Sánchez promete un Gobierno de "cuatro años": "Vamos a trabajar por una investidura real, no una postiza"

Feijóo dice que no es presidente del Gobierno porque no quiere. Miente a todos y se miente así mismo.



Nosotros los socialistas, sí queremos y vamos a trabajar para una investidura real, no postiza, con 4 años más de avances sociales, derechos, de convivencia y concordia.