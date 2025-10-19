El mundo de la cultura y la política se moviliza en Madrid por una paz justa en Palestina

Cientos de personas, entre ellos personalidades del mundo de la cultura, el periodismo y la política, han marchado este domingo por el centro de Madrid en una manifestación por 'Por una Paz Justa y Duradera' en Palestina, según informa EFE.

La concentración, convocada por la plataforma PararLaGuerra, partió de la calle Mayor para reclamar un alto el fuego definitivo que obligue a Israel a "cumplir la legalidad internacional", y tenía previsto su finalización en la Plaza de Juan Goytisolo.

Al acto también han acudido políticos como el ministro de Transporte, Óscar Puente, o el ex Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell.

En declaraciones a los medios al inicio de la manifestación, Borrell ha opinado que "el alto el fuego no es la solución. Es una solución a la matanza y a la liberación de los rehenes, pero primero hay que mantenerlo, porque (el primer ministro israelí, Benjamin) Netayahu ya lo ha roto dos veces (...) Vamos a ver qué pasa ahora".

El político español ha considerado que en el conflicto de Gaza hay que "seguir manteniendo la presión ciudadana porque ese acuerdo no es un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz requiere de mucho trabajo cada día".

"Europa, en el caso de la guerra en Gaza, creo que no ha estado a la altura y, con la excepción de España y algún otro país, el resto de países europeos e instituciones comunitarias no han hecho más que mirar para el otro lado", ha lamentado.

Sobre el acuerdo alcanzado el lunes en Egipto, Borell ha dicho que es "un paso, todos son pasos pero hay que seguir manteniendo la idea de que Palestina, los palestinos necesitan tener su propio Estado, su propio espacio (...) ¿Qué va a pasar con los dos millones de personas que hay en Gaza? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar en Jordania? (...) De eso no se habla. Hay que seguir manteniendo la presión".

El manifiesto de la organización resalta que no se puede dejar la paz “en manos de Trump, ni Netanyahu”, porque “somos una sociedad plural y pacífica” que impulsa acciones para abrir paso a la paz, denunciar el genocidio y luchar por los derechos humanos.

Los presentes también han tenido palabras hoy de agradecimiento para los sanitarios, que han estado cuidando de la población gazatí y salvando su vida y han recordado además a la Flotilla.

También el periodismo ha sido protagonista. El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, ha sentenciado: "Son muchos los periodistas que hubieran querido estar informando en Gaza. En una más de sus violaciones al derecho internacional, Israel no lo permite. A falta de nuestras crónicas, están las que, con una heroicidad cotidiana, nos han ofrecido los periodistas palestinos, muchos convertidos en victimas a manos de un Estado que quiere silenciar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ha cometido en Gaza".

Este acto, en el que ha habido alguna actuación musical, se suma al manifiesto por Palestina firmado esta semana por 130 personalidades de la cultura y 120 organizaciones.

La iniciativa ha sido apoyada por grupos políticos como PSOE, Podemos, Sumar, Coalición Canaria y el PNV, y organizaciones sindicales como UGT. La Plataforma PararLaGuerra pone en valor que “no se puede entender que se haya conseguido un alto el fuego sin la movilización en España", motivo por el cual llaman a seguir apoyando "una paz justa y duradera para Palestina, en la que se reconozcan sus derechos de acuerdo a la legalidad internacional”.