Helena Maleno: "La sociedad ha normalizado que las personas mueran por cruzar una frontera"

Asociaciones y colectivos por los derechos humanos han acuñado un término para definir las políticas occidentales sobre migración: necropolítica. La deriva de las instituciones hacia el proteccionismo y la seguridad desampara a las personas migrantes, como, según denuncian estos colectivos, ha vuelto a ponerse de manifiesto en la reciente crisis de Ceuta.

Ahora, una nueva tragedia ilustra estas políticas. Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han fallecido en un naufragio junto a las Islas Canarias. Pese a los avisos del Colectivo Caminando Fronteras sobre la existencia de esta embarcación, en la que viajaban 128 personas, las autoridades llegaron en la madrugada de este jueves, cuando solo quedaban a bordo 44 supervivientes y cinco cadáveres.

En esta ruta canaria, una de las rutas migratorias más letales, ya mueren 21 de cada 100 personas que intentan recorrerla, una cifra que va en aumento por los recientes acuerdos de externalización de España, entre otros factores. A raíz de ellos, las personas migrantes deben iniciar este recorrido cada vez más al sur, lo que aumenta los kilómetros que deben navegar por el océano Atlántico, y con ello, las posibilidades de fallecer.

La fundadora de Caminando Fronteras y defensora de derechos humanos, Helena Maleno, ha hablado con infoLibre sobre este naufragio y las condiciones a las que se enfrentan algunas personas migrantes que intentan llegar a Europa.

Desde Caminando Fronteras alertaron de la existencia de esta embarcación en agosto. ¿Cuál es el protocolo tras estos avisos? ¿Las autoridades respondieron?

El protocolo es avisar a los países que tienen obligación de protección del derecho a la vida en las aguas de las zonas SAR (zonas de búsqueda y rescate, por sus siglas en inglés).

Después, esos países tienen que activar métodos de búsqueda y colaborar entre ellos, pero los protocolos muchas veces son insuficientes o se alerta tarde. En los informes que hacemos cada año hemos detectado una serie de deficiencias en la protección del derecho a la vida cuando hablamos de personas migrantes.

Este es un naufragio que vemos, pero hay muchas otras embarcaciones que desaparecen en el mar. Tras estas situaciones, lo ideal sería investigar si los medios que se activaron fueron suficientes.

¿A qué condiciones de peligrosidad se enfrentaban en esta ruta migratoria?

La ruta migratoria hacia las Islas Canarias ha sido durante mucho tiempo la ruta activa más peligrosa del mundo por sus condiciones geográficas. Además, se utilizan lanchas neumáticas en el océano Atlántico para recorrer las largas distancias desde Senegal o Mauritania.

Algunos de estos cayucos son encontrados en el continente americano. Eso nos indica que hay algunas zonas que son complicadas, sobre todo las que se dirigen hacia El Hierro, porque después no hay tierra y, si te pierdes ahí, estás totalmente vendido.

¿Qué va a pasar con las personas rescatadas?

Hay seis personas en el hospital. Sí que tienen un seguimiento de salud física, pero después no hay un seguimiento postraumático o un acompañamiento psicosocial por ser náufragos.

La mayoría de estas personas son de Mali y Gambia y puede que sean potenciales demandantes de asilo. No sé cuál será el circuito que seguirán. Nosotros estamos hablando con familias y aún no se les puede decir si su ser querido está vivo o muerto, pero esperemos que lo antes posible empiecen a llamar a los familiares.

La cifra de fallecidos en esta ruta es cada vez mayor. ¿Cuáles son los motivos de que estas tragedias sigan sucediendo?

Hay motivos que son bastante importantes. No es solo la peligrosidad de la ruta, sino la desesperación de las personas que aceptan viajes cada vez más precarios y en rutas cada vez más peligrosas.

También influye la falta de políticas que pongan el derecho a la vida en el centro, y que separen lo que es el control migratorio de la obligación de proteger la vida de las personas que están en riesgo.

Ceuta ha concentrado toda la atención política y mediática, pero sigue habiendo muertes en el mar. ¿Hemos normalizado tanto la tragedia en las fronteras marítimas que solo nos escandalizamos cuando sus consecuencias llegan a nuestras calles?

Hay que tener algo muy claro y es que la sociedad española y la europea ha normalizado que las personas mueran por cruzar una frontera. Cuando deshumanizas, puedes contar miles de personas muertas sin que haya escándalo. Nosotros estamos viendo la deriva europea que practica esta deshumanización, en la que los otros “no son personas como las de Europa”.

Creemos que, después del genocidio en Gaza, ese mundo de los derechos humanos ha empezado a caerse. También tenemos que tener en cuenta que todas estas muertes esconden detrás un gran negocio: el de las empresas securitarias, el de la venta de armamento, el negocio del control del movimiento… Un negocio con muchísima tecnología sionista que ya se ha ensayado en un genocidio y que consigue que empresas vinculadas al sionismo y empresas de armamento europeas y estadounidenses estén ganando muchísimo dinero.

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¿No revela esa diferencia de atención hasta qué punto hablamos de gestionar la migración y muy poco de las políticas de frontera?

El concepto gestión migratoria yo lo cambiaría por control del movimiento, por la decisión de qué personas tienen derecho a moverse y qué personas no tienen derecho a hacerlo. Creo que hay que hablar de ese control del movimiento y de cómo un sistema basado en la injusticia social y en los derechos humanos selectivos está fomentando estas situaciones de deshumanización y muerte.

Como comentaba, la base es también ese sistema económico en el que la muerte y el sufrimiento de determinadas colectividades son un negocio que genera muchísimos beneficios para determinadas empresas y lobbies del norte global.