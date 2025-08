El PP vuelve a enfrentarse al fantasma de los títulos inflados después del 'caso Núñez'

La reciente dimisión de la diputada y vicesecretaria del Partido Popular, Noelia Núñez, por falsear y presumir de unos títulos universitarios que no tenía ha provocado una revisión de las biografías académicas de los políticos en los últimos días, hasta el punto de que la dirección del partido, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, pidió a sus cargos la revisión de todos sus currículums que constan en las biografías del Congreso, Senado e instituciones, además de en la propia web del PP, para tratar de evitar otro caso como el de Núñez.

De hecho, eso provocó que Génova cambiara la profesión de su número dos, Miguel Tellado, en su página: de periodista a licenciado en Ciencias Políticas, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente —el mismo que destapó lo de Noelia Núñez—, se percatara de las diferentes biografías académicas de Tellado. "Según la web del PP eres periodista. Y según la del Congreso, licenciado en Ciencias Políticas. Raro, ¿no?", publicó en X. El PP se vio obligado así a revocar el título de 'periodista' de su secretario general.

El caso de Tellado no es el único. Y tampoco es nuevo en el PP. En 2018, la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se vio obligada a dimitir tras el 'caso Máster', aunque trató por todos los medios de mantenerse en el cargo y no fue hasta la publicación de un vídeo en el que se le veía robando cremas en un conocido supermercado hasta que anunció su marcha. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que el curso de postgrado realizado por Cifuentes en el curso 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos estuvo "plagado de irregularidades" con cambios en las calificaciones por personal no autorizado, matriculaciones tardías y falsificaciones.

Quien no dimitió ese mismo año por su currículum fue el expresidente del PP, Pablo Casado, que obtuvo su licenciatura en Derecho de modo exprés —aprobó en cuatro meses doce de las veinticinco asignaturas de la carrera mientras ya se dedicaba a la política— obtuvo un máster "sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno", según el auto de la jueza que investigó el caso, y presumió de contar con un posgrado en Harvard en su currículum en la web del Congreso que fue, en realidad, un curso de cuatro días en Madrid.

Tras estos casos, y también otros que afectaron de lleno a otras formaciones como el PSOE, con la exministra Carmen Montón que acabó dimitiendo por las irregularidades de su máster, o el de Ciudadanos, con el currículum de Albert Rivera que perdió dos másteres y un doctorado por el camino, el Congreso modificó en 2019 el código de conducta de los diputados y dejó por escrito lo siguiente: "En la página web de la Cámara se publicará una breve reseña de los datos biográficos personales, académicos y profesionales del diputado, en el que se podrán consultar todos los títulos, datos y archivos que el parlamentario considere relevantes". Sin embargo, nadie verifica que sean ciertos, como ha ocurrido en el caso de Núñez, pero no solo.

Pedro Rollán, presidente del Senado

El actual presidente del Senado, Pedro Rollán, ha presumido durante años de tener una diplomatura en Marketing en la Escuela Superior de Estudios de Marketing y de un máster en Administración y Dirección de Empresas, tal y como figura todavía en la web del consistorio de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde ejerció como alcalde entre 2011 y 2015. Esta fue su carta de presentación ante la ciudadanía: "Tiene 42 años. Está casado y tiene dos hijos. Es Diplomado en Marketing por la Escuela Superior de Estudios de Marketing y también posee un Máster en Administración y Dirección de Empresas".

En la página web del Canal Isabel II, donde fue presidente en su Consejo de Administración, también consta otro máster en Liderazgo y Administración Pública, pero no se concreta cuándo y dónde los hizo, a diferencia de lo que ocurre con sus cargos, que sí están delimitados por institución y periodo. Los títulos también aparecían en su biografía en la web del PP, hasta ahora. Según han tenido que precisar fuentes del PP en el Senado, son dos cursos que realizó en centros privados y que "no están homologados", motivo por el cual aduce el PP que Rollán no los incluyó en el perfil web de la Cámara Alta.

Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid

La vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, también presumía de ser "licenciada en Ciencias Políticas" ante sus vecinos de Arroyomolinos, localidad del sur de Madrid en la que se presentó en dos ocasiones a las elecciones y ejerció como alcaldesa desde 2007 a 2011. Sin embargo, según adelantó la Cadena Ser y ha admitido el PP madrileño, Millán nunca obtuvo esa titulación.

Su titulación figuró en la propaganda electoral que los populares distribuyeron por toda la localidad en 2003, año del debut en política de la actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid. Un hecho que, según el vicesecretario del PP Juan Bravo, "se circunscribe a un error en un folleto publicitario". Así, a diferencia de Núñez, que "cometió un error, pidió disculpas y dimitió", en palabras del dirigente del PP, Millán que además está imputada por cuatro posibles delitos de corrupción, no debe dimitir.

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no es licenciado en Derecho, título correspondiente a una carrera de cinco años en el plan antiguo, como contaba su currículum oficial, sino graduado en dicha materia, los títulos que se imparten tras el Plan Bolonia. La página web del Ayuntamiento barcelonés lo ha tenido que corregir tras la información de Tot Badalona para precisar que García Albiol no completó sus estudios cuando los inició en la Universitat de Barcelona de joven, sino años después como dirigente del PP catalán, a través de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que imparte formación a distancia.

Javier García Jiménez, presidente del PP de Navarra

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García Jiménez, también mintió en su currículum oficial del Parlamento de Navarra. Presumía de tener una carrera universitaria que no tiene, la de "Gestión Comercial y Marketing". Un grado universitario que ha desaparecido de su biografía para ser sutituido por un "Máster en Marketing y Gestión Comercial de ESIC", en una institución privada, según adelantó el Diario de Noticias de Navarra.

Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras

Francisco Javier Sendra es el secretario autonómico de Infraestructuras en la Generalitat, el hombre fuerte del president Carlos Mazón para las obras de la dana. Según pública eldiario, en su currículum asegura que posee un "máster de alta dirección" a cargo de Fundesem, una escuela privada de negocios pero no publicado su título de FP, ni el del máster que asegura tener. En plena polémica por los casos de Cifuentes y Casado en el año 2018, Sendra ya modificó su titulación en la Corporación Provincial y cambió dos títulos, que de másteres pasaron a ser cursos.

Otros currículums que han sufrido cambios a lo largo de los años: de Moreno Bonilla a la alcaldesa de Santander

El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla también mintió sobre su currículum durante su etapa diputado en el Congreso entre 2000 y 2011. Sus estudios fueron adelgazando según pasaron los años. Entre 2000 y 2004, Moreno Bonilla aseguraba en su biografía en la Cámara Baja ser licenciado en Dirección y Administración de Empresas y Máster en Dirección y Administración de Empresas. Cuatro años después, el barón andaluz pasó de afirmar que tenía esa supuesta licenciatura a únicamente decir que había cursado "estudios en Dirección y Administración de Empresas".

Pero eso no es todo: a partir de 2008, toda mención a estos estudios desapareció de la web del Congreso, aunque el dirigente mantuvo en su currículum que había cursado un máster. Y en 2011, cuando asumió el cargo de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Moreno Bonilla aseguraba ser "titulado superior universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad Camilo José Cela y máster en Dirección y Administración de Empresas por EADE". Ahora no consta ninguno de ellos.

Pero Moreno no es el único alto dirigente del PP que ha falseado su currículum: también lo hizo Gema Igual, alcaldesa de Santander desde que en 2016 Íñigo de la Serna fue nombrado ministro de Fomento. En su biografía oficial, Igual figuraba como "diplomada en Magisterio", pero en marzo de 2017 modificó silenciosamente su currículum para pasar a sostener que únicamente ha cursado "estudios de Magisterio". Lo hizo apenas unas horas después de que la socialista Estela Goicoechea tuviera que dimitir como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, después de que el portal Hipertextual desvelara que presumía de ser "licenciada en Biotecnología por la Universidad de León" cuando nunca había acabado la carrera.

Núñez, Batalla e Higuero, las únicas dimisiones

En el PP solo ha dimitido Núñez, pero el análisis de currículums ya se ha llevado por delante al comisionado especial del Gobierno de Pedro Sánchez para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, José María Ángel Batalla, tras la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el la presunta falsedad de su título universitario de Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València. Batalla también abandonó la presidencia del PSPV-PSOE, un cargo al que accedió tras el ascenso de Diana Morant como secretaria general de los socialistas.

También se ha visto forzado a dimitir el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura, Ignacio Higuero, por falsear la formación universitaria que aparecía publicada en su ficha del portal de la Junta de Extremadura como "licenciado en Marketing por el CEU en 1993". Higuero comenzó la legislatura siendo consejero de Vox pero tras la crisis de Gobierno impulsada por Santiago Abascal, decidió permanecer el Ejecutivo de María Guardiola (PP) como independiente.