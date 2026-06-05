León XIV en España: algo más que un paréntesis

Parece haberse extendido en los últimos años la idea de que en España se está viviendo una suerte de renacer religioso y espiritual. No son pocos los columnistas que han sostenido esta tesis a raíz del auge evangelista en nuestro país, la publicación de un libro de Javier Cercas (El loco de Dios en el fin del mundo, 2024), el éxito de la película Los domingos (2025), de Alauda Ruiz de Azúa, o el fenómeno del álbum Lux de Rosalía. Escasas evidencias, no obstante, para justificar generalización alguna, ya que las inquietudes de cierta élite cultural no tienen por qué corresponderse con las del común de los mortales, quienes rara vez tienen la oportunidad de sentirse plenamente identificados con la cultura que les rodea.

En este sentido, más relevante se antoja, por el contrario, la visita del papa León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias en los próximos días, habida cuenta del mimo con que las autoridades afrontan sus preparativos y de la guerra interna en la Conferencia Episcopal por el control del itinerario del Pontífice. Ya se sabe que el poder seduce, corrompe y degrada, y que todos los implicados, Gobierno y oposición a la cabeza, querrán sacar tajada del asunto, sobredimensionando su connivencia con la Santa Sede con espuria inspiración electoralista. En otras palabras: buena cristiana querrá parecer Ayuso (difícil de imaginar si se atiende a su nula conciencia social), pero también Sánchez, ateo declarado al que tal vez su precaria situación política haya devuelto la necesidad de creer en un ente superior.

Juega en todo este sarao un papel crucial la primera encíclica del sucesor de Francisco, Magnifica Humanitas, publicada el pasado 15 de mayo, donde, más allá de reafirmar su compromiso con la doctrina social de la Iglesia, el pontífice alerta sobre los peligros de la Inteligencia Artificial (IA), desligándose de la equidistante cantinela según la cual su categorización moral varía en función del uso que de ella se haga (ya saben, el “no es ni buena ni mala, depende de cómo se utilice”). Por desgracia, abundan quienes se suman a este carro con cada nueva revolución tecnológica, pero el papa señala que “todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades”, pudiendo introducir “un criterio que contradice la dignidad inalienable de la persona” (párrafo 104). En efecto, la IA introduce ciertos condicionantes en su mera utilización, no es una simple herramienta con la que ajustar tornillos (bien) o golpear a tu vecino (mal).

León XIV visitará a personas sin hogar, dará misa en Cibeles y pronunciará un discurso en el Congreso, entre otras muchas actividades, ajeno a los vientos que sacuden nuestra enloquecida política nacional

En el viciado debate público español, donde el destierro de todo matiz parece obligar al ciudadano a alinearse siempre y en todo momento con posiciones maximalistas por muy delirantes que sean, estas cuestiones no merecerán atención alguna. En su lugar, estaremos pendientes del forcejeo entre una izquierda agonizante y una derecha envalentonada que se disputarán el favor del invitado papal para lucirlo cual medalla ante sus respectivas plateas. León XIV visitará a personas sin hogar, dará misa en Cibeles y pronunciará un discurso en el Congreso entre otras muchas actividades, ajeno a los vientos que sacuden nuestra enloquecida política nacional, pero tal vez sus palabras dejen huella en buena parte del electorado, tal vez sean más que adornos en farragosas ceremonias de pomposa institucionalidad.

Escribía Juan Manuel de Prada en su novela Las máscaras del héroe (1996) que “el escritor con muchas ideas resulta latoso y especulativo”, y “el político con un exceso de ideas no enardece a las masas”. El papa, que en cierto modo es ambas cosas, si bien sobre su encíclica opinan todos y la leen sólo unos pocos, tiene en España la oportunidad de hacer valer su voz para transmitir un mensaje. Esperemos que lo logre, que su visita no sea un paréntesis de lucidez en la estulticia que nos consume.

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Marcos Caballero de Mingo es politólogo y analista de la Fundación Alternativas