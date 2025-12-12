El PSOE atribuye a Salazar una "falta muy grave" contraria a su código ético

El PSOE ha concluido el expediente abierto al exasesor de Moncloa Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual presentadas por dos militantes y ha confirmado que su conducta supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales, contraria al Código ético y de conducta del partido, lo que impedirá su regreso automático como militante si lo solicita, según informa EFE.

En rueda de prensa, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado que el contenido del informe es confidencial, pero ha garantizado que si las denunciantes quieren acudir a la justicia contarán con el apoyo político del partido, que les ofrece también asistencia psicológica si lo precisan.

En el caso de Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, el partido ha decidido abrirle un expediente informativo como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado, con el fin de recabar información y esclarecer los presuntos hechos.