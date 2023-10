Corbyn critica el "apetito voraz" de los gobiernos que "se comen" el presupuesto en armas para las guerras

El británico Jeremy Corbyn, miembro de la Cámara de los Comunes y exlíder del Partido Laborista, sigue siendo una voz autorizada para la izquierda europea (The Left). Una izquierda que desde hace tiempo busca tener un discurso propio con acento pacifista en los conflictos bélicos. Corbyn ha sido uno de los invitados en la mesa de debate sobre “la necesidad de construir la paz en Europa”, organizada por Podemos e Izquierda Unida en Madrid en la que ha participado de manera telemática. Además de la guerra de Ucrania, que ha dividido a Europa, también se ha abordado el reciente conflicto entre Israel y Palestina tras el ataque de Hamás.

Frente a los partidarios de enviar material bélico a Kiev —una posición encarnada por los gobiernos europeos, la OTAN y la propia Ucrania— invocando el derecho a la legítima defensa, la izquierda alternativa asegura de que esta posición solo contribuye a alimentar una escalada militar que amenaza con derivar en una nueva guerra mundial.

En esa línea Corbyn ha enarbolado un discurso muy crítico con las instituciones internacionales, a las que ha acusado de "fracasar" en ambos conflictos y ha pedido escuchar con atención "las soluciones diplomáticas" planteadas por líderes como el brasileño Lula Da Silva o el mexicano Andrés López-Obrador, un planteamiento en el que también han incidido otros ponentes. De lo contrario, ha asegurado, todo "puede ir peor" porque "hay armas nucleares" de por medio.

Una industria, la armamentística, siempre es la más beneficiada de los conflictos bélicos según Corbyn por culpa del "apetito voraz" de algunos gobiernos que "se comen" los presupuestos nacionales para dedicar más recursos a este ámbito: "Cada vez se gasta más en armas, nunca en la historia se ha gastado más que ahora", lamentó.

El británico, por tanto, pidió "repensar" conceptos asociados a la guerra y darles la vuelta. "¿La seguridad de verdad qué es?", planteó ante el auditorio de la sala Campoamor del Congreso. "Casa, comida, colegios, servicios sanitarios, agua potable y aire limpio”, sintetizó. Por ese motivo insistió en que la paz "siempre tiene que ser el objetivo" para poder responder a las preguntas de "dónde vive" y "cómo vive" la población.

El exlíder del Partido Laborista también pidió que la izquierda lidere “una voz por la paz” que combata "el racismo imperante": "Tenemos que tener la valentía moral de levantarnos, luchar por esa causa fundamental”, aseguró. En una última advertencia, señaló que el siglo XXI no puede ser recordado como el siglo "que no hizo nada" para defender "aquellos que morían".

"Cuanto más crezca el discurso bélico, peor nos irá a la izquierda"

Además de Corbyn, también han participado otras voces en el debate como la de Marga Ferré, copresidenta de la fundación 'Transform Europe!', Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, y la directora de Público, Virginia P. Alonso. Una mesa moderada por el eurodiputado de IU, Manu Pineda, que también ha lanzado unas conclusiones finales. Ferré, la primera en intervenir tras Corbyn, ha advertido que la "normalización" del discurso de la guerra "tiene consecuencias" porque "se alientan valores antagónicos a los que tiene la izquierda" y se señala "al otro" como "el enemigo".

"Cuanto más crezca el discurso bélico, peor nos irá a la izquierda", ha subrayado, incidiendo en que la izquierda "defiende la igualdad, la paz y el medio ambiente", entre otros valores de carácter "moral". "La izquierda europea tiene que levantar la voz de manera más clara, tiene que criticar abiertamente las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen", ha remarcado.

Por su parte, Santiago ha afirmado que la guerra en Palestina, al igual que la de Ucrania, "están reviviendo situaciones propias de la Guerra Fría". Al igual que Corbyn, ha criticado los "beneficios" de la industria armamentística y el papel de los organismos internacionales: "Lo más llamativo del conflicto ucraniano es que no ha existido una sola iniciativa de paz seria ni de Europa ni de Naciones Unidas”, ha lamentado Santiago, que a renglón seguido ha criticado la "banalidad" con la que se ha rechazado la propuesta de paz de China y ha lamentado el escaso papel de la presidencia española para construir la paz.

Para finalizar, Pineda ha destacado que "no se puede dejar el papel que tiene que jugar la ONU o la OCDE en la OTAN" porque "tienen objetivos distintos" y los segundos son "una máquina de guerra". El eurodiputado también ha destacado que la izquierda no puede "suavizar" su discurso sobre la guerra ni debe tampoco "humanizarla" porque "no está dando resultado en cuanto a apoyo popular" y, por último, ha incidido en que no deben dejar de dar la "batalla ideológica" a la extrema derecha: "Cuando eso ocurre se pierde de forma irreversible", ha zanjado.

Belarra sitúa a la Izquierda europea como "referente" y demanda "claridad ideológica"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también ha tomado la palabra al término de la jornada. "Tenemos muy claro que nuestra referencia política en Europa es La Izquierda", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que el espacio progresista necesita "claridad ideológica" para "frenar a las derechas": Tenemos muchos defectos y cometeremos muchos errores, pero somos una fuerza política que no se pone de perfil", ha lanzado, en una alusión velada a la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

El secretario de organización de IU, Ismael González, también ha reclamado una izquierda "que dé la batalla ideológica y cultural" y que "no se asuste" a la hora de dar determinadas batallas como, por ejemplo, ha sucedido ahora con el conflicto entre Palestina e Israel: "Necesitamos cuidar a las organizaciones que componen la izquierda europea", ha señalado González, que también ha incidido en que hace falta "más contacto con ese pueblo al que decimos representar en las instituciones".