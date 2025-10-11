Baja el nivel de las ramblas en Murcia y los evacuados comienzan a retornar a sus hogares

Una vez superado el pico máximo de emergencia por el paso de la dana Alice por la costa de Cartagena-Mar Menor y Mazarrón, en nivel rojo hasta las siete de la tarde de ayer y este sábado en aviso amarillo, empiezan a regresar a sus casas algunos de los evacuados y se realizan las primeras evaluaciones de daños.

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, que ha reunido este sábado a su gabinete en reunión extraordinaria en San Javier, ha informado en rueda de prensa de que todas las previsiones hacen pensar en que "ya se han dejado atrás los peores momentos de la alerta", y ha dicho que, transcurridas 30 horas, lo más reseñable es que no ha habido pérdidas ni daños personales y "estamos todos".

Tras agradecer en varios momentos de su intervención el grado de coordinación de todas las administraciones y, sobre todo, la participación de voluntarios y efectivos de la Comunidad Autónoma, el Estado y los distintos ayuntamientos (más de 120 personas y 35 vehículos), el presidente ha confiado en la próxima apertura de las cuatro carreteras que siguen cortadas en el entorno del Mar Menor, donde operarios de la Consejería de Fomento trabajan en la retirada de las bolsas de agua y los arrastres que dejaron las lluvias.

Tras unas horas críticas, podemos decir que estamos todos y eso es lo más importante.



Gracias a los alcaldes, voluntarios, servicios de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad por hacerlo posible.



Y, especialmente, a los vecinos por su responsabilidad y prudencia. Orgullo… pic.twitter.com/06WudxT5P2 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 11, 2025

Además, algunos de los vecinos evacuados durante la jornada de ayer y esta madrugada en Cartagena, Los Alcázares y San Javier han empezado a regresar a sus domicilios o residencias, y la cifra de desplazados fluctúa con el paso de las horas.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Segura ha informado de una paulatina normalización de los cauces de las ramblas y la ausencia de riesgo de desbordamiento en el litoral del Mar Menor este sábado, informa EFE.

Según su sistema automático de información hidrológica, se ha registrado un descenso generalizado de los niveles de caudal en las del Albujón, Las Colonias y La Maraña, situadas en la zona de Los Alcázares y San Javier, tras las lluvias caídas durante la madrugada de este sábado.

El tramo inferior de la del Albujón, que desemboca en el Mar Menor, ha reducido su nivel por debajo del 20 % de su capacidad, aunque en dos anteriores la altura está entre el 40 % y el 60 % de su borde, según los datos de las 11:00 horas.

En la rambla de La Maraña sigue entre el 40 % y el 60 % de su aforo y en Las Colonias, entre el 20 % y el 40 %.

Las estaciones situadas en la cabecera del sistema, en Fuente Álamo y La Murta, permanecen sin flujo, concluye el organismo de cuenca.