Sánchez denuncia la “oposición destructiva” y la “corrupción inmoral” de la privatización de servicios

Casi un debate sobre el estado de la Nación. El Congreso vive desde primera hora una larga sesión parlamentaria con motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha cargado contra la “oposición destructiva” del PP, que se ha “rendido ante la ultraderecha”.

Sánchez protagoniza un acalorado Pleno en el que rinde cuentas, con varias comparecencias acumuladas, sobre diversos asuntos como la última reunión del Consejo Europeo, el caso Koldo y el estado de los servicios públicos.

El presidente del Gobierno ha tocado en su primera intervención todos los asuntos sin hacer ningún gran anuncio, pero dejando varios mensajes políticos de calado. Entre ellos, se ha referido a la situación en la Comunidad Valenciana, haciendo esta petición directa a Vox: “Exijo a Abascal que no pacte con la derecha y deje que los valencianos vayan a las urnas”.

Desde la tribuna, Sánchez ha subrayado al PP “la grave paradoja de llevar siete años exigiendo elecciones anticipadas por cualquier motivo”, pero negarse a convocarlas en la Comunidad Valenciana “tras la mayor tragedia sufrida tras la negligente gestión del PP”.

Para remarcar esta idea a continuación: “Sin luz ni taquígrafos sobre las negociaciones que el PP y Vox mantienen en la Comunidad Valenciana, habrá que esperar al acuerdo si es que lo hay. Pero, ya les advierto: el Gobierno de España estará vigilante de que ninguno de esos acuerdos vulnere nuestros compromisos europeos ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades”.

Sobre corrupción y privatizaciones

Sobre el caso Koldo, el presidente ha trasladado: “La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda: tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la Justicia. Esa es nuestra posición y estamos actuando en consecuencia. No ahora, sino desde que llegamos al Gobierno”.

“En todo caso, debemos ser claros y recordar que la corrupción en nuestro país adopta muchas formas. A veces son cargos públicos que cobran mordidas por hacer cosas ilícitas. A veces son comisionistas y lobistas que cruzan la frontera de la ley”, ha declarado el presidente, que ha introducido: “Y, a veces, son líderes políticos que recortan y privatizan los servicios públicos a cambio de determinados favores o apoyos económicos de amplio espectro”.

“Es posible que esta última forma de corrupción no sea ilegal stricto sensu. Pero desde luego es inmoral y hace un daño tremendo a nuestro país. Porque, aunque no aparezca a menudo en los titulares de la prensa, se sufre a diario. En las listas de espera, en las aulas y los hospitales masificados, en la falta de plazas en escuelas infantiles públicas y residencias para mayores, y en los bolsillos de millones de hogares”, ha comentado el también secretario general del PSOE.

Sánchez ha dedicado gran parte de su intervención a hablar de servicios públicos y ha cargado duramente contra las comunidades del PP, especialmente en referencia a Madrid, Andalucía y la Comunidad de Valencia.

“Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad que se apaga poco a poco, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas. Han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos siempre pierden. Eso sí que es imperdonable y no cambiarle el disfraz a Gaspar en un desfile navideño”, ha manifestdo el líder socialista.

“El patrón es claro. El PP se dedica a debilitar y vender la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a una clínica privada, pagada por con los impuestos de todos, o con el dinero de su propio bolsillo. Está pasando”, ha lanzado asimismo Sánchez ante Alberto Núñez Feijóo.

Para apostillar: “Es el resultado de un plan premeditado de las derechas para desmantelar nuestro Estado del Bienestar. Ya no son los hombres de negro los que recortan nuestros servicios públicos, son los hombres del azul del Partido Popular”.

Esta noticia está en proceso de ampliación