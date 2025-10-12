Sánchez se ausenta de los corrillos tras intentar su equipo que se acelerara el acceso de los periodistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha quedado a los corrillos de después de la recepción tradicional en el Palacio Real. El jefe del Ejecutivo ha saludado a los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía y, tras más de una hora de espera –aseguran fuentes de Moncloa a infoLibre–, Sánchez se ha marchado sin poder hablar con los periodistas invitados a palacio.

El presidente, que ha coincidido en su salida con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, viaja en unas horas a Egipto para acudir a la firma del acuerdo de paz para Gaza en un acto al que también acudirán otros líderes políticos y presidentes. Fuentes de Moncloa aseguran a este medio que en la decisión de no esperar a los corrillos del Palacio Real han tenido en cuenta también que muchos de los periodistas que cubren Gobierno acudirán con él a Egipto, por lo que “en unas horas podrán preguntar todo lo que tuvieran previsto para la recepción del 12 de Octubre.

Además, estas mismas fuentes confirman que el equipo de Sánchez pidió a protocolo de Casa Real adelantar la entrada de los periodistas pero los responsables de protocolo han evitado saltarse los tiempos del acto y el orden de entrada de autoridades e invitados.

En esos corrillos sí ha estado presente Alberto Núñez Feijóo, que ha criticado la ausencia del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha decidido no acudir con la excusa de no “blanquear un Gobierno corrupto y peligroso”. El líder de los populares ha recordado que "a este día no solían venir los independentistas y nacionalistas" por lo que la ausencia de Vox "la tendrán que explicar" desde el partido de extrema derecha.

Feijóo también ha mencionado la “decepción” de su partido por que el Gobierno no haya felicitado a la flamante Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y ha reconocido que esto se puede deber a los "intereses del PSOE y de Zapatero" y considera que esta falta de reconocimiento "es una pésima noticia para el posicionamiento de España en Europa y con las democracias de América Latina".

El líder de los populares también ha sido preguntado durante el encuentro con los periodistas por el famoso "Ánimo, Alberto" que le dedicó Sánchez en el Congreso esta semana y Feijóo ha respondido que se siente animado porque su pareja "no está en el juzgado" ni tampoco su hermana, ni su número dos en prisión.

Otro de los políticos que ha podido departir con la prensa ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha abordado el tema de los pagos de Ábalos y el caso Koldo. Puente no ha querido dar importancia a los pagos en efectivo y ha asegurado que "son gastos que han realizado y que se les reintegra. En los ministerios y el Senado también se hace", para después criticar que "el sistema es anticuado y absurdo pero es lo que hay" y ha recordado que en su época en el Ayuntamiento de Valladolid, "lo cambié por un sistema de tarjeta de crédito".

El ministro ha querido dejar claro que "en el PSOE no hay dinero B" y ha insistido en la necesidad de "proponer un cambio en el sistema de reintegros". Sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado a propósito del caso Koldo, como adelantó Feijóo, Puente cree que Sánchez saldrá reforzado –"sería raro que no"– y recuerda a quienes le han llamado a comparecer que "no han demostrado tener nada contra él".

Juanma Moreno también ha sido otros de los políticos que han charlado con la prensa en esos corrillos. Allí, el presidente de la Junta de Andalucía ha abordado el tema de los cribados del cáncer de mama y la crisis a la que se enfrenta su Gobierno. Moreno cree que para "finales del mes de noviembre esperamos haber acabado con las llamadas y pruebas a todas las mujeres afectadas". Para el presidente andaluz, "lo importante es arreglar este tema" y luego "renovar el Sistema Andaluz de Salud".

El besamanos

Más de mil personas han acudido al acto de este mediodía en el que los Reyes, por vez primera, están acompañados por sus dos hijas. La infanta Sofía debuta tras cumplir 18 años el pasado mes de abril.

Los Reyes y sus hijas comenzaron el besamanos en torno a las 13.15 horas y se alargó más de dos horas, ya que ha incluido varios descansos.

Después del presidente del Gobierno, pasaron por el Salón del Trono casi todos los ministros, con la ausencia de cinco, tres de ellos de Sumar: el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García, que este domingo inicia un viaje a Alemania para asistir a la 17ª Cumbre Mundial de la Salud World Health Summit; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que se encuentra de viaje en Jordania, y la titular de Igualdad, Ana Redondo.

A estas ausencias se sumaron las de los presidentes de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; de la Región de Murcia, Fernando López Miras y de Baleares, Marga Prohens, que decidieron no acudir en vista de los efectos de la dana Alice, que ha dejado intensas lluvias y daños materiales en sus comunidades. Tampoco estaban el dirigente de Canarias, Fernando Clavijo; de La Rioja, Gonzalo Capellán, y, como es habitual, del País Vasco, Imanol Pradales.

Silbidos en el desfile

Como ya es habitual, durante los desfiles de las Fuerzas Armadas a los que ha acudido Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha sido recibido entre pitos y abucheos por un sector del público. Sánchez ha llegado en su vehículo oficial y, al descender del mismo, ciudadanos apostados en las proximidades han silbado al jefe del Ejecutivo y le han abucheado.

El presidente del Gobierno ha llegado alrededor de las 11:00 horas, poco antes de que lo hicieran Felipe VI. Al término del acto, cuando Sánchez se marchaba en coche de camino a Palacio para la recepción y besamanos con Sus Majestades, también ha sido despedido por el mismo sector del público entre más abucheos y silbidos.