El VAR del 'caso Alves'

Los argumentos para cuestionar la violencia sexual sufrida por las mujeres siempre son los mismos y giran alrededor de cuatro grandes ideas:

Cuestionar el testimonio de la víctima y plantear que se trata de una denuncia falsa para hacer daño al hombre en cuestión, o para obtener algún beneficio particular, o para ambas cosas. Criticar la conducta de la víctima con relación a los hechos para reforzar el rechazo a sus palabras con la idea de que ella ha aceptado la situación vivida con su comportamiento. Separar y dispersar los indicios que demuestran que ha habido una violencia sexual, de manera que cada uno de forma aislada sea explicado de modo diferente a la violencia ocurrida. Resignificar alguna de esas evidencias ante la constatación de que la dispersión no es suficiente para poder cuestionar la violencia sexual, entonces se dice que lo que presenta la víctima “puede ser por la violencia sexual, pero también por otra causa”, sin decir qué otra causa puede producir el elemento en cuestión y el cuadro en su conjunto.

Con estas cuatro ideas es suficiente para desmontar el argumento más sólido y los indicios más objetivos porque la estrategia tiene una doble dimensión, la del cuestionamiento de la palabra de la víctima y la de la resignificación de los elementos objetivos, y todo ello es coincidente con un contexto social y cultural androcéntrico que parte del mito de que las mujeres son “malas y perversas”, y que, por lo tanto, ante una denuncia por violencia de género, sea sexual o en cualquiera de sus diferentes expresiones, lo primero que hay que hacer es cuestionar su realidad.

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aparecen estas referencias, y lo hacen no solo sobre los hechos, sino que también se observan con relación a la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Los principales elementos quedan resumidos en la siguiente tabla:

La diferencia entre la valoración que hace la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia respecto a la que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la suya, es que mientras que la primera sí explica el estado de la víctima tras los hechos, comprobado por terceras personas, algunas de ellas con un criterio profesional y especializado como es el de los Mossos de Escuadra, la sentencia del TSJC no lo hace. La pregunta ante esta situación es directa: ¿qué otras circunstancias pueden llevar a una mujer a salir angustiada de un reservado, a echarse a llorar en brazos de su amiga, a explicar unos hechos compatibles con una violación, y a pesar de ello no querer denunciar, que es lo que hace el 92% de las víctimas de violencia sexual (Macroencuesta 2019)?

Nada nuevo, es la forma de abordar la violencia sexual que sufren las mujeres: no creer, no eximir, no integrar y no significar

No da respuesta a esta situación, como tampoco lo hace con la actitud del acusado, el cual se cruza con una chica con la que ha estado hablando, riendo y bailando, y con la que luego ha tenido relaciones sexuales en un baño, y no solo no la saluda, sino que se va con cierta urgencia del lugar. Y mientras que esta sentencia del TSJC insiste mucho en la falta de fiabilidad en las palabras de la víctima y en la interpretación que hace la AP, no dice nada de la fiabilidad de las palabras del acusado y de sus continuos cambios de versión sobre lo ocurrido en el interior del baño, e incluso interpreta a su favor indicios poco probables, como es que el ADN encontrado en la boca de la víctima se corresponde con esmegma para reforzar la declaración del acusado cuando afirma que hubo felación consentida, algo que niega la víctima.

Sin credibilidad, sin eximirla de responsabilidad, sin integrar todos los elementos y sin darle el significado que cada uno tiene por separado y en su conjunto, las mujeres tendrán muy difícil demostrar unos hechos ante una sociedad y cultura que cuando quiere reforzar una afirmación en cualquier contexto utiliza la expresión “palabra de hombre”.

___________________________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.