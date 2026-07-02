Los bancos tienen 4.000 viviendas vacías en Galicia: los datos que la Xunta no quiso dar al Parlamento

Hace una década, después de que el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo permitiese empezar a dejar atrás la gran recesión, la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, anunció un giro social. Tras perder el PP importantes cuotas de poder en las elecciones municipales de 2015, las de la emergencia de las mareas, el Gobierno gallego había lanzado promesas como ayudas para paliar los efectos de los desahucios o un mayor control sobre las viviendas que seguían en manos de los bancos —procedentes del rescate de las cajas o de los propios desalojos, por ejemplo—, mientras sectores de la población buscaban techo.

Fue así como la Xunta lanzó su censo de viviendas vacías para "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Existía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable", justificó en el decreto que lo reguló, que hizo obligatorio para los bancos inscribir todas sus viviendas vacías en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Como informó Praza.gal, la pasada primavera la Xunta se negó a dar al Parlamento los datos de este censo justificando que la normativa que lo regula no obliga a publicarlos. Este diario los reclamó al amparo de la Ley de Transparencia y acaba de obtenerlos: según la información manejada por la Xunta a junio de 2026, los bancos y otras entidades financieras conservan en Galicia 4.081 viviendas vacías en 130 ayuntamientos.

Los datos obtenidos por Praza.gal y ahora liberados muestran que el Gobierno gallego dispone de información incluso más allá de la estrictamente requerida por el censo, toda vez que los ayuntamientos que superan los 10.000 habitantes son poco más de medio centenar. Como muestra el mapa sobre estas líneas, el municipio que cuenta con un mayor número de estas viviendas vacías en manos de la banca es la ciudad de A Coruña, con 307. La siguen Vigo, con 227, y Narón, con 209. También superan las 150 los ayuntamientos de Lalín, Cee, O Porriño y Ferrol.

En un contexto en el que, en respuesta al requerimiento de Praza.gal, el Instituto Galego da Vivenda e Solo especifica que "estos datos están en fase de revisión", ya que el organismo dependiente de la Consellería de Vivenda "requirió a las entidades su actualización a fecha real", la foto fija de las cifras obtenidas permite extraer más conclusiones, además de la distribución por ayuntamientos. Entre ellas, que un número muy relevante de estas viviendas estarían en disposición de salir al mercado de alquiler accesible bajo control estatal.

La razón de esta posibilidad es que la entidad financiera con más pisos y casas inscritas en el registro de viviendas vacías de la Xunta es la Sareb, esto es, el banco malo constituido en plena crisis financiera para quedarse con los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, unos 5.000 millones en propiedades de Novacaixagalicia—. Son algo más de 2.000 pisos que, en virtud de las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, estarían en condiciones de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública. En los últimos años, además, la Xunta compró algunas de las viviendas de la Sareb.

Como refleja el gráfico interactivo sobre estas líneas, la Sareb es la gran protagonista de las viviendas vacías inscritas en los ayuntamientos con mayor concentración de estos pisos, con más de un centenar en A Coruña y Vigo y también en villas como Cee, Narón, Ares, Ribeira o Lalín, siempre según los datos del censo de la Xunta obtenidos por Praza.gal. Por detrás del banco malo son también significativas las cifras del Banco Santander, con 600 viviendas inscritas a su propio nombre y casi 200 más a través de sus filiales Luri 6 y Altamira —esta última es su antigua inmobiliaria y sigue manejando partes relevantes de su cartera, pese a no ser ya propiedad suya—.

Frente a estos nombres principales y otros de fondos de inversión como Global Pantelaria resulta significativa, en comparación, la escasa cifra de viviendas vacías inscritas en el registro por Abanca, ya sea a nombre de Abanca Corporación Bancaria, con un total de 24, o de su división inmobiliaria, que tiene inscritas 49 en el censo. La razón es que el grueso de los activos inmobiliarios tóxicos —por ejemplo, promociones inmobiliarias fracasadas tras el estallido de la burbuja o procedentes de hipotecas impagadas— de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova ya no estaban en la entidad resultante de su fusión y rescate, Novagalicia Banco, cuando fue adjudicada al venezolano Banesco, subasta de la que nació Abanca.

La situación en las principales ciudades

La Xunta no contempla dar los datos al Parlamento de las viviendas vacías de los bancos en las ciudades Ver más

En lo que atañe a las principales ciudades, foco de la pregunta que la Xunta se negó a responder al Parlamento, las viviendas vacías propiedad de entidades financieras inscritas en el registro oficial son algo menos de un millar. Son 909, de las que más de la mitad se distribuyen entre Vigo y A Coruña, en ambos casos con la Sareb y el Banco Santander como principales propietarias.

Más allá de las dos ciudades más pobladas, Ferrol es la tercera entre las siete principales urbes con más pisos vacíos en manos de los bancos. La suma es de 160, según el censo de la Xunta.

A mayor distancia están las cifras de Lugo, con 69. En Ourense y Pontevedra también superan el medio centenar, y en ninguna de las dos la Sareb es la principal propietaria: en la capital ourensana es la inmobiliaria Altamira y en la ciudad del Lérez, el Banco Santander. Santiago cierra el registro entre las ciudades, con solo 23 pisos vacíos propiedad de entidades financieras.