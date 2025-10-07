Feijóo y el momento católico

"Vive justa y santamente el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni no ame lo que debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual"

San Agustín de Hipona

La primera flotilla española interceptada por los buques israelíes ya está en casa, después de que sus miembros fueran ilegalmente detenidos y torturados, según han denunciado en cuanto han aterrizado en España... Esta semana, la web de noticias Vaticano News realizaba una entrevista al Secretario de Estado vaticano, el cardenal Parolin, con motivo del segundo aniversario de los atentados de Hamás. El cardenal estuvo en todas las quinielas para ser papa desde un principio y, tras la elección de Prevost, ha sabido mantenerse como el número dos de la curia romana. Siempre son interesantes las palabras del Secretario de Estado. Esta semana ha dicho que “no podemos ser indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor e incluso lejos de nosotros. Por eso nunca será suficiente la oración, pero tampoco el compromiso concreto, la movilización de las conciencias, las iniciativas de la paz, la sensibilización, aun a costa de parecer “fuera de onda”, aun a costa de asumir riesgos”.

Romano Prodi, el único presidente de la Comisión Europea que ha visto este siglo y todos los que vendrán, definió el papado de Francisco como un adorno sobre la piedra. “Ahora necesitamos alguien que cave túneles” señaló a renglón seguido. Parece que León XIV podría ser ese Papa mineral que trate de apuntalar el último universalismo en Roma. Ciertamente, hay un entrelazamiento entre economía, poder y geopolítica donde también se han hecho un hueco la religión y la opinión pública.

De las palabras de Parolin se desprende la condena al genocidio israelí sobre el pueblo de Gaza y no sólo el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. La iglesia católica está siempre con las víctimas y, tras conocerse el plan de Trump, ha hecho una llamada al compromiso y la acción concreta. Parolin podría estar perfectamente hablando de la flotilla a la que algunos destacados miembros del PP calificaron de “crucero” o “batucada”, o también podrían ser una crítica a las expresiones de rechazo que interrumpieron la etapa final de la última Vuelta Ciclista a Sarajevo. A este paso, es muy probable que Isabel Díaz Ayuso esté más cerca de la excomunión que de la beatificación. O sea, que no será candidata.

De la reflexión del Secretario de Estado Parolin se deduce que Alberto Núñez Feijóo está fuera de onda de eso que tras la II Guerra Mundial vino en llamarse la democracia cristiana. En realidad, el nacionalcatolicisimo español reconvertido a nacionalconstitucionalismo en cuanto retiraron a Manuel Fraga a sus pazos de Galia, siempre estuvo bastante alejado de De Gasperi, Montanelli y por ahí todo seguido, por lo menos alejado, hasta que José María Aznar, envuelto en una mayoría absoluta, y Silvio Berlusconi, envuelto entre una mayoría de belinas, fraguaron la gran amistad que todos veríamos consagrada definitivamente hasta el año en que Mariano Rajoy echó a Pedro J. Ramírez del diario El Mundo, por un par de portadas y unos cuantos titulares amarrados a la Gürtel.

El mundo vive un momento católico que mira atentamente hacia un genocidio que ha obligado a Merz a moverse de sus posiciones, que no son las de Sánchez. En este contexto, el PP parece haber estado en otra galaxia o, si prefieren, en otra dimensión y en otra religión, paralizados ante la toma de posición de Isabel Díaz Ayuso en Sol y de José María Aznar en Faes, dispuestos enconadamente a defender al Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El malismo, feliz expresión acuñada por Mauro Entrialgo, se ha convertido en una estética y, como toda expresión estética, lo es también de una mirada poética del mundo que, esta vez, encierra una ideología perversa.

El diablo, ya saben, está en los detalles, pero a Feijóo le ha pillado en otra cosa, despistado y confundido como está estos días, debatiéndose entre la prosperidad y la democracia. He ahí la gran elección que propuso la semana pasada, aunque después afirmara que lo declamado ante el Partido Popular Europeo sólo había sido otro craso error de imprenta. Los sondeos de Iván Redondo, sin embargo, no son ninguna errata y ya sitúan al PP más cerca del 25% de los votos que del 30.

No es la primera vez que Feijóo está “fuera de onda”, según palabras de Parolin. Lo vimos este verano, a cuenta de la inmigración, con las razzias de Torre Pacheco y la declaración de Jumilla respaldada por PP y Vox, en el laboratorio Murcia. La respuesta de algunas figuras relevantes de la iglesia española no se hicieron esperar. El cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia episcopal, corregía al PP afirmando en una carta pública que “la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada”. A su juicio, “debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia”. El cardenal Cobo era taxativo: “una procesión católica arraigada o una fiesta del cordero en una población con presencia musulmana no pueden constituir una amenaza a nada ni a nadie”.

Aunque el presidente de la Conferencia Episcopal se había pronunciado semanas antes a favor unas elecciones anticipadas, los reflejos políticos de la Iglesia supieron estar atentos para poder anticipar otra toma de posición, al comprender que el PP no estaba ni está en condiciones de gobernar España de aquí a unos cuantos años.

La religión ha vuelto a cobrar un gran protagonismo en la conciencia del mundo. Francisco dejó el legado de una Iglesia deconstruida, pietista, universal, funcional, transversal, populista y persuasiva, encarnación de un nuevo sentido común. Se diría que Parolin ha sido encargado por Leon XIV para la construcción de un nuevo periodo, sobre la base de una nueva estructura política, con un discurso más diplomático, dispuesto a medir y definir los límites del imperio, contener a Trump y recoser las costuras de la democracia liberal. No es difícil pensar que la Iglesia de Prevost se está convirtiendo en este momento en una de las últimas expresiones del universalismo junto a la lucha contra el cambio climático. Frente a los fascismos, es muy probable que veamos cómo el Vaticano vuelve a inyectar nuevas dosis de pensamiento social a la democracia cristiana en Europa y, especialmente, en Italia y Francia, antes de que a Macron lo entierre su próximo primer ministro.

“Vive justa y santamente el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni no ame lo que debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual”. Con esta cita agustiniana, el vicepresidente de los EEUU, J.D. Vance, respaldaba hace unos meses uno de los pilares del movimiento MAGA: América primero y, después, todo lo demás. León XIV, el primer Papa estadounidense, le respondía a través de su cuenta en X: “J.D. Vance está equivocado. Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.