Feijóo asume que será "difícil" una mayoría absoluta en Extremadura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes, tras apuntar lo "difícil" que es conseguir una mayoría absoluta en la España actual, que el objetivo fundamental en las elecciones extremeñas es "tener mas votos que toda la izquierda", informa EFE.

Aunque ha remarcado que el PP trabaja por alcanzar una mayoría absoluta en las urnas extremeñas del próximo domingo, Feijóo, en declaraciones a los medios en Zahínos (Badajoz), ha remarcado que el objetivo fundamental es "desbloquear la gobernabilidad y tener más votos que toda la izquierda" y "espero -ha apuntado- que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda".

Para el líder nacional del PP, Extremadura es "el primer paso" hacia el cambio político que "los españoles están deseando para poder salir del pantano de corrupción, machismo y extorsión". "Espero que este cambio se produzca y la primera meta volante de este cambio son las urnas extremeñas" con "un efecto dominó", ha añadido.

Junto al secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, el presidente del PP ha incidido en que Extremadura, que se juega su futuro en "una oportunidad histórica", ha tenido que "esperar" el tren y las inversiones "y las sigue esperando" por culpa de decisiones que se toman a "centenares de kilómetros".

"Mientras otros decidían, Extremadura asumía, y mientras unos recibían, Extremadura, pagaba", ha lamentado Feijóo, quien ha instado a la ciudadanía extremeña a votar a María Guardiola, una persona que quiere gobernar y gestionar frente al resto de partidos que "solo quieren que -la candidata del PP- no saque mayoría".

A su juicio, el PSOE pide el voto para "avalar los chanchullos de Sánchez y con un candidato imputado, y Vox se presenta para importar "la inestabilidad de la política nacional y bloquear a Extremadura".

"Votar a Guardiola es votar por Extremadura, por un Gobierno con presupuestos, por más empleo y vivienda, reduciendo las listas de espera, bajando impuestos y dando oportunidades a los jóvenes", ha agregado.

De criticar la "crispación" a definirse como "fachosfera": así han cambiado los brindis navideños de Feijóo Ver más

En este mismo sentido, Bautista ha pedido concentrar el voto en el proyecto de Guardiola para poder dar soluciones reales. "Frente a todos aquellos que prometen y se han instalado en ese proyecto de protesta está el proyecto de gobierno de María Guardiola”, ha dicho.

Ante los problemas, como es el interés de la UE por cerrar las carboneras, una de cuyas fábricas ha visitado junto a Feijóo en Zahínos, Bautista ha apostado por el diálogo y la innovación, también en este sector, que genera 90 millones de euros a la economía extremeña.

"Si nosotros estamos en política, es para defender a los nuestros, para defender a los que desde el mundo rural construyen Extremadura con humildad, con sacrificio, con dedicación, con trabajadores”, ha añadido.