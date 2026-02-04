El Gobierno excluye de los decretos la subida de la plusvalía prevista en el ómnibus

El Gobierno ha decidido mantener los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del impuesto de la plusvalía municipal en operaciones de venta de inmuebles al no incluir en los decretos aprobados el martes la subida prevista en el real decreto ómnibus que decayó la pasada semana, según informa EFE.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles los dos reales decretos leyes aprobados el martes que recuperan las medidas del decaído decreto ómnibus, entre las que no se incluye la revisión de los coeficientes de la plusvalía.

A finales de 2021, el Gobierno modificó la normativa de este tributo, que permite al contribuyente elegir si paga el impuesto sobre el incremento real de valor del inmueble -es decir, precio de venta menos precio de compra- o con el llamado sistema objetivo de cálculo.

Este sistema consiste en aplicar unos coeficientes sobre el valor catastral del terreno en función del número de años transcurridos desde la operación. Cada año, Hacienda fija los coeficientes máximos, que los ayuntamientos pueden rebajar hasta un 15 %.

La propuesta de revisión de coeficientes que incluía el decreto ómnibus preveía una importante subida para la venta de viviendas adquiridas entre 2013 y 2019, durante la crisis financiera, que llegaba a las seis décimas (al pasar del 0,15 al 0,21) para los inmuebles comprados hace nueve años, en 2017.

Entre otros ajustes menores, la normativa también preveía bajar los coeficientes para las viviendas adquiridas antes de 2010 y situaba el coeficiente máximo para las compradas hace veinte años o más en el 0,35. Estos coeficientes estuvieron en vigor desde comienzos de año hasta la pasada semana, cuando decayó el real decreto ley que los había aprobado.