Un abismo media entre la migración africana real y el relato que construye la ultraderecha

La entrada irregular, en apenas unas horas, de 72.000 personas en la ciudad de Ceuta —casi tantas como habitantes tiene censados la ciudad autónoma— ha desatado una crisis política que se extiende más allá de la península y alcanza a la práctica totalidad de la Unión Europea. Los discursos más extremistas, de Vox a la AfD alemana, pasando por el PP, plantean lo ocurrido en términos de amenaza e "invasión" para agitar el miedo, una de las armas más eficaces de movilización de los ultras. La mayoría de los migrantes que entraron en Ceuta abandonaron España voluntariamente y casi de inmediato, hasta el punto de que este viernes, según datos de Interior, quedan apenas unos 5.000, la mayor parte pendientes de expulsión.

A pesar de ello, persisten en la retina ciudadana —en las pantallas de televisores y dispositivos electrónicos— las imágenes de miles de personas cruzando la frontera, presentadas a menudo como la avanzadilla de una “invasión” incontrolable, aunque los datos revelen una realidad opuesta: la gran mayoría de la movilidad africana es interna —tiene lugar dentro del continente— y casi dos tercios de quienes llegan a Europa lo hacen por canales legales. Más allá de las promesas de cierre de fronteras y expulsión de migrantes, la migración euroafricana no es una anomalía de seguridad resoluble con muros o vallas más altas, sino un fenómeno estructural e inevitable, impulsado por una gigantesca asimetría demográfica y una complementariedad económica que Europa puede modular, pero no bloquear.

Para comprender esa realidad basta con observar las proyecciones demográficas. Según recoge el Gobierno de España en su documento estratégico España-África 2025-2028, la población africana, que hoy alcanza 1.250 millones de personas, se duplicará en 2050 hasta los 2.500 millones. La potencia poblacional del continente se resume en un dato contundente: dentro de 24 años, casi la mitad de la población mundial menor de 18 años será africana.

La tasa de fecundidad actual de África es de 3,9 nacimientos por mujer, según datos recopilados por el Pew Research Center a partir del informe World Population Prospects 2024. La edad media del continente es de 19 años.

Frente a esas cifras, la media europea se sitúa en 42 años. La UE enfrenta un declive demográfico imparable: el informe Demographic Change de la Comisión Europea sitúa la tasa de fecundidad comunitaria en apenas 1,34 nacimientos por mujer. Eurostat proyecta, en su análisis de 2026, que la población de la UE alcanzará su pico histórico de 453,3 millones en 2029 e iniciará entonces una contracción que la reducirá a 445 millones en 2050 y a 398,8 millones en 2100. Esta pirámide invertida elevará la tasa de dependencia de la vejez del 37,6% al 54,5% en 2050, dejando a gran parte de las regiones europeas con apenas un trabajador activo por cada jubilado.

El sesgo europeo y la realidad de los números

Esta asimetría demográfica, junto a la promesa de una vida mejor, genera una fuerza de atracción imparable sobre el mercado laboral europeo. Es un hecho. Sin embargo, las narrativas dominantes —impulsadas por la extrema derecha, sus medios afines y las redes sociales— tienden a sobredimensionar el fenómeno. Ya hay estudios académicos que relacionan el hecho de que los ciudadanos perciban que el número de extranjeros duplica la cifra real con la espectacularización mediática de las pateras, algo que constata el CIS cada vez que pregunta por los problemas que más preocupan a los españoles inmediatamente después de cualquier episodio relacionado con la gestión de los extranjeros en España.

Es solo una percepción sin base real. El World Migration Report 2024 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que los 45,8 millones de emigrantes internacionales de origen africano representan apenas el 3% de la población total del continente. África aporta únicamente el 15% del total de migrantes del planeta, frente al 40% de Asia y el 20% de Europa, según un análisis del Migration Policy Centre.

La deconstrucción del mito de la “invasión” se vuelve evidente al analizar el destino de estos desplazamientos. Contrariamente a la percepción de que todo migrante africano busca llegar a Europa, la mayoría de la movilidad humana en África es intrarregional. El informe African Migrants in Europe (2025) del Wilfried Martens Centre revela que, de los casi 46 millones de emigrantes nacidos en África, más de la mitad (25 millones, un 55%) residen en otro estado del propio continente. Solo 11 millones viven en territorio europeo, de los cuales 9 residen en países de la UE, donde representan apenas el 2% de la población total de la Unión. En España son 1,1 millones, un 2,4%, de los que los subsaharianos representan un exiguo 0,5%.

En África Occidental, la deriva interna es abrumadora: 9 de cada 10 migrantes se desplazan dentro de su propia zona geográfica, atraídos por economías del Golfo de Guinea como Costa de Marfil, que alberga a más de 8 millones de inmigrantes regionales, en su mayoría de Burkina Faso.

Las estadísticas oficiales desmienten también la idea, promovida de nuevo por el extremismo ultra, de que la llegada de africanos a la UE sea un proceso desordenado. Según los registros de Eurostat analizados por el Martens Centre, de los 4,6 millones de ciudadanos africanos que inmigraron a la UE entre 2014 y 2023, cerca del 62% lo hizo de manera regular, con visados y permisos de residencia previos.

Estos flujos legales obedecen sobre todo a procedimientos de reagrupación familiar y a la migración matrimonial que, en conjunto, suponen la entrada de más de 1,8 millones de personas en la última década (el 40% de todas las admisiones). A distancia se sitúan la concesión de permisos por educación superior (560.000 estudiantes) y por trabajo formal (478.000 trabajadores). Las entradas irregulares, a diferencia de lo que trata de hacernos creer la extrema derecha, constituyeron únicamente una cuarta parte del volumen total de entradas.

Las costosas limitaciones de la ilusión fronteriza

Para hacer frente a la potencia demográfica africana y responder a quienes han logrado instalar la falsa narrativa de la "invasión", la respuesta europea se ha centrado en medidas de seguridad y en la delegación de responsabilidades a terceros países: la externalización de fronteras. Para sostener este engranaje, el presupuesto de Frontex se ha expandido de 143 millones de euros en 2015 a 1.120 millones en 2025, con el objetivo de desplegar un cuerpo permanente de 10.000 agentes en 2027. Paralelamente, la UE ha inyectado miles de millones de euros a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África y de acuerdos con socios de tránsito como Marruecos, Túnez, Egipto y Libia, para que actúen como muros de contención frente a la salida de embarcaciones.

Sin embargo, las evaluaciones independientes de estos pactos evidencian sus límites. Un informe de la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) denuncia que sus partidas financieras se desvían de forma abrumadora hacia la compra de equipamiento policial, en detrimento de la erradicación de la pobreza o el desarrollo local. En su análisis del acuerdo UE-Túnez, la organización señala que las disminuciones de los flujos responden más a operaciones coercitivas puntuales, motivadas por tensiones sociales internas, que al impacto real de la inversión europea.

Al no incidir en las causas de origen, la externalización solo desvía los flujos: el refuerzo de la vigilancia en Marruecos y Mauritania en 2025 redujo transitoriamente las salidas en esos tramos, pero empujó a las redes de tráfico a desplazar sus bases hacia el sur, reactivando puertos en Gambia y Guinea y forzando a los migrantes a travesías marítimas de más de 2.000 kilómetros hasta Canarias.

El segundo gran límite de la estrategia restrictiva es su vulnerabilidad. La dependencia absoluta de los países de tránsito para vigilar las fronteras exteriores de la UE otorga a estos regímenes una enorme influencia geopolítica y una valiosa herramienta de presión diplomática. Las crisis de Ceuta de 2021 y de 2026 ilustran cómo los países vecinos pueden relajar deliberadamente la vigilancia fronteriza para castigar a los Estados de la UE o forzar concesiones políticas, sabiendo que la opinión pública europea reacciona con pánico y división ante cualquier repunte de llegadas.

El fracaso de la teoría del "desarrollo lineal"

Otra de las limitaciones que lastran el diseño de las políticas de la UE es la falsa asunción de que la inversión económica local en África reducirá de forma lineal la propensión a emigrar. La teoría de la transición migratoria refuta esta hipótesis: demuestra que la relación entre el incremento de la renta y la emigración tiene forma de U invertida, conocida como “curva de transición migratoria” o “bache migratorio” (migration hump). En las fases iniciales de desarrollo de un país de bajos ingresos, el incremento del PIB per cápita y la mejora de las rentas familiares alivian las restricciones presupuestarias que antes impedían a las familias asumir los costes de un desplazamiento internacional de larga distancia.

El despegue económico y la expansión educativa elevan exponencialmente las capacidades y aspiraciones de la población móvil. Si el mercado laboral de origen es incapaz de absorber a los nuevos jóvenes cualificados, estos dirigen sus expectativas hacia el exterior. Los datos del Immigration Policy Lab (IPL) confirman esta paradoja: los africanos con intención de emigrar a Europa son quienes tienen mayores niveles educativos (un 91% cuenta con educación secundaria o superior, frente al 42% de quienes migran dentro de África), y la gran mayoría trabajaba o estudiaba en sus países antes de partir.

Diversos modelos macroeconómicos sitúan el punto de inflexión donde el desarrollo comienza a reducir la emigración en un umbral de renta de entre 8.000 y 10.000 dólares per cápita. La práctica totalidad del África subsahariana se encuentra muy lejos de ese rango, de modo que cualquier estímulo económico local funcionará a medio plazo como dinamizador de los flujos hacia el exterior.

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La llamada migración circular, que España ha intentado promover, tampoco parece funcionar. La hipótesis de que una ampliación de los visados de trabajo regular reduce automáticamente la inmigración irregular carece de respaldo empírico. El informe del Martens Centre recalca que no existe una sustitución matemática simple entre ambas variables: al analizar las series históricas de concesión de permisos de empleo a ciudadanos norteafricanos en el sur de Europa entre 2008 y 2014, los datos muestran que su drástica reducción durante la crisis no provocó un aumento de las solicitudes de asilo ni de los cruces irregulares. Ambas dinámicas responden a perfiles independientes: la apertura de vías ordenadas canaliza mano de obra, pero no elimina por sí sola la inmigración clandestina.

Racionalizar la gobernanza ante la alarma mediática

Frente a la espectacularización de los flujos y la explotación política del miedo a la inmigración, la evidencia demoscópica invita a la prudencia. El sondeo panafricano Afrobarómetro 2024 revela que, si bien el 47% de los adultos africanos ha considerado de forma abstracta la posibilidad de emigrar, el porcentaje que ha realizado preparativos se reduce a una fracción muy pequeña. En términos macroeconómicos, solo poco más del 1% de esa población con intenciones abstractas logra emigrar de manera efectiva cada año (unos 2,2 millones de personas), de los cuales únicamente un tercio se dirige a Europa. La imagen de millones de jóvenes esperando al otro lado de la valla es una construcción mediática que ignora la brecha entre el deseo de migrar y la capacidad real de financiar el viaje y superar sus obstáculos.

La paradoja de la política migratoria europea radica en su contradicción interna. Mientras las directrices de seguridad de la UE y los discursos políticos se obsesionan con el control físico de las fronteras —Frontex, sensores de alta tecnología, devoluciones en caliente en Ceuta o Melilla—, las economías de los Estados miembros integran diariamente a miles de trabajadores indocumentados debido a las vacantes estructurales sin cubrir que amenazan su competitividad. Sectores como la sanidad, la agricultura, la construcción, la hostelería y los cuidados de larga duración dependen de la mano de obra extranjera para garantizar su supervivencia y sostener el bienestar en un continente envejecido.