Mazón asegura que ya ha asumido responsabilidades y que nadie le pidió permiso para enviar la alerta

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha afirmado este martes en Les Corts Valencianes que las "responsabilidades políticas" suyas y de su Consell sobre la dana del 29 de octubre de 2024 "ya han sido asumidas" y ha criticado que se ha usado su persona como "excusa" para que el Gobierno de España no asumiera las suyas, según ha informado EFE.

Mazón ha comparecido este martes en la comisión de investigación sobre la dana en el parlamento valenciano. En el exterior del edificio se han concentrado decenas de personas procedentes de colectivos sociales y familiares de víctimas para abuchear y pedir prisión para el presidente en funciones.

Por su parte, el PSPV y Compromís han reprochado a Mazón el no haber respondido a ninguna de las preguntas que le han formulado. También le han acusado de haber "repetido mentiras", lo que, según la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, van a estudiar la comparecencia de Mazón por si pueden iniciar alguna acción, pues estaba "obligado a decir la verdad".

En su intervención, que ha durado algo más de hora y media, el mandatario autonómico ha declarado que el día de la tragedia nadie le pidió "permiso para refrendar ni para refutar ninguna decisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ni ningún aviso como el Es-Alert que se mandó a las 20.11 horas.

Mazón ha señalado que "nadie en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población", y si el mensaje Es-Alert no llegó a tiempo "no fue porque alguien lo parara o bloqueara", ni "mucho menos" porque la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, estuviera esperando "una autorización que ni pidió ni necesitaba".

"Para quienes tanta importancia prestan a esta cuestión conviene recordarles que no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia", ha afirmado, y ha insistido en que la información que se tenía no hacía prever el desenlace posterior, ya que si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, esa comida "desde luego no se habría producido" y su agenda "hubiera sido distinta".

Sobre su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, el dirigente popular ha afirmado que estuvo "atento, haciendo llamadas para conocer la situación" de una emergencia que hasta entrada la tarde creía que estaba focalizada en una posible rotura "a 13 horas vista" de la presa de Forata.

Mazón ha declarado que "nadie ha dado más explicaciones" ni "ha asumido más responsabilidades" por la dana que él. Es más, el presidente en funciones asegura haber asumido "tal nivel de responsabilidad" que ha acabado renunciando a la Presidencia de la Generalitat.

Frente a eso, ha lamentado que nadie del Gobierno central haya dado explicaciones ni asumido responsabilidades por su actuación el día de la dana, y ha pedido a los parlamentarios que cumplan con el objeto de esta comisión, que es "analizar las causas" de lo ocurrido y proponer soluciones para que no vuelva a ocurrir. Según ha dicho, los valencianos merecen "estar preparados" y no pueden asumir que los cauces de sus barrancos "no estén monitorizados y mucho menos un año después de lo vivido".

El president se ha referido también a las víctimas para asegurar que siempre ha tenido "la mano abierta" hacia ellas y las ha querido escuchar, porque han sido siempre "prioritarias" para él y para su gobierno.

"No eres una víctima"

En cuanto a las intervenciones de los partidos, ha habido duros reproches por parte de las formaciones de la oposición: "No eres una víctima", le ha dicho a Mazón el síndic socialista, José Muñoz, mientras que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado la intervención de "burla" a las víctimas, a Les Corts y al pueblo valenciano. Además, le ha preguntado cómo pudo desentenderse de la emergencia y "por qué cojones" se quedó "en un reservado del Ventorro".

Ambas formaciones han pedido al president en funciones que respondiera a varias preguntas, como por qué no canceló su agenda aquel día, si estuvo informado durante la comida o si tomó alguna decisión sobre la emergencia.

Por otro lado, tanto PP como Vox han enfatizado durante la comisión de investigación que Mazón ha declarado para dar explicaciones, mientras que el Gobierno central no da la cara.

El diputado popular Fernando Pastor ha lamentado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los ministros hayan comparecido este martes. Según él, las sillas vacías de los miembros del Gobierno "retratan a la perfección una ofensa a las víctimas, a los afectados" y son "una burla a Les Corts y una estafa al pueblo valenciano", además de "un acto cinismo y cobardía política sin precedentes".

Sobre Mazón, el político ha afirmado que ha comparecido en "un momento personal y político muy difícil" y lo ha hecho "con serenidad, con respeto, con valentía y con humildad".

Por su parte, el diputado de Vox José María Llanos ha denunciado "el falso y ruin relato de la izquierda", a la que ha acusado de querer convertir esta comisión de investigación "en una ejecución pública", y ha considerado que las víctimas "no merecen que se las utilice como está haciendo la izquierda".

"Se han cobrado la pieza, pero no tienen bastante porque quieren salvar al verdadero culpable, al que no ha hecho las obras que hubieran evitado la tragedia: Pedro Sánchez y su Gobierno", añade.

Protestas ante Les Corts

Desde media hora antes de que se inicie la comparecencia de Mazón en la comisión, varias decenas de personas se han concentrado ante la puerta principal del Parlamento valenciano con cuatro pancartas en las que abogan por la reconstrucción social y por levantar la voz por quien no puede, y llaman "asesino" y "criminal" al president en funciones.

Las personas concentradas han lanzado gritos contra Mazón junto con otros lemas como "No son muertos, son asesinados", en referencia a las 229 víctimas mortales de la dana de octubre del año pasado.

En la primera media hora se han proferido gritos de "Mazón a pressó, Consell dimissió", "Mientras él comía, la gente se ahogaba", "Açí està el poble valencià", "PP cupable, Vox responsable".

Una vez iniciada la comparecencia, han instalado un altavoz para escuchar en directo lo que se dice en la sala de comisiones, que han colocado en medio de la concentración. El portavoz de la asociación Horta Sud, Christian Lesaec, sí sigue la comparecencia de Mazón desde una sala de Les Corts.

Los síndics del PSPV y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, han acompañado a los colectivos y familiares antes de entrar a Les Corts. Dos participantes, una de ellas Rosa Álvarez, portavoz de una de las asociaciones de víctimas que ha dicho estar a título particular, han reclamado a Mazón que no se esconda "detrás del acta de diputado", renuncie a ella y vaya a declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la causa penal por la dana.

Las dos principales asociaciones de víctimas han anunciado que protestarán a las puertas del Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación prevista para el próximo 17 de noviembre.