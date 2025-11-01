Un árbitro con demasiados jugadores cerca: las reuniones que revelan la presión sobre la CNMC

Sobre el papel, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene como misión velar de forma independiente por el correcto funcionamiento de los mercados y sectores económicos en España, garantizar la libre competencia y proteger los intereses de los consumidores.

Pero en sus manos se acumulan cada vez más funciones. Supervisa y regula ocho grandes sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones y audiovisual, transporte ferroviario y aéreo, servicios postales, agua y saneamiento, competencia económica general, mercados digitales y contratación pública.

En energía, por ejemplo, tiene que controlar los precios y la transparencia de la electricidad y el gas; en telecomunicaciones y audiovisual, vigilar la competencia entre operadoras y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de RTVE; en transporte, garantizar el acceso no discriminatorio a las infraestructuras y la libre competencia en ferrocarril y aviación; y en mercados digitales y competencia, investiga y sanciona conductas anticompetitivas, como cárteles o abusos de posición dominante.

Pronto tendrá que ocuparse, además, de la supervisión prevista en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) y de la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales.

La agenda de reuniones de la CNMC, que el organismo hace pública a través de sus páginas web, es muy reveladora acerca de cuáles son los sectores que consumen de verdad su tiempo y sus recursos. Son las empresas energéticas, y en particular las eléctricas, las que más veces se han reunido con altos cargos de la Comisión en lo que va de año. Entre las que tienen hilo directo con el órgano regulador están Red Eléctrica, Endesa, Naturgy e Iberdrola. Pero también Repsol, con presencia en petróleo, gas, generación eléctrica y energías renovables, o Enagás, el principal gestor técnico del sistema gasista español, que ha participado en tres reuniones.

¿De qué hablan en sus reuniones, casi cinco al mes? El portal de transparencia de la CNMC, en el que se anotan estas citas, no lo dice, más allá de reseñar quiénes participan por parte de la Comisión —en este caso son habituales la presidenta, Cani Fernández, y la directora de Energía, Rocío Prieto, entre otros responsables— y señalar que el asunto consiste en abordar de “temas del sector”.

Casi la mitad

En total, el registro público de la Comisión reseña 26 reuniones con compañías eléctricas y 21 con empresas energéticas, casi todas gasistas: 47 de las 109 que el regulador ha celebrado desde el 10 de enero hasta hoy.

No han sido solo empresas. También asociaciones y organizaciones que trabajan como lobbies de determinados sectores, como la Unión Española Fotovoltaica o la Asociación de Empresas de Energías Renovables.

La CNMC desempeña un papel central en la supervisión del sector energético, por lo que las grandes eléctricas y compañías de gas dependen de ella en múltiples asuntos críticos. Entre sus funciones destacan la fijación y supervisión de tarifas, el control de los precios mayoristas de electricidad y gas, y la garantía de que se cumpla la competencia en el mercado, evitando cárteles o abusos de posición dominante. Sin embargo, poco o nada se sabe acerca de los temas abordados en esas reuniones.

Otro ámbito clave es la transición energética: la CNMC regula las subastas de energías renovables, los incentivos a nuevas tecnologías y evalúa cómo estas políticas afectan la competencia y el equilibrio del sistema eléctrico. En conjunto, cualquier decisión estratégica de las grandes eléctricas —desde fijación de precios hasta inversiones en redes o renovables— está condicionada por la supervisión de la CNMC, que tiene la capacidad de autorizar, sancionar o condicionar sus operaciones para asegurar un mercado competitivo, seguro y transparente.

El segundo grupo más numeroso de reuniones de la CNMC tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones. A este ámbito corresponden hasta 16 citas, con un especial protagonismo de Telefónica, la empresa más importante que opera en nuestro país. El diálogo del regulador se ha extendido también a compañías como Masorange, Cellnex, Euskaltel o Amazon Web Services (AWS), la división del gigante norteamericano que ofrece servicios en la nube y cuya reciente caída afectó a numerosas empresas en todo el mundo.

En el sector de telecomunicaciones, la CNMC supervisa a las principales operadoras españolas para garantizar la competencia efectiva y la protección de los consumidores. Regula precios y tarifas, evita prácticas anticompetitivas, autoriza y controla el despliegue de infraestructuras como fibra óptica y 5G, y establece niveles de calidad de servicio mediante acuerdos de nivel de servicio (ANS). Además, asegura el acceso no discriminatorio a redes y servicios, condicionando las decisiones estratégicas de las compañías en precios, fusiones, inversiones y lanzamiento de nuevos servicios.

La patronal completa el podio de los que más veces se han reunido con directivos de la CNMC en lo que va de año. El registro oficial reseña reuniones con la CEOE, que dirige Antonio Garamendi y representa sobre todo los intereses del gran capital español, pero también con otras organizaciones especializadas en marcas, comercio exterior, tecnología digital, electrónica, comercio de cereales o fabricantes y distribuidores de latas.

Sector mediático

En lo que va de año, los responsables de la CNMC se han reunido también con organizaciones relacionadas con el sector mediático. Entran ahí el Observatorio de Medios, una organización financiada por donaciones privadas, o el Club Abierto de Editores (CLABE), la principal asociación del sector de medios de comunicación en España, que representa a más de 190 grupos editoriales con cerca de 1.500 cabeceras en diversos formatos, temáticas y periodicidades.

También han acudido a la CNMC representantes del sector de la publicidad, como la Asociación Española de Anunciantes o Autocontrol; la Asociación de Revistas Independientes (ARI); la Unión Española de Creadores; empresas de medición de audiencias como OJD o Comscore; la Asociación Española de Influencers (Apide) y hasta la Autoridad de Medios de Comunicación del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

En el sector audiovisual, constan dos reuniones con RTVE y dos más con gigantes del streaming: Netflix y Amazon, además de otra con Meta, la tecnológica que controla WhatsApp, Facebook o Instagram. Como en el resto de citas, la CNMC se limita a apuntar que hablaron de “temas del sector”.

No consta que durante 2025, el año clave para la implementación en España del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, la Comisión se haya reunido con ninguna organización profesional de periodistas, ni de carácter privado ni de las corporaciones de derecho público que los representan a través de los colegios profesionales en numerosas comunidades autónomas.

En la lista de quienes sí se reunieron con directivos del regulador están tres consultoras: PwC España (dos veces), FEV Consulting Iberia (especializado en movilidad, automoción y transición energética), y BFE+, un despacho especializado en resolución de conflictos, regulación y competencia.

La cúpula de la CNMC se ha reunido también con Adif, dos operadores ferroviarios privados (Ouigo e Iryo) y una plataforma de venta de billetes (Trainline), además del operador de autobuses de bajo coste europeo Flixbus.

La lista completa incluye una decena más de reuniones con actores muy variados. Desde la Red de Oficinas y Agencias Anticorrupción, a la multinacional de medicina nuclear Curium, pasando por el banco holandés ING, el Comité de Energía y Comercio del Senado de EEUU, la tabacalera Comet y hasta la compañía de alimentación Mars, muy conocida por fabricar y distribuir la marca M&Ms.