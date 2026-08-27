Bolaños pide a los ceutíes confianza y tranquilidad: "El Estado está volcado"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado este jueves un mensaje de "confianza y tranquilidad" a los ciudadanos de Ceuta porque, ha asegurado, "el Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad" a la ciudad autónoma.

Bolaños ha comenzado con estas palabras su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, reunida en el Congreso para analizar la gestión del Gobierno ante la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio.

El ministro ha agradecido el trabajo de todos los servidores públicos en la ciudad para conseguir que se recupere la normalidad tras un hecho "indiscutiblemente grave" y ha destacado los objetivos que se marcó el Gobierno desde el primer momento, comenzando por los refuerzos para garantizar los servicios y el orden público.

Ha subrayado también la atención humanitaria a los llegados, "titulares de derechos, seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad", y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo.

Como tercer objetivo ha apostado por garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes, "respetando la ley y el Estado de derecho" y atendiendo cada caso de forma individualizada.

El Gobierno acusa a PP y Vox de falta de solidaridad

Félix Bolaños también ha advertido al PP y a Vox que "no es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar" en su crisis migratoria.

Bolaños se lo ha dicho a los diputados y senadores del PP y Vox durante su primera intervención, donde ha desarrollado que es el Estado el que tiene que atender la crisis surgida por la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, para recordar a continuación que las autonomías "también son Estado".

El ministro lo ha dicho en el Congreso el mismo día que en el Ministerio de Juventud e Infancia se celebra una conferencia sectorial en la que se vota la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, en la que las comunidades cuyas consejerías del ramo dirige Vox (Castilla y León, Extremadura y Aragón) han plantado a la ministra Sira Rego.

Bolaños ha dicho que todas las comunidades autónomas "seguro que querrían esa solidaridad si tuvieran una crisis migratoria en su territorio".

Además, el ministro ha dicho sobre la crisis de Ceuta que "quien diga que se soluciona en un santiamén, demuestra una ignorancia insuperable", en referencia a la situación fronteriza de Ceuta.

No obstante, ha considerado que España tiene las capacidades diplomáticas y los medios para poder afrontar la situación, como demuestra que en torno al 90 % de las personas que entraron irregularmente regresaron a Marruecos en horas.

Eso fue gracias también -ha recalcado- al trabajo de diplomacia con Marruecos, que Bolaños ha querido poner en valor. Un trabajo que "no es de estos días, sino que viene de lejos".

El ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta, que ya en 2022 puso en marcha un plan integral de desarrollo socioeconómico en la ciudad autónoma que se ha ejecutado hasta ahora en un 80 por ciento, con más de 180 millones invertidos.

Según Bolaños, es el momento en el que el Estado está "más presente en Ceuta", hasta el punto de que el presidente del Gobierno ha visitado la ciudad cuatro veces, la última este mismo mes.

"Otros presidentes del Gobierno nunca, jamás, fueron como presidentes en visita institucional a Ceuta", ha recalcado.

Justicia, a la espera de los refuerzos

El ministro también ha incidido en que sigue esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le solicite los refuerzos de jueces para Ceuta y ha señalado que en cuanto lo pida, "en horas" lo aprobará.

El titular de Justicia ha explicado que el mismo día 31 de julio su departamento se puso en contacto con el CGPJ para mostrar su disposición a aprobar y financiar "de forma inmediata" cualquier refuerzo que el órgano de gobierno de los jueces solicitara.

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"Todavía no hemos recibido esta petición de refuerzo, que podría ser esta misma semana. Cuando la recibamos, en horas lo aprobaremos, además de reforzar el tribunal de instancia de Ceuta", ha añadido.

Sobre la actuación de su ministerio en la crisis, ha señalado que desde el primer momento se reforzó el Instituto de Medicina Legal de la ciudad autónoma, que aumentó su capacidad en un 300 por ciento para llevar a cabo las autopsias e identificación de los fallecidos.

En un tiempo "muy ágil" se llevaron a cabo 82 autopsias y 9 identificaciones, ha precisado Bolaños, quien ha indicado que la prioridad actual es reforzar la justicia para tramitar el regreso de los migrantes que han quedado a sus países de origen conforme a la normativa vigente y con las garantías que establece la ley.