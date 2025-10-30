El Congreso homenajea a las víctimas del franquismo en un acto sin el PP, Vox ni Junts

El Congreso ha homenajeado este jueves a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, en un acto sin el PP, Vox ni Junts, para preservar la memoria y de todas las víctimas "sin distinción ideológica" y "desenterrar la verdad", ha subrayado la presidenta de esta cámara, Francina Armengol, informa EFE.

En el Salón de los Pasos Perdidos, ante familiares de represaliados y algunos supervivientes de aquella lucha en favor de la democracia, la presidenta ha citado dos poemas del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés para asegurar que nuestro país "sigue en duelo" y estos versos cuentan la historia "de un silencio y un dolor", el de las familias de tantas personas que todavía hoy esperan noticias.

Porque, según ha subrayado Armengol, aún quedan pendientes de recuperar de las fosas del franquismo los restos de unos 11.000 fusilados, insistiendo en que la Ley de Memoria Democrática ha conseguido avances "muy significativos", pero queda mucho por hacer y hay todavía "asignaturas pendientes". Entre ellas, ha citado la educación de los jóvenes, cuyo desconocimiento sobre la represión franquista "no deja de ser alarmante".

Y además, el porcentaje de los que ha afirmado que preferirían vivir en una dictadura "no es menor", insistiendo por ello Armengol "en la necesidad de desenterrar la verdad". La presidenta del Congreso ha agradecido muy especialmente la presencia de Esperanza Martínez y Francisco Martínez, dos de los últimos supervivientes de la guerrilla antifranquista, y de Marisol González, viuda de otro guerrillero.

También han asistido los familiares de Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo, dos militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), ejecutados el 27 de septiembre de 1975 y que fueron dos de los cinco últimos fusilamientos del franquismo.

Los otros tres ejecutados eran dos miembros de ETA: Juan Paredes Manot y Ángel Otaegi, además de otro miembro del FRAP, Ramón García Sanz. Precisamente, esta ha sido la justificación que ha dado el PP para no asistir a este acto, al considerar que se estaba rindiendo un homenaje a cinco terroristas, algo que ha negado la cámara.

En todo caso, estas ejecuciones provocaron una condena internacional generalizada, como ha contado el periodista de la Agencia EFE Roger Mateos, que en su último libro, "El verano de los inocentes", aborda los secretos en torno a los últimos fusilamientos. Mateos, junto a la escritora Aroa Moreno Durán, que también ha abordado este tema en su novela "Mañana matarán a Daniel", han intervenido también en este acto de memoria.

En el caso de Mateos, su investigación periodística le ha llevado a la conclusión de que la policía franquista acusó falsamente a Baena como autor material del atentado del 14 de julio de 1975, que le costó la vida a un policía que vigilaba la entrada de las oficinas de Iberia en la calle Alenza de Madrid. Sobre aquella última etapa del franquismo, Mateos ha afirmado que el régimen aumentó su represión, las detenciones de opositores eran constantes, las torturas generalizadas, y la policía franquista era capaz de matar a manifestantes y obreros. "La lista de víctimas de aquella etapa es larguísima", ha dicho.

Aroa Moreno, que como Roger Mateos ha nacido en democracia, ha puesto el acento en que la responsabilidad de la memoria es del Estado y esta memoria debe sustentarse en tres cosas: la verdad, recordando que aún no hay una comisión de la verdad que esclarezca todo los ocurrido; la justicia, recalcando que no ha habido justicia transicional; y la reparación, a la que pretende que, aunque se llega tarde, sea al menos simbólica.

El acto ha concluido como ha empezado, con música. La canción 'Los olvidados', interpretada por Pedro Pastor y Álvaro Navarro, ha puesto punto y final a este homenaje, que había empezado con el tema 'Sin flor'.