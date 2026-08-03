Cáceres estabiliza el incendio de Casas de Millán mientras Zamora vigila la reactivación en Fermoselle

Los principales incendios forestales que han permanecido activos durante el fin de semana evolucionan favorablemente este lunes, aunque los equipos de extinción mantienen la vigilancia en sus extensos perímetros. El fuego de Casas de Millán, en Cáceres, ha quedado estabilizado después de quemar más de 1.350 hectáreas y obligar a desalojar a unos 800 vecinos, que ya han podido regresar a sus viviendas.

También se ha dado por controlado el incendio de La Mierla, en Guadalajara, tras permanecer activo desde el 16 de julio. Sus cerca de 32.000 hectáreas afectadas lo convierten en el fuego de mayor extensión registrado en Castilla-La Mancha. Los servicios de extinción mantendrán una vigilancia activa ante la posibilidad de que aparezcan nuevos focos dentro de un perímetro de enormes dimensiones.

En Castilla y León, Burgohondo encara su duodécima jornada con una situación estable y sin llama viva después de arrasar más de 50.000 hectáreas en Ávila. El incendio de Fermoselle, en Zamora, continúa activo y ha sufrido pequeñas reproducciones en zonas abruptas de los Arribes del Duero, aunque las condiciones nocturnas han permitido avanzar en su contención.

Casas de Millán recupera la normalidad

El incendio originado el sábado en Casas de Millán después de que ardiera un camión en la Autovía de la Plata ha quedado estabilizado tras calcinar 1.352 hectáreas. El fuego obligó a evacuar a unos 800 vecinos de esta localidad cacereña y de la pedanía de Grimaldo, que pudieron regresar de forma escalonada a sus viviendas durante el domingo.

La evolución favorable ha permitido desactivar el nivel uno del Plan Infoex y del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura. También se ha levantado el confinamiento domiciliario que todavía afectaba a Casas de Millán y Grimaldo y han quedado abiertas todas las carreteras de la zona.

El tráfico ferroviario entre Monfragüe y Cáceres, interrumpido por las consecuencias del incendio, también ha sido restablecido. La recuperación de las comunicaciones y el levantamiento de las restricciones permiten que las localidades afectadas comiencen a recobrar la normalidad, aunque las labores de extinción todavía no han concluido.

Un dispositivo formado por 46 efectivos permanece sobre el terreno para enfriar el perímetro y evitar posibles reproducciones. Entre ellos se encuentran siete unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción, apoyados por medios de la Junta de Extremadura, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Diputación de Cáceres.

El incendio también ha provocado problemas en el abastecimiento de agua. La Diputación de Cáceres ha enviado dos cisternas, con capacidades de 11.000 y 25.000 litros, para suministrar a los vecinos de Casas de Millán y Mirabel. Grimaldo sí dispone de servicio, según su ayuntamiento. El personal técnico revisará las captaciones y la estación de tratamiento que abastece a Casas de Millán, Grimaldo y Serradilla para comprobar si las llamas han causado daños en las instalaciones.

Burgohondo permanece estable y sin llama viva

El incendio de Burgohondo entra este lunes en su duodécima jornada con una situación favorable. La noche ha transcurrido sin sobresaltos, con un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad que han facilitado el trabajo de los equipos de extinción.

El fuego mantiene, no obstante, el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial, el máximo establecido por Castilla y León. Ha arrasado más de 50.000 hectáreas y se ha convertido en el incendio de mayor extensión registrado hasta ahora en España.

El perímetro se encuentra estable, sin avances hacia el exterior y sin llama viva. Los responsables del operativo consideran que la bajada de las temperaturas puede permitir que el incendio quede controlado próximamente y que, en las jornadas siguientes, pueda plantearse una reducción de su nivel de peligrosidad.

La Junta mantiene desplegados diecisiete medios terrestres y aéreos. Las tareas se concentran en localizar y apagar los puntos calientes, enfriar el perímetro y sostener una vigilancia permanente para responder con rapidez ante cualquier reproducción.

Los técnicos prevén que todavía puedan aparecer pequeños focos dentro de la superficie quemada, aunque confían en que sean cada vez menos intensos. La enorme dimensión del incendio y la presencia de zonas que no llegaron a arder dentro del perímetro obligan a mantener la precaución.

El fuego ha afectado además a una extensa superficie arbolada de gran valor ecológico, incluida la Reserva Natural del Valle de Iruelas, que alberga una de las mayores colonias de buitre negro de Europa. El alcance de los daños ambientales deberá evaluarse cuando el incendio pueda darse definitivamente por extinguido.

Controlado el mayor incendio registrado en Castilla-La Mancha

El incendio de La Mierla, en Guadalajara, ha quedado controlado este lunes después de permanecer activo desde el pasado 16 de julio. El fuego ha afectado a unas 32.000 hectáreas y se ha convertido en el de mayor extensión registrado hasta ahora en Castilla-La Mancha.

La decisión se ha adoptado durante la reunión del comité asesor celebrada a primera hora de la mañana. La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha advertido, no obstante, de que los servicios de extinción mantendrán una “vigilancia activa” debido a las enormes dimensiones del perímetro.

Que el incendio esté controlado significa que ya no avanza fuera de las líneas establecidas por los equipos, pero no que haya quedado completamente apagado. Todavía pueden aparecer focos y reproducciones dentro de la superficie quemada, por lo que los efectivos continuarán con las tareas de vigilancia, enfriamiento y remate.

La evolución favorable culmina una desescalada que durante los últimos días permitió el regreso de los vecinos desalojados, el levantamiento de los confinamientos y la reapertura de las carreteras afectadas. Los trabajos continuarán hasta que el fuego pueda darse definitivamente por extinguido.

Fermoselle vigila las reproducciones

El fuego de Fermoselle (Zamora) continúa activo en los Arribes del Duero después de las pequeñas reproducciones registradas durante el fin de semana. Los medios aéreos han trabajado especialmente en el entorno de Mámoles, donde el río discurre encajonado entre paredes casi verticales que dificultan el acceso desde tierra.

La zona constituye uno de los principales puntos calientes del incendio. El sábado por la tarde se produjo allí una reactivación importante que obligó a reforzar el operativo, mientras este domingo se detectaron otros focos de menor intensidad en terrenos abruptos próximos a la frontera con Portugal.

Los equipos también han vigilado una reproducción en el frente sur, junto a las paredes del río Tormes antes de su desembocadura en el Duero, entre Mámoles y Fermoselle. Varias alertas comunicadas por vecinos permitieron localizar otros puntos calientes dispersos por el perímetro.

El viento complicó los trabajos durante la tarde del domingo y elevó el riesgo de que las llamas recuperaran fuerza. La previsión para la noche era más favorable, por lo que los responsables del dispositivo confiaban en aprovechar la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad para consolidar los avances.

La complicada orografía hace prever que las labores puedan prolongarse varios días. Los equipos concentran sus esfuerzos en evitar nuevas reproducciones de importancia y en enfriar los sectores a los que únicamente pueden acceder los medios aéreos.

Extinguidos los fuegos de Cuenca y Ciudad Real y controlado el de La Rioja

La situación también ha mejorado en los incendios de menor dimensión declarados durante el fin de semana en Castilla-La Mancha y La Rioja. En Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real, el fuego quedó extinguido a las 2.26 horas de este lunes. Había sido detectado el sábado por la tarde y llegó a alcanzar el nivel uno debido a la necesidad de controlar el paso de vecinos por un camino utilizado por los medios de extinción.

El incendio fue dado por controlado el domingo a las 19.50 horas antes de quedar completamente apagado durante la madrugada. En el dispositivo llegaron a participar nueve medios aéreos, 34 terrestres y 197 efectivos.

También ha quedado extinguido el incendio agrícola declarado el domingo en La Peraleja, en Cuenca. El humo acumulado cerca de la población obligó a elevar temporalmente la emergencia al nivel uno, aunque las labores del operativo permitieron controlarlo pocas horas después.

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Un vecino tuvo que recibir asistencia sanitaria por un episodio de deshidratación, pero se encuentra en buen estado. En los trabajos participaron tres medios aéreos, seis terrestres y 38 efectivos.

En La Rioja, los equipos han dado por controlado el incendio de Ojacastro, declarado el domingo junto a la aldea de Ulizarna, en la sierra de la Demanda. El fuego ha quemado provisionalmente 11,5 hectáreas de una superficie arbolada formada por rebollos, pinos y hayas.

Durante este lunes permanecerán en la zona un técnico de extinción, tres agentes forestales, dos retenes de bomberos y dos autobombas para realizar labores de refresco, liquidación y vigilancia. Aunque el incendio está controlado, todavía no ha sido declarado extinguido.