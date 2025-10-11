¿Y tú de quién eres, de Mónica o de Emilio?

Hay una contenida conmoción en Más Madrid estos días. A Mónica García, ministra de Sanidad y candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid en mayo del 23, le ha salido alternativa. Emilio Delgado, una de las caras más visibles de la formación, ha declarado que está preparado para ser candidato frente a Ayuso en las elecciones que se convocarán a finales de mayo de 2027. Falta un año y ocho meses para la fecha. Una eternidad, según algunos de los diputados consultados que opinan que se ha precipitado y quieren evitar que se creen bandos. En la cabeza de todos está la batalla fratricida de Podemos.

Desayunar el miércoles pasado con la entrevista en El País en la que Delgado declaraba sentirse listo para disputar la presidencia a Ayuso fue un mal trago para Más Madrid. “No era el día. Habían detenido a nuestra diputada Jimena González en la Flotilla para la libertad esa madrugada y estábamos volcados en su liberación, con su madre llorando y la preocupación añadida de que ser trans le pudiese perjudicar más”, asegura un diputado de la formación.

Preocupa generar ruido interno en un partido que, según ellos mismos, es una anomalía lo tranquilo que está

Por si había dudas sobre las palabras de Delgado en la entrevista sobre su pretensión de disputar la presidencia a Ayuso, él mismo lo corroboró en el programa Al rojo vivo: “Me gustaría, es una opción que barajo. Aunque luego lo decide la militancia”. A la consulta a la militancia se agarran quienes interpretan que "tampoco lo dice muy claro", aunque no ocultan la extrañeza por el momento de lanzarse al espacio. Preocupa generar ruido interno en un partido que, según ellos mismos, es una anomalía lo tranquilo que está. “Muchos venimos de Podemos y lo último que queremos es reproducir la división entre pablistas y errejonistas. Habrá unas primarias y entre las candidaturas, saldrá un nombre”. Delgado sabe bien lo que supuso aquella época pues fue uno de los responsables del chat interno ‘Jaque Pastor’, que al destaparse visibilizó la batalla que se libraba entre los fundadores.

Nadie en Más Madrid duda de la valía de Emilio Delgado, que juega un papel esencial dando voz con eficacia al partido en los medios y en la Asamblea, donde es portavoz adjunto de Manuela Bergerot. “Tiene mucha visibilidad, apoyo social y popularidad, es un complemento estupendo a Mónica y a Manuela. Cada uno juega un papel. Pero hay que mantener la cabeza fría y no dejarse confundir. Que te reconozcan por la calle no es sinónimo de votos”. Eso ya lo han vivido diversos políticos, como Alberto Garzón, al que le costaba asimilar que los resultados electorales no se correspondieran con su valoración en las encuestas o el cariño que encontraba en la calle.

¿Se presentará Mónica García? Ahora mismo es una incógnita porque nadie es capaz de predecir hasta cuándo durará la legislatura. Dado que Pedro Sánchez ha lanzado a varias de sus ministras como candidatas autonómicas, la ministra de Sanidad podría seguir el ejemplo. El foco mediático que proporciona un cargo se puede aprovechar si se logra controlar el mensaje, como ha demostrado Yolanda Díaz. En Más Madrid huyen del ruido, porque distorsiona y son conscientes de que hay una parte de la ciudadanía para la que la polarización ha tocado techo, que agradece los bajos decibelios y valora que un partido se centre en defender sus intereses en lugar de estar enredado en fisuras entre sus miembros.

“Puede querer posicionarse como alternativa a Manuela, en caso de que Mónica decidiera no concurrir, pero ahora no toca. Nos merecemos unas primarias tranquilas cuando llegue el momento, con los candidatos que quieran presentarse. Transmitir paz y seguridad es una de nuestras señas de identidad. Y así debe seguir siendo. Creo que ha habido una mala interpretación porque Emilio ya ha dicho que estará en el puesto que le sitúen los militantes”, explica un destacado miembro del partido. Que no cunda el pánico, es el mensaje. Lo de tener que elegir entre Mónica y Emilio ya se verá, pero cuando se tiene ambición en política, se necesita tiempo para poder presentarse como una alternativa. El primer paso ya está dado.