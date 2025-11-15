Cínicos populares

Un cínico es una persona que actúa con falsedad, con desvergüenza o mentiras descaradas. Actúa por interés propio, en este caso político-judicial, y emplea la ironía, el sarcasmo y la burla para expresar desprecio o indiferencia hacia sus oponentes en general.

Además de mentirosos (entre otras cosas), Carlos Mazón o Miguel Ángel Rodríguez (MAR) son unos buenos ejemplos de cínicos, de indignos. Al llegar al Gobierno, Mazón eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias porque el Ejecutivo formado por el PP y Vox consideraba sus 9 millones de euros de presupuesto un gasto superfluo. Seguramente por haber sido creada cuatro meses antes por el gobierno presidido por Ximo Puig. MAR, por su parte y como gurú de sus líderes políticos, contribuye, directa e indirectamente, a empeorar la maltrecha salud (literal) del espacio público general y a mejorar la de algún que otro ciudadano particular.

El mismo presidente del PP es prisionero de los diseños de sus asesores, incapaz de seguir un criterio propio (si es que lo tiene). Intenta, obsesivamente y de manera también cínica, preservar la imagen de un país al borde de la destrucción, incluso al precio de negar los sucesos positivos más evidentes.

Todos estos cínicos son plenamente conscientes de la potencia de la imagen para evadir al ciudadano del mundo real, en nombre de la barbarie totalitaria que, en nombre propio o de sus allegados políticos, pretenden implantar (La mentira en política, Arendt, 1971). Por ello, se apropian de todos los medios públicos de comunicación a los que tienen acceso, o los amenazan con lanzallamas y motosierras metafóricas. A la par, riegan literalmente con dinero, eso sí, público, a una mayoría de medios privados que han convertido en sus altavoces mediáticos.

De esta forma, mediante la manipulación de la verdad y el uso de técnicas de construcción de la opinión social, dan un peso increíble al engaño y al fomento del autoengaño en la audiencia (bullshits, Harry Frankfurt, 2006)

Mediante la manipulación de la verdad y el uso de técnicas de construcción de la opinión social, los populares dan un peso increíble al engaño y al fomento del autoengaño en la audiencia

Los cínicos intervienen porque la verdad alternativa, sea sobre la DANA, el ciudadano particular o los 7291 que todos tenemos en mente, tiene que resultar atractiva para una gran parte de la población. No es lo mismo vivir en una zona inundable que en otra que no lo es. Los cínicos hablan para la mayoría, y la mayoría es de secano, aunque a algunos de esa mayoría Hacienda les reclama cientos de miles de euros, o se sentarán en el banquillo acusados de cinco delitos, incluido el de grupo criminal, sin saber si irse de España o suicidarse.

Según Montesquieu, en El espíritu de las leyes, el ser humano resulta tan maleable que puede llegar a perder enteramente la conciencia de su propia condición si las circunstancias le fuerzan a ello. Les remito a un artículo anterior (Quien pueda resistir, que resista) para recordar cómo los aspirantes a totalitarios logran que el común de la gente olvide la diferencia entre lo verdadero y lo falso, aunque la degradación de la vida lleve a muchos a seguir apostando por una que no merezca ya la pena vivirse.

Estimado lector/a, huya de manera muy visible de estos cínicos y hágalo saber… Yo mismo, hace poco tiempo, en la cola de la caja de un Súper, al sentir un escalofrío me encontré con uno de ellos detrás y otro lleno de banderitas delante. Cuando salí visiblemente espantado a otra caja ya pensaba en escribir esta columna.

“La libertad se ejerce también como resistencia al poder”, incluso al judicial (Foucault, 2015).

Necesitamos una sociedad civil activa y dinámica, que permita que las personas se reúnan y hagan cosas importantes, además de acudir a las urnas de vez en cuando (Chomsky, 1986-2011).

_______________________________

José Javier González es antropólogo y analista de la Fundación Alternativas.