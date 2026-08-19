Almaraz, una historia tenebrosa

Pronto se cumplirán 40 años desde que en la editorial Ruedo Ibérico publicamos Extremadura Saqueada y ya entonces tratábamos a fondo el problema de la energía nuclear y de las centrales nucleares, y de la de Almaraz en concreto. Toda la historia de corrupción y chapuzas tecnológicas la contamos en dicho libro, desde los primeros fallos hasta el más grave, que se produjo en el circuito primario de refrigeración y que nos hizo traer a un equipo de expertos de EEUU, contratado por la Junta de Extremadura, para analizarlo a fondo (este tema lo explicamos en su día en El País en una entrevista de Félix Monteira).

Los incidentes no han dejado de producirse a lo largo de estos 40 años, y algunos han trascendido, a pesar de las presiones de las eléctricas y de los inversores, los cuales han ido frenando las informaciones que se producían con la opacidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Tras algunas paradas no programadas, cuando fue llegando la hora de cancelar esa instalación, diversas estrategias de las compañías propietarias —aliadas con una Administración absolutamente partidaria y gracias a los informes favorables del CSN— se las ingeniaron para prolongar la vida de la central de forma temeraria hasta llevarla a una duración casi del doble de la prevista inicialmente. Ni siquiera han respetado las fechas que se pactaron al principio.

Ahora, después del reciente suceso —también relacionado, al parecer, con el circuito primario de refrigeración— y por el que han tenido que llevar a cabo una parada no programada —del que tampoco han informado debidamente a la opinión pública—, se toma la decisión de prolongar tres años más la vida de Almaraz con el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear, pese a haber algún miembro crítico con dicha decisión.

Prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz es una irresponsabilidad absoluta

La historia de sucesos en torno a esta central es tan tenebrosa que invitamos a los ciudadanos a que se informen acerca de lo que estamos diciendo o lean el informe Amanecer sin Almaraz, publicado por ADENEX, en el que se puede encontrar la cronología de todos los hechos que se han ido sucediendo. Así entenderán con detalle las razones por las que esta prórroga no debería concederse.

En el Cuaderno Extremeño fuimos críticos con Guillermo Fernández Vara por el tema de Almaraz, y lo somos ahora con Pedro Sánchez, a pesar del apoyo que le hemos prestado en muchas otras ocasiones por ser el presidente más perseguido por toda la ola reaccionaria. Prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz es una irresponsabilidad absoluta.

Si se produjera algún accidente en ella, los que ahora exigen la prórroga serían los primeros en hacer recaer la responsabilidad en el Gobierno, y no habría un lugar en el mundo donde sus miembros pudieran esconderse. Pregunten o lean las declaraciones del ex primer ministro de Japón tras el accidente de Fukushima para saber cómo mintieron a la población y cómo, hasta hoy mismo, han de seguir luchando contra el agua radiactiva.

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Juan Serna Martín es director de la revista 'Cuaderno Extremeño para el Debate y la Acción' y exconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.