64.000 euros en ocho años: la Xunta apenas aplica la norma de Feijóo para cobrar la extinción de los incendios

Después de que en octubre de 2017 una ola de incendios quemase en unos pocos días unas 50.000 hectáreas y falleciesen cuatro personas, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propuso todo tipo de medidas, desde que los incendiarios fuesen juzgados por terrorismo en la Audiencia Nacional hasta que los propietarios de terrenos sin limpiar que contribuyesen a la expansión de los fuegos pagasen los gastos de extinción. Esa última medida sí estaba en su mano y, tras incluirla en la ley de acompañamiento de los presupuestos del año siguiente, entró en vigor el 1 de enero de 2018.

Ahora el actual presidente, Alfonso Rueda, acaba de anunciar que quiere reclamar a Naturgy 1,6 millones por un incendio originado en Padrón en junio que atribuye a la falta de limpieza por parte de la empresa de las franjas de seguridad de una de sus líneas eléctricas. Sin embargo, frente a esa cifra tan elevada publicitada ahora, en los ocho años que lleva en vigor la modificación legal impulsada por Feijóo la Xunta recuperó a través de esa vía solo 64.580,65 euros. Para ello tramitó apenas 15 expedientes de repercusión de gastos de extinción, pese a que la ley estableció que debía iniciar los procedimientos de oficio. Lo recuperado es una parte mínima de los 1.100 millones de euros que la Xunta destinó durante estos ocho años al programa presupuestario de prevención y lucha contra el fuego.

Rueda quiere que Naturgy pague 1,6 millones por un incendio, pero desde que en 2018 entró en vigor la ley la Xunta solo pidió el dinero 15 veces pese a que debe hacerlo de oficio

La reforma legal introducida por Feijóo en 2018 estableció que, al margen de otras responsabilidades, la Xunta “repercutirá los gastos de extinción” con un procedimiento que se iniciará “de oficio” en tres supuestos: a las personas “que incumpliesen las obligaciones de gestión de la biomasa vegetal o retirada de especies arbóreas” que impone la ley, a las “que incumpliesen las distancias mínimas establecidas” y “a las personas titulares del aprovechamiento de fincas concentradas o reestructuradas que estén en estado de abandono”.

Esa repercusión del gasto, dice la ley, se iniciará de oficio “siempre que de la investigación se desprenda que dichos incumplimientos de las personas responsables o el estado de abandono de las fincas concentradas o reestructuradas influyeron en la producción, propagación o en la agravación de la intensidad y en los daños provocados por el incendio forestal”.

En su respuesta oficial, la Xunta evidencia que carece de detalle del dinero que recuperó por años o supuestos

Tras ocho años de vigencia de esa norma, Praza.gal formuló una petición de transparencia para conocer, “con el grado de detalle de que disponga” la Consellería do Medio Rural, “el número de expedientes iniciados cada año de oficio”. También “el importe finalmente ingresado por año por la Xunta” correspondiente a los tres supuestos.

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La respuesta facilitada por el Gobierno gallego con datos hasta el pasado mes de febrero —es decir, de los ocho primeros años completos— revela que la Xunta carece de detalle por años o supuestos y se limita a trasladar que “el número de expedientes tramitados en la comunidad autónoma por incumplimiento de las obligaciones de gestión de biomasa en casos de afección por incendio forestal es de 15, con un importe total repercutido de gastos de extinción de 64.580,65€”.

Para contextualizar la respuesta hay que tener en cuenta lo que viene gastando la Xunta en el fuego en los mismos ocho años que la medida lleva en vigor. El programa presupuestario específico, el 551B de prevención y lucha contra el fuego, suma 1.130 millones de euros entre 2018 y 2025. Y para este 2026 esas partidas ascienden a 213 millones de euros.

Frente a los 64.580 euros recuperados en ocho años, en la ola de incendios que motivó la medida la Xunta gastó 77.000 euros en publicitar en periódicos una declaración de Feijóo

Otra comparación de lo que suponen los 64.580 euros recuperados con la medida puede realizarse con otra de las iniciativas tomadas por Feijóo también a raíz de aquella ola de incendios del otoño de 2017. El 17 de octubre el Gobierno gallego publicó en una docena de periódicos impresos, a página completa y a color, una declaración del propio Feijóo culpando de los incendios a un supuesto “terrorismo incendiario” del que nunca hubo pruebas. La Xunta gastó en esa docena de publicidades un total de 77.000 euros, 13.000 euros más que lo que después lleva recuperado con la medida de repercutir los gastos a los propietarios incumplidores.