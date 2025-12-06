Feijóo sentencia que Junts ha sido el "clínex" de Sánchez "toda la legislatura"

Alberto Núñez Feijóo le ha asignado a Junts el papel de pagafantas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a la ruptura anunciada por los independentistas. O así se desprende lo que ha afirmado este sábado el líder del Partido Popular en conversación con los periodistas en la recepción en el Congreso "Junts ha sido un clínex del PSOE toda la legislatura", afirmó el conservador.

A su juicio, la formación de Carles Puigdemont, además de permitir la investidura del Sánchez en noviembre de 2023, también ha ayudado a "consolidar" a Salvador Illa (PSC) al frente de la Generalitat de Cataluña. ¿Y qué ha conseguido a cambio? Nervios y una ruptura con su electorado. Ha hecho un negocio ruinoso", fue el análisis del líder de la oposición, en alusión al auge de Alianza Catalana en los sondeos, en los que estaría en condición de disputarles la tercera plaza en unas eventuales elecciones. "El PSOE está jugando con los tiempos", dijo después, en alusión al impacto que tendrá la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía.

Feijóo también se mostró convencido de que habrá una reunión entre Sánchez y Puigdemont si este último lo pide. Sin embargo, evitó aclarar si él se reuniría con el independentista para explorar una moción de censura, aunque sí afirmó que no "está habiendo contactos" entre ambos partidos. Sobre esta cuestión, que sacó a relucir en su encuentro reciente con la patronal catalana, sostuvo que los representantes de los empresarios le dijeron que "el impuesto de patrimonio es insufrible" en Cataluña, "que todo es un desastre y un catálogo de disparates sobre la economía": "Les encantó la propuesta de la moción", aseguró ante la prensa.

Con todo, también mantuvo que no presentará esa moción de censura si no es "sólida". En ese sentido, se felicitó de no haber presentado antes la moción, al hilo de los casos que se están sucediendo con los antiguos colaboradores de Sánchez como el exministro José Luis Ábalos y el exnúmero tres, Santos Cerdán, aunque no concretó si la línea roja para tomar esa decisión está en la supuesta financiación ilegal del PSOE. El presidente de PP cree presentarla aún a riesgo de perderla —como reclama un sector del partido— sería "hacer el ridículo".

"Vox está jugando a cosas que me parecen muy peligrosas"

El líder del PP también trató de marcar distancias con Vox, que en los últimos días —aprovechando la campaña en Extremadura— ha arremetido con dureza contra los conservadores, hasta el punto de que el líder del partido, Santiago Abascal, ha llegado a afirmar que el acuerdo entre ambos partidos sólo pueda llegar en esta comunidad autónoma si Guardiola deja de ser la candidata del PP. "Si Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo con ese cambio de rumbo en favor de la prosperidad de Extremadura, de la seguridad en las calles y la libertad de las familias, el PP tendrá que decidir si propone otro candidato", dijo en una entrevista con Hoy.

Unas palabras que, a juicio de Feijóo, son "una broma". "Yo no tengo empleados, lo que tengo son líderes de comunidades autónomas", fue la respuesta que dio ante los periodistas. "Nosotros no somos un partido digital en el que un señor va poniendo a dedo a los candidatos desde Madrid. Así, explicó que, a diferencia de los ultraderechistas, él "no pone" a sus empleados "y les cambia por otro cuando le conviene". Además, también criticó la ausencia de los ultras en el acto de la Constitución. "Vox está jugando a cosas que me parecen muy peligrosas", dijo, porque "Sánchez no representa a la Constitución" como ellos hacen creer.

El relevo de Mazón será en diciembre o, como tarde, en enero

El líder del PP también habló sobre la situación del expresidente valenciano, Carlos Mazón, que renunció hace un mes al cargo pero que se mantiene como diputado y como presidente del PPCV. Sobre esto último, afirmó que sí se está preparando en relevo que, en principio, tomará el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. "Si nos da tiempo en diciembre, será en enero", aseguró. En ese sentido dijo que se celebrará una Junta Directiva Nacional el próximo 22 de diciembre, tras los comicios en Extremadura.

Con todo, el conservador no tiene previsto pedirle que entregue el acta en Les Corts porque es una decisión que "le corresponde tomar a él" ya que fue elegido como diputado "por la provincia de Alicante". El líder de la oposición, visiblemente incómodo, tampoco quiso entrar en el detalle de los últimos mensajes que se han revelado entre él y la exconsellera Salomé Pradas, en el que le contestó "cojonudo" cuando ella le advertía del peligro de la situación del barranco del Poyo. "Ami no me contó minuto resultado y yo no lo cronómetro", dijo, sobre la enésima versión del exjefe del Consell sobre qué hizo la tarde del 29 de octubre de 2024.