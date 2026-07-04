Cuando la calle se convierte en refugio

Hay imágenes que condensan una época mejor que muchos diagnósticos. Personas que salen de sus casas por miedo a las réplicas de un terremoto. Vecinos que duermen fuera porque el edificio que debería protegerlos puede venirse abajo. Habitantes de una gran ciudad europea que buscan en los parques el alivio que sus viviendas ya no les ofrecen durante una ola de calor extrema. Situaciones distintas, causas distintas, geografías distintas. Pero una misma inversión inquietante: la calle, tradicionalmente asociada a la exposición, aparece de pronto como refugio. Y la casa, ese lugar al que volvemos para escondernos del mundo, deja de ser un espacio seguro.

La escena tiene algo de paradoja brutal. En condiciones normales, la vivienda representa la frontera mínima entre la intemperie y la protección. Cerramos la puerta y damos por supuesto que algo queda fuera: el ruido, el peligro, el frío, el calor, la amenaza. El hogar no es solo un bien material; es una promesa elemental de seguridad. Por eso resulta tan perturbador comprobar que, ante determinados fenómenos extremos, esa promesa puede romperse.

Una vivienda puede convertirse en una trampa térmica cuando las temperaturas nocturnas no bajan y los edificios no están preparados para disipar el calor. También puede convertirse en una amenaza física cuando la tierra tiembla y los muros, techos o escaleras dejan de inspirar confianza. No se trata de comparar tragedias ni de mezclar fenómenos que responden a lógicas distintas. Una ola de calor y un terremoto no son lo mismo. Pero ambos revelan algo común: la vulnerabilidad no aparece solo cuando llega el evento extremo; aparece cuando descubrimos que aquello que debía protegernos ya no basta.

La catástrofe, en este sentido, no empieza únicamente con el fenómeno. Empieza cuando el entorno construido deja de cumplir la función elemental para la que fue creado: resguardar la vida. Y ese fracaso no siempre adopta la forma espectacular del derrumbe. A veces adopta la forma silenciosa de una noche insoportable en un piso recalentado, de una persona mayor que no puede dormir, de una familia que no encuentra alivio, de un barrio sin sombra suficiente, de una ciudad que descubre tarde que el calor también amenaza desde dentro.

A veces estar dentro ya no protege. A veces la decisión prudente consiste en salir

Hay en todo esto una pregunta incómoda: ¿qué significa estar a salvo? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía relativamente sencilla: estar a salvo era estar dentro. Dentro de casa, dentro de una institución, dentro de un sistema de protección, dentro de una normalidad razonablemente previsible. Pero los fenómenos extremos están alterando esa gramática básica. A veces estar dentro ya no protege. A veces la decisión prudente consiste en salir. Salir al parque, a la plaza, a la acera, al espacio abierto, al lugar común. La intemperie se vuelve refugio porque el interior ha dejado de garantizar seguridad.

Esa inversión debería obligarnos a mirar la ciudad de otra manera. El espacio público no puede seguir siendo tratado como un simple lugar de tránsito, consumo o paseo. En condiciones extremas, puede convertirse en una forma elemental de protección. Un parque abierto por la noche, una plaza con sombra o un equipamiento público disponible no son solo recursos urbanos: son maneras concretas de decir que nadie debería quedar solo ante aquello que su casa ya no puede resolver.

También obliga a revisar nuestra idea de vivienda. No basta con preguntar cuántas hay, sino qué protección ofrecen. Una vivienda puede tener paredes y techo y, aun así, no estar preparada para nuevas condiciones climáticas. Puede ser un hogar y, al mismo tiempo, un lugar inseguro durante una noche extrema. Puede parecer un asunto privado y depender, sin embargo, de decisiones colectivas: cómo se construye, cómo se rehabilita, cómo se cuida la ciudad, cómo se anticipa lo que ya no puede tratarse como excepcional.

La escena de quienes duermen fuera por miedo o por calor nos recuerda algo que a menudo olvidamos: la seguridad no es un asunto exclusivamente individual. No se resuelve solo con prudencia privada, con más información, con mejores hábitos o con capacidad de compra. Depende de capas colectivas de protección que normalmente permanecen invisibles hasta que fallan.

Quizá por eso estas imágenes resultan tan perturbadoras. No muestran únicamente una emergencia. Muestran una pérdida de confianza en el refugio. Y pocas cosas son tan básicas como poder confiar en el lugar donde uno duerme. Cuando esa confianza se rompe, la vulnerabilidad deja de ser una palabra abstracta y se convierte en una pregunta física, inmediata, casi animal: ¿dónde puedo pasar la noche sin miedo?

Una vivienda puede tener paredes y techo y, aun así, no estar preparada para nuevas condiciones climáticas

La respuesta no puede dejarse solo en manos del individuo. Cuando la casa deja de proteger, no falla únicamente una vivienda. Falla una arquitectura más amplia de seguridad: la previsión, la adaptación, el mantenimiento y la idea cómoda de que los riesgos excepcionales seguirán siendo excepcionales.

No se trata de aspirar a un mundo sin incertidumbre. Pero sí de distinguir entre la incertidumbre inevitable de vivir y la intemperie producida por no haber preparado nuestras ciudades, nuestras viviendas y nuestras instituciones para proteger mejor. Cuando la calle se convierte en refugio, conviene escuchar la advertencia. No es solo una imagen de emergencia. Es una señal de época.

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral, socióloga y analista.