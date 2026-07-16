El PP acata el fallo del TJUE pero mantiene su ofensiva contra la amnistía: "El debate no fue solo jurídico"

El Partido Popular respeta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, pero remarca que mantendrá intacta su ofensiva política contra la norma y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Los demócratas respetan las sentencias siempre. Sería deseable que el Gobierno lo hiciese en todas las causas judiciales que les afectan directamente”, señalan. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha afirmado este jueves, que "la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", pese al fallo que avala la norma.

Fuentes de la dirección nacional del partido subrayan su “respeto absoluto” al fallo y sostienen que el PP no valora las resoluciones judiciales en función de que le resulten más o menos favorables. El partido de Alberto Núñez Feijóo trata además de rebajar el alcance político de la resolución europea. Según su interpretación, el tribunal se ha limitado a responder a cuestiones concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión planteadas por jueces españoles, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, su oportunidad política ni el conjunto de la norma.

Lo cierto es que el cometido del TJUE no era pronunciarse sobre la constitucionalidad, sino sobre si contravenía la normativa comunitaria antiterrorista o si atentaba contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles y lo ha descartado. La resolución europea marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya decisión será determinante para la posible aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y su eventual regreso a España.

Para el PP, el dictamen constituye únicamente “un paso más” dentro de un proceso judicial que todavía debe continuar en los tribunales españoles, encargados ahora de aplicar la respuesta del TJUE a los casos concretos. “El Gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Se equivoca. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no”, señalan, tras las numerosas manifestaciones en contra de la medida de gracia en los últimos años.

El PP mantiene que fue un intercambio de "poder por impunidad"

Génova anticipa así que el Gobierno intentará presentar el fallo como el cierre definitivo de la controversia sobre la amnistía. En esa línea, el PP vuelve a acusar a Sánchez de haber intercambiado “poder por impunidad” y de haber incumplido sus compromisos previos sobre la amnistía. Los populares sostienen que, con independencia de las resoluciones judiciales, la negociación de la norma con Junts y ERC seguirá siendo “moralmente inaceptable”.

El partido también rechaza que la aplicación de la amnistía elimine la responsabilidad política de los dirigentes independentistas por el procés. A juicio del PP, Cataluña todavía arrastra las consecuencias de aquella etapa, que define como un “proceso tóxico”. “Consideramos que ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo

Frente al debate territorial, la dirección del PP asegura que su estrategia en Cataluña pasa por abandonar la discusión sobre el procés y centrar su discurso en cuestiones sociales y económicas. “Nuestro proyecto le ofrece a Cataluña abrir un nuevo tiempo que nos permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes: más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad”, zanjan.

Vox: "La unidad de España solo será defendida por los españoles"

El Tribunal de Justicia Europeo avala la 'ley de amnistía' Ver más

Vox, por su parte, interpreta la sentencia del TJUE como una confirmación de que la defensa de la unidad de España y del orden constitucional no puede delegarse en las instituciones europeas. El jefe de la delegación del partido ultraderechista en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, sostiene que "no se puede confiar la defensa del orden constitucional español a las instituciones internacionales" y considera que quienes confiaban en que Bruselas anularía la norma o facilitaría la entrega de Carles Puigdemont deben ahora dar explicaciones.

"La sentencia pone de manifiesto lo que Vox lleva defendiendo desde hace años: que la unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles, sin esperar que las instancias internacionales vengan a resolver nuestros problemas", señala Buxade, pese a que Vox presentó denuncias y actuaciones ante instituciones europeas para que se examinara la compatibilidad de la ley con el Derecho de la UE.

El dirigente ultra desplaza además el foco hacia el Tribunal Constitucional, al que acusa de estar politizado, y califica su aval a la amnistía como un ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional. Asimismo promete revertir los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez y sus socios en caso de llegar al poder con mayoría suficiente con "todas las medidas necesarias".