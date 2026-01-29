La comisión Koldo del Senado cita a Francisco Salazar el 5 de febrero

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha citado al exdirigente socialista Francisco Salazar para que comparezca el jueves 5 de febrero y a la secretaria de Estado para Iberomérica y el Caribe, Susana Sumelzo, el día siguiente, el viernes 6 de febrero, según recoge EFE.

Fuentes del PP han informado este jueves de estas citaciones e indican que Salazar, además de haber dejado sus cargos en el PSOE y en la Moncloa por acusaciones de abuso sexual, podría estar implicado en amaños de los avales de las primarias socialistas en las que Pedro Sánchez fue elegido secretario general por segunda vez.

En cuanto a Sumelzo, quien estaba citada en principio para el lunes 2 de febrero pero la cita fue aplazada por un viaje oficial, tendrá que contestar el día 6 sobre las ayudas públicas a la empresa aragonesa Forestalia, ha apuntado el PP. La comparecencia de Sumelzo, que fue diputada por Zaragoza entre 2011 y 2024, tendrá lugar en el último día de la campaña electoral al Parlamento de Aragón.

Con las comparecencias de Salazar y Sumelzo la próxima semana se alcanzará el centenar de las celebradas en la comisión del caso Koldo en sus veintidós meses abierta.

El Caso Salazar

Paco Salazar renunció a ocupar el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización y a su puesto en el gabinete del presidente en La Moncloa, el pasado 5 de julio tras de la denuncia de varias mujeres del partido de comportamientos "abusivos" cuando era su jefe.

Todo salió a la luz después de la publicación de las testimonios en una noticia de elDiario.es, en la que varias mujeres del PSOE aseguraban que, entre otras cosas, "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote". A raíz de estas primeras denuncias más mujeres comenzaron a denunciar comportamientos abusivos por parte de varios políticos del partido socialistas y del PP.

Pese a la gravedad de los hechos relatados, el PSOE mantuvo las denuncias sin tramitar durante cinco meses y ambas llegaron a desaparecer del sistema interno, sin que las denunciantes recibieran apoyo, información ni respuesta. Solo tras las revelaciones de elDiario.es Ferraz reactivó los expedientes, alegando un “error informático”.