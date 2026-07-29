El juez pide a bancos información de las cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretaria

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la UDEF a reclamar a las entidades bancarias información sobre varias cuentas a nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, María Gertrudis Alcázar.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Zapatero, sus hijas, su amigo el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La UDEF pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

Lo hace tras recibir un informe de la UDEF fechado el 9 de junio con información financiera procedente en su mayor parte de datos tributarios declarados por los investigados y que ahora quiere ratificar con los movimientos bancarios.

Entre las novedades que pretende investigar el juez está el patrimonio de Gertrudis Alcázar tras averiguar que compró una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca mediante pagos periódicos por transferencia entre 2021 y 2023.

La UDEF admite que no tiene constancia de que la secretaria de Zapatero "haya recibido fondos procedentes" del entramado societario investigado, pero sigue poniendo el foco en el "rol relevante" que le atribuye dentro de la supuesta trama.

En este caso, en relación con la compra de la vivienda, los investigadores subrayan que no han observado operaciones "que de alguna manera compensen" la transacción inmobiliaria "o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada" en dichos pagos.

"Una estructura organizada y estable"

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de "una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes", entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Esas empresas retribuirían tales servicios mediante "contratos de asesoría simulados", permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.

Una operativa que se articularía a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, "quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red".

La información obtenida por la UDEF indica que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante, empresa de Martínez, entre 2020 y 2025, "además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades".

Así, detalla que percibió 851.180 euros de Kreab Iberia, 649.552 euros de Thinking Heads Group, 31.766 euros de Thinking Heads Américas, 352.980 euros de Gate Center, 200.000 euros de Focus Social Research, 159.034 euros de Chinalink, 104.410 euros de Mimo Advisors, 105.000 euros de Kreab Worldwide, 53.000 euros de Bright Digital Solutions, 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award.

El juez menciona que uno de esos pagos, el de Focus Social Research, está vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana.

Una de las cuentas de Zapatero en el Banco Santander funcionaba como receptora de fondos, que eran redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del mismo titular. Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.

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El juez destaca también el papel de Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, como "principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez" tras el propio expresidente.

Menciona que recibió 242.423 euros de Análisis Relevante; 20.993 euros de Agropecuaria Lucena; 18.150 euros de Pickashop; 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, considerada una "sociedad instrumental"; 171.727 euros de la sociedad Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads.

Y subraya cómo desde la propia Whathefav se transfirieron 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, en concreto a cuentas donde Zapatero figuraba como autorizado.