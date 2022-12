Horóscopo para enero: este año tampoco se pondrán de moda los pantalones de campana

Aries

Todo el firmamento vio cómo te pusiste en nochevieja. Andrómeda ha cogido un disgusto gordísimo. Los astros recomiendan que reduzcas los excesos durante el próximo plan quinquenal, aunque el gremio de bodegueros agradece tu contribución a la causa. La lotería del Niño también te saldrá a pagar: luego no digas que no te lo advertimos.

Tauro

Dios ha nacido y tú con esas pintas. Qué vergüenza. La presencia de materia oscura en la séptima casa hace temer un sablazo en el próximo recibo de la luz. Conduce con cuidado y aclara tus sentimientos para con ese chimpancé; no seas un calientamonos.

Géminis

Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Recórcholis: la última lectura de la radiación de fondo del universo augura grandes oportunidades para el sector hortofrutícola y patatero. No dejes pasar la ocasión. En otro orden de cosas, este año tampoco se pondrán de moda los pantalones de campana. Dios aprieta pero no ahoga.

Cáncer

La pedrea de la lotería de navidad parece haber nublado tu juicio. Cuídate de la soberbia, que hace caer imperios. El bailoteo de Calisto por la región equinoccial podría agravar tu insoportable carácter. Tu color de la suerte es el siete y el verde tu sabor favorito.

Leo

La coyuntura cósmica de las próximas semanas llenará de temor a tus enemigos. Procura no conculcar el derecho internacional durante tus cuantiosas fechorías y todo saldrá a pedir de boca. Marte jalea tus despreciables propósitos, pero no puedes oírlo porque está lejos y porque el sonido no se transmite por el vacío del espacio.

Virgo

Unas dataciones recientes han acrecentado la edad del universo en unos pocos miles de millones de años, así que deja de mirarte las canas con tanta consternación, que no es para tanto. Por muy tentador que suene, la adopción de gatos no sustituye al tratamiento con psicofármacos.

Libra

Sabemos que te has alegrado de pasar la navidad a veinte grados. Acaban de partir trece millones de naves desde Raticulín para darte tu merecido.

Escorpio

Los molestos satélites que puso en órbita el cretino de Elon Musk hacen imposible atinar con tu predicción, así que tendrás que contentarte con esta sarta de vaguedades: no gastes más de lo que ingreses, si hay muchos camiones aparcados es que en ese sitio se come bien y hay que dejar salir antes de entrar.

Sagitario

Evitar la sal, el aceite de palma y moderar la ingesta de picante hará que mejore esa úlcera posnavideña, pedazo de Gargantúa. El viajecito que se está dando Venus por los dominios de Libra mantendrá a todos distraídos: aprovecha para descansar. Recuerda: azul y negro combinan fetén.

Capricornio

Te has leído todas esas listas de «las mejores cosas del 2022» y no te ha servido de nada, pero has aprendió una valiosa lección: la prensa cultural tiene menos rigor que el horóscopo. Buen mes para enamorarse, pésimo para ponerse una ortodoncia.

Acuario

Los inminentes comicios municipales y autonómicos infunden un gran desasosiego en los signos de aire (manda narices que acuario no sea de agua, pero ya lo discutiremos en la próxima asamblea provincial de astrólogos). Confía en la democracia representativa, causa y solución de todos los problemas de la vida.

Piscis

Los astros me chivan que los signos más abusones te han estado cantando «pero mira cómo beben los piscis en el río». No hay mayor desprecio que no hacer aprecio, pero también puedes envenenarles. Los mejores días son los jueves pares y los sábados alternos. Tú verás.