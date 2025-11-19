Sánchez defiende su "tolerancia cero" contra la corrupción y Feijóo denuncia la "cloaca" de Moncloa

Ya no está está sentado en el Congreso, pero Santos Cerdán fue el gran protagonista de la sesión de control al Gobierno después de un nuevo demoledor informe de la UCO sobre el modus operandi del exsecretario de Organización del PSOE para conseguir contratos de la administración pública.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su pregunta en la sesión para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "su moción de censura no fue contra la corrupción, sino para la corrupción de su cuadrilla".

"No va a convertir a España en su cloaca", le afeó Feijóo al también secretario general del PSOE, que se defendió de la siguiente manera: "Tolerancia cero contra la corrupción, no cero respuestas a la corrupción, que es lo que hace usted. Mire Almería".

En su segundo turno, el presidente le dijo al líder conservador: "Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Mazón, ¿y viene a dar clases de ejemplaridad? Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad".

"La corrupción de privatizar servicios públicos"

"Hay otro tipo de corrupción, como ya advertí la semana pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase trabajadora. Gracias a este Gobierno las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo en beneficio de la clase media y trabajadora fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no haciendo negocios para sus amigos", argumentó Sánchez.

Además, contestó a la pregunta de Feijóo sobre la falta de presupuestos con la idea de que hay unas cuentas "vigentes" que le "sientan bien" a España y poniendo sobre la mesa que este martes el Consejo de Ministros aprobó un nuevo techo de gasto, primer paso para elaborar el proyecto de ley.

"El Gobierno garantiza tres cosas: estabilidad, diálogo y resultados", enfatizó Sánchez. Y quiso remarcar que la Comisión Europea ha elevado hasta el 2,9% la previsión de crecimiento de España para este año. Reforzando su argumentación económica con que el país va a tener por primera vez en veinte años un déficit más bajo que el de Alemania.

"La cloaca de Ferraz y Moncloa"

Feijóo fue muy duro con Sánchez durante su intervención y apuntó directamente al presidente en las mordidas del 2% que señala el informe de la UCO: "La cloaca es Ferraz y usted la llevó a La Moncloa".

"Su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió por toda España en cuanto usted llegó a Moncloa", remachó el presidente del Partido Popular, quien no hizo ninguna alusión al escándalo de la Diputación de Almería, que se ha saldado con la detención de parte de la cúpula del Partido Popular de Almería.