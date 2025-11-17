La movida de no poder tener hijos en Madrid (y fuera de Madrid)

Quienes viváis en Madrid quizá hayáis advertido en estos días la curiosa campaña publicitaria que inunda la ciudad. Carteles con imágenes de bebés (monísimos, eso sí) con un mensaje que reza: “La bonita movida de tener un hijo. Madrid, una ciudad para crecer”.

La campaña, que tiene como intención fomentar la natalidad en la capital, viene acompañada de una medida concreta para esta misión: una ayuda de 500 euros a las familias que tengan un hijo (nacido o adoptado) entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Además, se añaden otras ayudas, de 750 euros por un segundo hijo y 1000 por un tercero.

La medida, que recuerda al conocido como “cheque bebé” que ofreció Zapatero entre 2007 y 2010, podría no ser una terrible idea per se. Hombre, quizá se nos quede un poco escasa la cosa teniendo en cuenta que en España el coste medio que tiene criar a un hijo llegó a los 758 euros al mes en 2022, según Save the Children. En 2022, que probablemente a estas alturas haya subido lo suyo. Vamos, que con los 500 euros del cheque madrileño puedes criar a tu hijo durante la friolera de 20 días.

Ahora vamos a calcular otros detalles importantes.

Se intenta animar a la población más joven (en este caso a la residente en Madrid) a tener hijos. Yo creo que jóvenes que quieren tener hijos, como haberlos, hay. Pero claro, vamos a echar cuentas.

En Madrid la media del precio en cuanto a alquiler es de 22,7€ por metro cuadrado. Eso significa que la media para alquilar un piso de 60 metros (digo yo que si vas a montar una familia, qué menos, ¿no?) es de 1362 euros. Todo mientras, por cierto, en Madrid sigue habiendo aproximadamente unos 13.000 pisos turísticos ilegales, según los registros.

Hace unos días se publicó que el salario medio de los jóvenes de entre 25 y 29 años en España era de 21.039 euros brutos anuales. Ponte que alrededor de 1400 euros netos al mes.

Ahora vamos a hacer las cuentas: 1362 euros de piso al que hay que sumar los 758 euros al mes de los gastos del crío son 2120 euros mensuales. Teniendo en cuenta que para una pareja joven el sueldo medio está (entre los dos) en unos 2800 euros netos, eso significa que a la pareja le quedarían cada mes 680 euros. El gasto medio de la cesta de la compra del hogar español se sitúa ahora mismo en unos 516 euros al mes según la OCU. De repente nos plantamos en que nos quedan 164 euros para el agua, luz, Internet, transporte, etc. Como te quieras tomar una cerveza o hacerte una cuenta de Netflix para tener algo con lo que apagar el cerebro después de la jornada, lo tienes crudo.

Pero es que ya no solo es que no lleguemos económicamente al mínimo que se necesita para poder tener un hijo. Es que no existe la posibilidad de criarlo. No en un momento en el que se dispara la cantidad de personas pluriempleadas (especialmente entre los más jóvenes) y tenemos unos horarios de trabajo en los que salimos de casa por la mañana y no volvemos hasta que hace horas que se hizo de noche. España suspende en conciliación, hasta el punto de que fuimos multados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la Directiva de conciliación familiar y laboral.

Y si España suspende, Madrid es que directamente no se llegó a presentar al examen.

Ya no solo es que no lleguemos económicamente al mínimo que se necesita para poder tener un hijo. Es que no existe la posibilidad de criarlo

A mediados de este año, varios medios denunciaban que más de 8000 niños se habrían quedado sin plaza para las escuelas infantiles públicas de la ciudad.

La pregunta que queda por hacerse es evidente. ¿Cómo pretenden fomentar la natalidad sin atajar el problema de la vivienda? ¿O sin resolver nuestra eterna cuenta pendiente con la conciliación? ¿Sin plazas de escuelas infantiles? ¿Sin facilidades para quienes requieren de una sanidad pública que no tenga, como es el caso de la madrileña, casi un millón de pacientes en listas de espera?

Las excusas son muchas. “Es que los jóvenes son egoístas, solo piensan en sí mismos”. O: “Es que no ahorran y solo gastan en tonterías, en viajes, en conciertos, en salir de fiesta”. O mi favorita: “Es que las mujeres de ahora no quieren tener hijos porque las ha convencido el feminismo de que es malo”. Igual las mujeres de antes tampoco querían tener hijos, José Luis. Sencillamente antes no tenían opción a decir que no.

Tener hijos ha dejado de ser, por suerte, una obligación social. Los niños (y niñas, y niñes. Un beso a la RAE) merecen venir al mundo y criarse en familias que verdaderamente les hayan traído al mundo con el amor como motivo, y no por aumentar una estadística o porque alguien quiera asegurarse de tener a quien le cuide en su vejez.

En cuanto a quienes sí quieren tener, quizá la respuesta sea bastante sencilla: pelea un poco para que de verdad puedan hacerlo. Lo contrario, me temo, será puro “postureo” orientado a seguir fingiendo que eres quien más se preocupa por “las familias”. Un mantra igual de vacío que el de quienes también se pronuncian “pro-vida” pero solo les importa la vida de ese crío cuando todavía no ha nacido.

Después, buena suerte buscando plaza para la escuela infantil.

En Madrid, al menos, la vas a necesitar.