá (pistolero en la matanza de Atocha) a la Alcaldía de Bilbao, el respetable no tuvo dudas.

En fin. El otro día compareció Otegi y nos contó, muy circunspecto, que los susodichos se retiraban. Gran jolgorio. Habrá quien espere agradecimiento por no proponer a José Bretón para ministro de Educación. Que sí, que el asunto de ETA tiene sus complejidades y que el Estado no se puede poner campanudo hasta que no aclare las numerosas vulneraciones de derechos humanos (supuestamente) perpetradas por los picoletos y los maderos. Pero, vamos, no me jodas: no te puedes hacer el sorprendido si a los de Covite les escuece que presentes al asesino de padre a concejal del pueblo.

Acto seguido, los que estaban de perfil se plantaron de lleno a celebrar la gran conquista de la dignidad y la democracia. A enemigo muerto, gran lanzada. Palmaditas en la espalda por haber desactivado el resorte propagandístico de la ultraderecha. Manda narices.

No te puedes hacer el sorprendido si a los de Covite les escuece que presentes al asesino de padre a concejal del pueblo

Enfangado en estas cuestiones, me pregunto qué les parecerá a los señores de Fregenal, provincia de Badajoz, este divertido sainete. O hablamos de Ayuso (que quiere arreglar el cambio climático poniendo un geranio en cada balcón) o nos enfrascamos en las planchas electorales de una pedanía de Álava.

Bueno, creo que podríamos ir terminando… ¡cáspita! ¡Entra un teletipo! Aznar se ha juntado con Almeida (señoras, guarden a sus hijas) y ha vaticinado una excarcelación "masiva" de etarras y un referéndum de autodeterminación en el País Vasco. No gana uno para disgustos. Agárrense a la silla, porque se viene un raca raca monumental: que si hay que ilegalizar a Bildu, que si el Constitucional se opone es porque está infiltrado por la masonería sanchista, que si fumigan las nubes para que no llueva y dale que vengo con el fraude electoral. ¿Cómo? ¿No se han enterado?

Desde hace semanas, al goce de la precampaña y la sequía, empezaron a florecer los capullos de la conspiración. Resulta de que. El Gobierno ha estado provocando una sequía química que resolverá a pocos días de las elecciones para quitarle el mérito a la virgen de las cuevas y quedarse con el usufructo de las rogativas. Solo compras este nivel de chaladura cuando tienes acciones en todos los frenopáticos, así que prepárense para que todos los del chip de las vacunas empiecen con la matraca de que los iluminatis han apañado las elecciones.

El trumpismo nuestro de cada día.