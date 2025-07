Feijóo y los 600.000 euros del chalet de Moaña: una venta opaca, un comprador cuestionado y un patrimonio inflado

En 2021, Alberto Núñez Feijóo vendió su chalé en la zona alta de A Fanequeira (Meira, Moaña) por una cantidad estimada de más de un millón de euros, obteniendo un beneficio neto de 600.000 euros tras cancelar su hipoteca. La operación le permitió incrementar su patrimonio líquido declarado en 611.379 euros respecto a su última declaración como presidente de la Xunta de Galicia. Hasta aquí los hechos económicos. Pero las circunstancias que rodearon la operación —la cronología de su declaración, la identidad del comprador y el silencio parlamentario— alimentan una sospecha que su propio partido ayudó a mantener.

Un beneficio inmobiliario redondo

Feijóo había adquirido la parcela de 1.040 m² en la zona alta de A Fanequeira (Moaña) —una de las más caras de la ría por sus vistas a las islas Cíes— a mediados de la década de 2010, cuando ya estaba calificada como suelo urbano consolidado en el PXOM de Moaña aprobado parcialmente en 2011 y definitivamente en 2016.

El proyecto, firmado por los arquitectos coruñeses José Abeijón y Miguel Fernández Carreiras, planteaba una vivienda de 354,75 m² en tres plantas, con un presupuesto de ejecución de 215.000 euros y licencia municipal sin oposición. En su declaración de bienes en 2019, Feijóo reconocía una hipoteca de 238.000 euros sobre la finca. Pero todavía con las secuelas de la pandemia, en 2021, decidió vender la propiedad. La operación se saldó con un beneficio neto próximo a los 600.000 euros, según sus propias declaraciones, cancelando su hipoteca y triplicando su patrimonio líquido.

Pero, la venta y los beneficios se ocultaron hasta 2022.

¿Por qué esos 600.000 euros no aparecieron antes?

Como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo estaba obligado a declarar su patrimonio ante el Parlamento de Galicia. Pero la normativa autonómica sólo obliga a presentar resúmenes parciales y no exige desglose público de operaciones concretas. Por eso, pese a que la venta se produjo en 2021, sus declaraciones en Galicia no reflejaron el aumento patrimonial.

En cambio, al ser designado senador en 2022, estaba obligado a incluir en su declaración de bienes en la Cámara Alta el aumento de 611.379 euros, atribuible a la venta del chalé.

El silencio del PP en el Parlamento de Galicia

La oposición en Galicia exigió a Feijóo comparecer para dar cuenta de las constantes ocasiones en las que el expresidente de la Xunta no le dijo al Parlamento cuánto valían sus propiedades ni informó de los cambios en su patrimonio cuando estos se produjeron. El PSdeG y el BNG plantearon su citación en la Comisión de Transparencia, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó la petición. El argumento oficial fue que la operación era privada y ya estaba incluida en su declaración pública. Esta negativa a dar explicaciones, como en otras tantas ocasiones, alimentó la sospecha sobre un posible conflicto de intereses y falta de transparencia.

El supuesto comprador: José Vicente de los Mozos

La identidad del comprador nunca fue confirmada oficialmente. Medios como Moncloa.com sostienen que fue José Vicente de los Mozos, ex alto ejecutivo de Renault y actual consejero delegado de Indra. Según esta publicación la venta y el posterior nombramiento de De los Mozos en Indra en 2023 podrían estar relacionados, como parte de un acuerdo político-empresarial: “Feijóo vendió su casa en Moaña a José Vicente de los Mozos y poco después el PP lo impulsó para liderar Indra”

“Los más cautos están convencidos de que De los Mozos tendrá un papel fundamental en el PP de Feijóo, pero no se atreven a ponerle nombre. Sin embargo, fuentes de Génova han confirmado que hay más de uno dentro de la formación que considera que José Vicente de los Mozos podría llegar a coquetear con ser «ministrable». Al menos es lo que se desliza en más de una comida y en más de un encuentro en los bares que rodean Génova 13. De Renault al Ministerio de Industria. O al menos es lo que desde este medio se ha escuchado en boca de algún peso pesado del Partido Popular”. Eso es lo que afirmaban en este artículo, no exento de polémicas.

Si la versión de que De los Mozos compró el chalé de Feijoo es cierta, entonces ambos ya tenían una relación personal y económica en 2021 por eso su llegada a Indra en 2023 aunque impulsada formalmente por la SEPI no incomodó a Feijoo ni al PP. Al contrario, según aparece en este artículo, “De los Mozos recibe el apoyo de Feijóo y podrá seguir en Indra en 2024, aunque cambie el Gobierno. El líder del PP considera ‘persona fiable’ al nuevo consejero delegado de la empresa nombrado con apoyo del Ejecutivo actual”.

Un precio muy por encima del mercado

El precio de venta estimado —en torno a 1,1 Meuros— superó de largo el precio habitual para viviendas similares en Moaña. En 2021, chalés unifamiliares en la zona rara vez alcanzaban los 600.000, u 800.000 euros, incluso con vistas a la ría. Aunque la singularidad del inmueble —por su tamaño, ubicación y proyecto arquitectónico— pudo justificar parte del sobreprecio, la operación sigue resultando atípica.

Una operación que sigue en la sombra

Cuatro años después de la venta, sigue sin confirmarse documentalmente el comprador ni aclararse si hubo algún vínculo entre esa operación y la relación de Núñez Feijóo con De los Mozos. La falta de transparencia en sus declaraciones autonómicas, el silencio del PP en el Parlamento gallego y la negativa a aclarar la operación en sede pública han contribuido a que las dudas persistan. Todo lo que rodea al señor Feijoo está envuelto en un manto de opacidad total. Todavía no sabemos hoy en día quién le paga la vivienda de lujo que utiliza en El Viso o cuáles son sus retribuciones como presidente del Partido Popular.

Los documentos registrales señalan que, sobre el piso de Chamberí, propiedad de Feijóo, próximo a Nuevos Ministerios, pesaba desde 2001 una hipoteca de 270.455,45 euros que vencía en julio de 2026. Todo apunta a que ya se ha liquidado al completo: en su declaración de bienes aparece vacía la casilla destinada a los préstamos ya en junio de 2022.

Lo que está claro es que Feijóo no tiene deudas de ningún tipo. Cero hipotecas. Goza de unas cuentas saneadas y de un gran patrimonio inmobiliario

A todo este patrimonio hay que sumarle la vivienda y la plaza de garaje que ha comprado en el año 2023 en la ciudad de A Coruña, donde su pareja, Eva Cárdenas ya tiene otra casa no muy lejos de la de Feijóo. No sabemos si cuando coinciden en la ciudad cada uno vive en la vivienda de su propiedad, o si por el contrario comparten el mismo techo.

Lo que está claro es que Feijóo no tiene deudas de ningún tipo. Cero hipotecas. Goza de unas cuentas saneadas y de un gran patrimonio inmobiliario con otra vivienda en Vigo, con garaje, el ático de Chamberí, y una finca rústica en Ames. En su declaración de bienes de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. Aunque no posee acciones directas, como sí tiene de Inditex, su implicación económica con la entidad que él mismo permitió consolidar es evidente. Esta relación no ha sido suficientemente cuestionada ni por el Parlamento ni por los medios afines. Abanca es también el principal apoyo financiero de la Xunta de Galicia. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses?

¿Por qué oculta quién compró su chalé de Moaña y por cuánto? ¿Lo sabremos algún día? La transparencia brilla por su ausencia.

La polémica en torno al otro chalé que aparece sólo a nombre de su pareja en la misma localidad, en Moaña, que linda con la playa de O Con, continúa. Invade la línea de costas con un muro con orden de derribo. Está a nombre de Eva Cárdenas, pero muchas voces apuntan a que fue Feijóo quien insistió en su compra para veranear y poder desprenderse así del chalé de A Fanequeira.

_________________________

Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.