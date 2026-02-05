Salazar se desvincula de la plataforma que apoyó a Sánchez en las primarias de 2017

El exdirigente socialista Paco Salazar ha asegurado este jueves en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que nunca vio el "Peugeot" con el que Pedro Sánchez recorrió el país buscando apoyos en las primarias del PSOE de 2017 ni participó en Bancal de Rosas, la agrupación que aprobó su precandidatura, según recoge EFE.

Salazar ha afirmado que lleva cerca de ocho meses sin hablar con Sánchez, desde que fue apartado del partido y del Gobierno por las denuncias de acoso sexual en su contra.

En el arranque de su comparecencia en el Senado, Salazar ha contestado a las preguntas de la senadora de UPN María Caballero y ha subrayado que nunca llevó temas de financiación de aquella precandidatura a las primarias, aunque le consta, ha dicho, que Bancal de Rosas tiene documentación de todos los ingresos que recibió y se pueden fiscalizar.

En aquella época él tenía responsabilidades en Dos Hermanas (Sevilla) y se desplazaba en su tiempo libre a Madrid, donde, cuando coincidían, se alojaba con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que viajaba a la capital desde Navarra.

Ha señalado además que "nunca" ha "tratado" con el empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar y presunto socio de Cerdán.

Salazar asegura que no trabaja para el PSOE en la campaña de Aragón ni en ninguna otra

El exdirigente socialista también ha asegurado que actualmente no trabaja para el PSOE ni en la campaña electoral de Aragón, ni en ninguna otra, desde que dejó sus responsabilidades orgánicas en el partido hace siete meses.

Salazar lo ha afirmado así en sus respuestas a los representantes del grupo Mixto, María Caballero (UPN) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox), los primeros en interrogarle en su comparecencia en la comisión del caso Koldo.

Sobre su reunión en diciembre con la candidata socialista aragonesa, Pilar Alegría, entonces ministra, desvelada por una fotografía que publicó Artículo 14, Salazar ha explicado que no tuvo relación con trabajos para el partido. "Se interesó por cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer", ha dicho Salazar sobre lo que habló con Alegría.

Para el PSOE no ha trabajado "ni de manera directa ni indirecta" desde que dejó sus responsabilidades en Ferraz en julio, ha asegurado.

Sobre sus relaciones con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del partido, ha indicado que no era a quien tenía que reportar, sino a otros responsables. No obstante, ha reconocido que ha "trabajado años con el presidente, obviamente se crea un vínculo".

El PSOE echa en cara a Salazar las denuncias de acoso en su comparecencia en el Senado

La senadora del PSOE Lirio Martín ha echado en cara este jueves las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente socialista, denuncias que el considera falsas ya que "siempre ha respetado" a las compañeras con las que ha trabajado.

Martín ha asegurado que el exdirigente socialista "erró en su comportamiento" con sus compañeras de partido y de la Moncloa, que ha tildado de "inadecuado", al tiempo que ha recordado que el PSOE sancionó a Salazar después de conocer estas denuncias anónimas en elDiario.es y por tanto no podrá darse de alta de manera automática como militante de la formación.

Las denunciantes, ha dicho la senadora, "de acuerdo con su relato", fueron objeto de un machismo "intolerable", y sufrieron unas conductas "incompatibles con la militancia" en el PSOE, ha defendido. En esa línea, ha aseverado que hacía su intervención "con el dolor y la indignación" que puede sentir como socialista, como mujer y como militante y feminista y "dando la cara" por las mujeres denunciantes.

"Señor Salazar, usted erró en su comportamiento. No tuvo un comportamiento adecuado hacia mis compañeras de partido, se lo tengo que reprochar, lo lamento mucho y espero que usted también lo lamente", ha proseguido.

La comisión Koldo del Senado cita a Francisco Salazar el 5 de febrero Ver más

En ese momento, el presidente de la comisión, el senador del PP Eloy Suárez, le ha pedido ceñirse al objeto de la investigación, el caso Koldo, y dejar de "machacar" a Salazar con este asunto, pero la socialista ha querido proseguir su alegato y el popular le ha quitado el turno de palabra, lo que ha levantado la protesta del grupo socialista.

A renglón seguido, Salazar ha pedido poder responder a las palabras de la socialista y ha incidido en que "en todo el tiempo" en el que ha tenido "responsabilidades" en el partido y en la Moncloa ha "respetado como profesionales y como mujeres" a todas las compañeras con las que ha trabajado.

Posteriormente, a preguntas de la senadora del PP Rocío Dívar ha negado que ningún cargo del PSOE le exigió la dimisión cuando se conocieron las denuncias en su contra y que trasladó su dimisión al secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien, ha dicho, tenía una relación "de afecto" pero no era un amigo personal.