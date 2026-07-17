Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado ante el juez Santiago Pedraz ser víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del que ha dicho que estaba en su "listado de víctimas", y por tanto también de la trama de Leire Díez.

Por ello, ha considerado que ambos la utilizaron o trataron de implicarla sin que ella conociera el verdadero alcance de sus actuaciones, han informado a EFE fuentes jurídicas.

En su declaración como imputada, que se ha prolongado algo más de hora y media, González ha negado así haber colaborado con ninguna "cloaca" ni haber participado en maniobras para frenar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez.

González, que sólo ha reconocido dos encuentros con Leire Díez para tomar café, ha asegurado que Cerdán sentía animadversión hacia ella y que estaba en su "listado de víctimas", por lo que de haber sabido que la exmilitante socialista se reunió con ella a instancias del exsecretario de organización del PSOE nunca se habría sentado a hablar con ella.

El encuentro que ha dicho González que no reconoce es precisamente el del 20 de diciembre de 2024, que fue cuando a Leire Díez le pusieron una multa de aparcamiento, porque, según ha dicho, ha revisado sus agendas y no le consta que ese día se vieran.

Sí ha admitido un primer encuentro el 30 de septiembre de 2024 en el que Leire Díez le comentó que estaba trabajando como periodista freelance y le felicitó por haber sido nombrada de nuevo directora de la Guardia Civil, lo que le parecía "un regalo de la vida".

Su segundo y último encuentro tuvo lugar, según su versión, el 2 de abril de 2025 y ella lo cortó drásticamente cuando Leire Díez le propuso restituir al comandante de la guardia civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

González ha sido también preguntada por la llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la que hizo ayer referencia en su declaración como imputado el DAO, Manuel Llamas, cuando salió publicada en un medio la dirección de correo de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que aparecía en un informe de la UCO aportado a la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

A este respecto ha relatado que Marlaska le envió la noticia al móvil pero como ella iba en un AVE y en ese momento no tenía mucha cobertura, el ministro llamó al DAO y este ya le informó de que había abierto un expediente por esa filtración.

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Según explicó ayer el DAO, Marlaska le comentó que la publicación de la dirección del correo había provocado que este colapsara con mensajes de insultos a Begoña Gómez y este le informó de que ya había abierto una información reservada sobre este asunto al ver que se habían incorporado a ese informe correos ajenos a la investigación, entre ellos de Begoña Gómez, del presidente del Gobierno y de una sobrina menor de edad.

González ha desvinculado también la apertura de los tres expedientes a la UCO de sus cafés con Leire, con la que ha dicho que en esos años solo se intercambió una llamada.

Respecto a la activación del borrado temporal de mensajes, que la UCO vincula a la fecha en la que se ordenó la apertura de una información reservada a raíz de a publicación de unos mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, ha indicado que tiene activada esa misma función con unos 80 contactos que no considera importantes.