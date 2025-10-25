El coste por envío de las compras 'online' ahuyenta a compradores y desafía a la logística

Los costes por el envío de paquetes suponen, cada vez más, un freno para el comercio electrónico, un tipo de consumo que en el último lustro ha más que triplicado los envíos en España, lo que supone todo un reto logístico particularmente ahora que llegan las fechas del dispendio por excelencia, el Black Friday y la Navidad.

De hecho, un reciente estudio de Coreos Express, uno de los mayores operadores logísticos en España, concluye que un 88% de los compradores por internet han dejado de comprar en algún momento por el coste que suponía pagar el transporte del producto adquirido.

Además, 9 de cada 10 usuarios opina que el envío (precio, puntualidad y fiabilidad) es clave en la decisión de compra y la encuesta en la que se basa el informe refleja que el 81,8% de los compradores consultados se echa atrás si el plazo de entrega de sus paquetes es largo o poco flexible.

La patronal de la logística en España, UNO, señala al respecto que el sector ha demostrado su capacidad para gestionar "con éxito" el incremento del 240% que, según sus datos, se ha producido en los envíos de comercio electrónico en solo cinco años, al pasar de 538 millones en 2019 a 1.303 millones en 2024.

Su presidente, Francisco Aranda, admite que el coste de entrega "es el mayor obstáculo identificado" por los operadores logísticos. Así lo estima el 31 % de esos operadores, según los datos de UNO, seguido por la sostenibilidad y la reducción de emisiones (24%), y los tiempos de entrega y eficiencia operativa (21%).

Aranda alerta de que la adaptación a unas exigencias regulatorias "cada vez más complejas" está incrementando los costes y dificultando la planificación "eficiente" de las empresas a las que representa.

Aumenta la compra en línea

En cualquier caso, el comercio electrónico sigue creciendo con fuerza: Ya uno de cada tres usuarios realiza sus compras en línea al menos tres veces al mes y el 13,9% lo efectúa varias veces por semana.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha apuntado que la facturación del comercio electrónico en España aumentó en el primer trimestre un 18,2% interanual, hasta alcanzar los 25.752 millones de euros. En ese periodo se registraron 474 millones de compras, un 14,9% más.

Otro informe relacionado con la actividad de las empresas españolas en el canal electrónico y elaborado por Savills destaca que el nivel medio de ventas por este canal se ha situado en el 20 %, "un punto porcentual por encima de la media europea", puntualiza.

El estudio concluye que este dato "pone de manifiesto la consolidación del comercio electrónico como un pilar estratégico en las ventas", que, en las próximas semanas, vivirá su temporada alta, con la llegada del Black Friday y las Navidades.

Consumo sanciona a siete empresas de comercio 'online' por falsas rebajas en el Black Friday Ver más

De hecho, la próxima campaña de "Black Friday", prevista para el último fin de semana de noviembre, generará 110.800 empleos extra (de los que el 59% serán en transporte y logística), en línea con el año pasado, según un estudio de Randstad.

Los perfiles más demandados para esta campaña serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente.

La patronal de la logística añade que el auge del comercio electrónico y la paquetería les sitúa, a su vez, como el tercer mayor generador de empleo nacional.