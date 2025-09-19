El apoyo manifiesto de Isabel Díaz Ayuso al gobierno de Israel ha dominado la conversación en redes durante toda la semana. A la presidenta madrileña parece no importarle el informe de la ONU que concluye que el país hebreo ha cometido cuatro de los cinco actos considerados como "genocidio", y que hasta la fecha haya asesinado a más de 65.000 personas, o que según el último Barómetro del Real Instituto Elcano, el 82% de las españolas y los españoles consideran que lo que está pasando en Palestina es un genocidio y que se debería parar de inmediato. Traducido en votantes del PP: lo creen dos de cada tres.

¿Qué efecto ha causado esto en Ayuso? Lealtad absoluta a Israel: fue a saludar al equipo de este país que corría la vuelta ciclista, denunció las protestas de los manifestantes y ha anunciado que concederá la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista a España y la medalla internacional a su ganador. Además, según denuncian varios centros, ha prohibido las banderas palestinas en los colegios. La indignación en redes sociales ha copado los post de los usuarios: "Raro será que Ayuso no cree la Oficina del Ciclista, para poner al frente a Perico Delgado", ironiza @Hanky_solo, "Los gobiernos autónomos de PP y Vox prohíben la libre expresión en los colegios públicos. Luego el dictador es Sánchez", critica @wilma78.bsky.social, "Qué cagona... La Ayuso que un día conocimos se la habría otorgado a Benjamin Netanyahu...", postea sobre la medalla @fanetin

Los gobiernos autónomos de PP/Vox prohíben la libre expresión en los colegios públicos. Luego el dictador es Sánchez. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 17 de septiembre de 2025, 14:31

— Han matado a más de 25.000 niños. Es intolerable. Debemos tomar medidas urgentes. — ¿Sanciones económicas? — No, otra cosa. — ¿Boicot a sus empresas y productos? — No, otra cosa. — ¿Ruptura total de relaciones internacionales? — No, otra cosa. — ¿Expulsarlos de Eurovisión? — Lo tenemos. — Galleto Fontanedo (@coponnnn.bsky.social) 18 de septiembre de 2025, 17:54

