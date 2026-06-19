El Congreso votará una moción del PP para instar a Sánchez a una cuestión de confianza

El Congreso votará la próxima semana una moción que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza después de que la Mesa del Congreso haya aceptado parcialmente una solicitud del PP.

Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han informado de que la Mesa ha vetado algunos puntos de la moción, entre ellos el que solicitaba instar a Sánchez a convocar elecciones, así como la dimisión inmediata del Gobierno.

El texto que ha sido aceptado dice que en el que caso de que Sánchez decida no convocar elecciones, la Cámara le insta a "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Este punto ya estaba incluido en una moción de Junts que había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso en febrero de 2025.

El documento aceptado es una moción consecuencia de interpelación urgente sobre "la insostenible situación" del Gobierno de España y las responsabilidades en ella del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Aunque el PP ha celebrado que el Congreso vaya a votar esta moción y a pronunciarse sobre la cuestión de confianza en el último pleno antes del verano, ha señalado en un comunicado que su texto ha sido objeto de "un nuevo atropello" por parte de la Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, ya que se han eliminado los puntos 1 y 2.

Esto es "un suma y sigue" en el "largo historial de cacicadas" de las que el PP viene siendo víctima desde el inicio de la presidencia de la Cámara Baja de la socialista Francina Armengol, señala el partido.

Según el PP, "no se concibe ni se puede aceptar" que la Mesa haya vetado los dos primeros puntos, cuando el primero fue reformulado para cumplir con el criterio solicitado por los letrados de la Cámara y el segundo transcribe "de manera exacta" una de las iniciativas (de Vox) que sí fue anteriormente admitida a trámite.

El punto 1 eliminado afirmaba que el Congreso "manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

Y el 2 exigía la inmediata dimisión en bloque del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 29 de octubre de 2024.

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El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a la moción de los populares para pedir que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral.

Horas después, la Mesa del Congreso decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.