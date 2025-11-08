Los 8 Días de Oro del victimismo

Estamos que lo regalamos, oiga, tres por dos, señoras y señores. Mejor aún, cómprese 1 y llévese 3. Qué semana de ofertas. Esto no lo supera ni el Black Friday ni El Corte Inglés. Vaya espectáculo de mercadotecnia en vivo y en directo. Los asesores en victimismo están que lo tiran. Ha sido como pasearse por un zoco, con los comerciantes persiguiéndote con un lote de pañuelos a precio de ganga.

Comenzó el lunes Mazón. Importante no confundir víctima con victimismo. El victimismo es autoconsiderarse víctima de las circunstancias evitando la responsabilidad personal. Una definición de libro para la actitud que el dimitido presidente de Valencia adoptó en su rueda de prensa. Se presentó indefenso ante la cacería a la que ha estado sometido durante este último año, buscando la compasión de su audiencia. El estupor de quienes le escucharon, incluidos muchos de los votantes del PP, evidencia la falta de estrategia de Génova, que aún sigue sin saber tomar las riendas, anclados en el fatídico 29 de octubre de 2024.

Que Mazón no vale nada como ser humano es una conclusión que, quien más, quien menos, la mayoría tiene clara. Se esperaba un poco más de altura de un partido que ha estado varias legislaturas en el Gobierno de España y aspira a volver en breve. Pero se ve que aún no ha logrado desprenderse del fango. La imagen de las víctimas auténticas sentadas en la comisión de la dana en el Congreso, arropadas por los aplausos de los diputados menos los de PP y Vox, da idea de la magnitud de la tragedia que se nos avecina si llegan a gobernar juntos en España. No hay compasión con los familiares que buscan justicia y reparación, porque nadie va a devolver ya a la vida a quienes la perdieron.

No bastaba con mostrar desprecio y no aplaudir, había que denigrar sus legítimas reclamaciones y convertir a las víctimas en satélites socialistas. El PP al completo se sumó al victimismo sin escrúpulos y lanzó una campaña de acoso en redes sociales liderada por altos cargos capaces de decir a la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana: “Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE”. Sin pruebas, al más puro estilo Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo, lanzando acusaciones falsas por pura deducción.

Ya sé que la religión está de moda y molan las monjas y los mártires, pero no metamos en el mismo saco a Rosalía con estos personajes que van de víctimas y están lejos de ser santos

Ahí, en el Supremo, otra víctima de todo a cien tomó el relevo a Mazón. El novio de Ayuso acusó al fiscal general de destrozarle la vida y lanzó el melodramático “o me voy de España o me suicido”. Lastima que González Amador sea tan mal actor. Se ve que tampoco hacía falta que convenciera al solemne jurado de la Sala Segunda, que ha llegado hasta aquí porque en la instrucción se ha dado carta de autenticidad a las suposiciones del entorno de la presidenta de la comunidad de Madrid y se han obviado las declaraciones de fiscales y periodistas que señalan lo contrario. Banalizar el suicidio tampoco fue buena idea. Pero el manual del victimismo para dummies no siempre acierta.

Como colofón de la semana, el ganador del Planeta se presentó en el programa en el que trabaja como mártir de la literatura popular, que es a lo que se agarra para justificar su obra. Chico, acabas de llevarte un millón de euros. Date con un canto en los dientes si logras que le guste a María Pombo. Además todavía cabe la posibilidad de que se convierta en una serie, al igual que Las hijas de la criada, otra magna novela y premio Planeta.

